Συγχαρητήρια-Δένδια-για-την-πρόκριση-της-Εθνικής-Ελλάδας-στους-«4»-του-Ευρωμπάσκετ

Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα καλαθοσφαίρισης για τη νίκη επί της Λιθουανίας στο EuroBasket και την πρόκριση στην φάση των «4» μετά από 16 χρόνια, έδωσε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Καλή επιτυχία και στον ημιτελικό!» ευχήθηκε ο κ. Δένδιας στην ανάρτησή του.

- sofokleous10.gr

Ανδρουλάκης για την πρόκριση της Εθνικής: Μια ομάδα γεμάτη ταλέντο, πείσμα και δυναμισμό γράφει ιστορία

Αλέξης Χαρίτσης από το βήμα της Βουλής: Μισός καφές την ημέρα τα μέτρα στήριξης Μητσοτάκη

Πρόγραμμα SAFE: Η Κομισιόν ενέκρινε δάνεια 787,6 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.