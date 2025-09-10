Τον-υπουργό-Άμυνας-Σεμπαστιάν-Λεκορνί-διόρισε-νέο-πρωθυπουργό-στη-Γαλλία-ο-Μακρόν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον μέχρι σήμερα υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνί πρωθυπουργό στη θέση του παραιτηθέντος Φρανσουά Μπαϊρού.

Ο Λεκορνί γίνεται ο έβδομος πρωθυπουργός επί προεδρίας Μακρόν, ο πέμπτος από την έναρξη της δεύτερης πενταετούς θητείας του το 2022. Αυτό είναι πρωτόγνωρο στην Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία, η οποία έχει εισέλθει σε μια άνευ προηγουμένου κρίση από τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης τον Ιούνιο του 2024.

Ο πρόεδρος Μακρόν ανέθεσε στον Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα το μεσημέρι της Τετάρτης, να έχει «διαβουλεύσεις με τις πολιτικές δυνάμεις που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο με στόχο την έγκριση του προϋπολογισμού και την επίτευξη συμφωνιών που είναι απαραίτητες για τις αποφάσεις των επομένων μηνών», αναφέρει η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Μέγαρο των Ηλυσίων. «Ύστερα από αυτές τις συζητήσεις, εναπόκειται στον νέο πρωθυπουργό ο σχηματισμός κυβέρνησης», επισημαίνεται.

Ο 39χρονος Λεκορνί, πρώην γερουσιαστής που κατέχει κυβερνητικό αξίωμα από το 2017, ανέλαβε το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων σε μια δύσκολη περίοδο, λίγους μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, και καθιερώθηκε ως έμπιστος και στενός συνεργάτης του προέδρου Μακρόν.

Τον περασμένο Δεκέμβριο ήταν μεταξύ των φαβορί για την πρωθυπουργία, αλλά τότε ο Μακρόν επέλεξε τελικά τον κεντρώο Φρανσουά Μπαϊρού για να διαδεχθεί τον συντηρητικό Μισέλ Μπαρνιέ.

Οι αντιδράσεις για τον διορισμό του…



«Ο πρόεδρος ρίχνει τη χαριστική βολή στον “μακρονισμό”, έχοντας οχυρωθεί μαζί με λίγους έμπιστους», σχολίασε η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Για «θλιβερή κωμωδία» έκανε λόγο ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς LFI («Ανυπότακτη Γαλλία»), ζητώντας την παραίτηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας φιλοδοξεί να διευρύνει τον εύθραυστο συνασπισμό που στήριξε την προηγούμενη κυβέρνηση. Παρότι επιθυμεί συνεργασία με τους Σοσιαλιστές, ο Μακρόν δεν επέλεξε για πρωθυπουργό τον ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS) Ολιβιέ Φορ.

Η διπλή πρόκληση

Εν τω μεταξύ, το κίνημα με το σύνθημα «Να μπλοκάρουμε τα πάντα» – το οποίο γεννήθηκε το καλοκαίρι μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και υποστηρίζεται από ορισμένα συνδικάτα και την ριζοσπαστική αριστερά – καλεί σε παράλυση της χώρας από αύριο Τετάρτη. Περίπου 80.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν σε ολόκληρη την Γαλλία, όπου οργανώνονται δεκάδες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της πολιτικής Μακρόν, ενώ η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προβλέπει προβλήματα και καθυστερήσεις σε όλα τα γαλλικά αεροδρόμια.

Πριν από τον διορισμό του Λεκορνί είχε προηγηθεί η παραίτηση του Φρανσουά Μπαϊρού, την οποία αποδέχτηκε ο Εμανουέλ Μακρόν. Ο Μπαϊρού παραιτήθηκε εννέα μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αφού έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης.

Πριν από την ψηφοφορία, ο Μπαϊρού είχε προειδοποιήσει τους βουλευτές ότι η απομάκρυνσή του δεν θα έλυνε τα προβλήματα της χώρας. «Έχετε τη δύναμη να ανατρέψετε την κυβέρνηση, αλλά δεν έχετε τη δύναμη να εξαλείψετε την πραγματικότητα», είπε. «Η πραγματικότητα θα παραμείνει αμείλικτη: οι δαπάνες θα συνεχίσουν να αυξάνονται και το βάρος του χρέους, που είναι ήδη αβάσταχτο, θα γίνει βαρύτερο και πιο δαπανηρό», ανέφερε.