Συγχαρητήρια-Δένδια-για-την-πρόκριση-της-Εθνικής-Ελλάδας-στους-«4»-του-Ευρωμπάσκετ

Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα καλαθοσφαίρισης για την πρόκριση στη φάση των «4» μετά από 16 χρόνια, έδωσε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας
Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα καλαθοσφαίρισης για τη νίκη επί της Λιθουανίας στο EuroBasket και την πρόκριση στην φάση των «4» μετά από 16 χρόνια, έδωσε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
«Καλή επιτυχία και στον ημιτελικό!» ευχήθηκε ο κ. Δένδιας στην ανάρτησή του.
TAGS: Νίκος Δένδιας Εθνική μπάσκετ
