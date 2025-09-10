Το Μαξίμου μετράει τον απόηχο των μέτρων της ΔΕΘ – Θετικές ειδήσεις «σε δόσεις» για αρκετούς μήνες

Μετά και την αναλυτική εξειδίκευση που έγινε χθες από το οικονομικό επιτελείο υπό τον Κυριάκο Πιερρακάκη επί των μέτρων που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το κυβερνητικό επιτελείο επιχειρεί να χαρτογραφήσει το τοπίο και να ποσοτικοποιήσει την ανταπόκριση της κοινωνίας στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες.

Στο κυβερνητικό επιτελείο καταγράφουν ως…ενδιαφέρον το ότι τα τηλέφωνα των λογιστών έχουν ανάψει, ενώ εκτιμούν ότι το σωρευτικό όφελος που μπορεί να προκύπτει για πολλούς φορολογουμένους μπορεί να είναι αξιοσημείωτο (π.χ. μείωση φόρου, «κούρεμα» τεκμηρίου και μείωση ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς). Σε κάθε περίπτωση, το πακέτο που ανακοινώθηκε δεν πέρασε «αδιάφορα», όσο και αν υπάρχουν ακόμα γκρίζες ζώνες που αρκετοί θέλουν να διευκρινίσουν. Μάλιστα ο κ. Πιερρακάκης έκανε χθες λόγο για το μεγαλύτερη μείωση φόρων στη Μεταπολίτευση.

Αυτές τις μέρες στο κυβερνητικό επιτελείο θα ξεκινήσουν να «μετρούν» τον αντίκτυπο των μέτρων που ανακοινώθηκαν με κυλιόμενες μετρήσεις, αλλά και με τα λεγόμενα focus groups για να δουν και πιο «στοχευμένα» πώς «έγραψαν» οι παροχές. «Η κυβέρνηση κάνει μια πολιτική ολοένα και πιο κοινωνική, όχι γιατί έρχονται οι εκλογές, αλλά γιατί βάλαμε το θεμέλιο για να το κάνουμε», υπογράμμισε χθες (Mega) ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ενώ κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε με αυτοπεποίθηση και σχέδιο, απέναντι σε μια κατακερματισμένη αντιπολίτευση που καταφεύγει σε fake news για να αποδομήσει τις ανακοινώσεις. «Ο κ. Μητσοτάκης έδειξε ότι ακούει τους πολίτες και αντιλαμβάνεται πλήρως το ζήτημα της ακρίβειας, η αντιμετώπιση της οποίας αποτελεί πρώτη κυβερνητική προτεραιότητα», λένε κυβερνητικές πηγές χαρακτηριστικά.

Στρατηγική θετικών ειδήσεων

Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι η μεταστροφή του πολιτικού κλίματος είναι μια δύσκολη υπόθεση, με δεδομένη τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τον περιορισμό της ανοχής των πολιτών σε πάσης φύσεως φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιαχείρισης. Και με δεδομένο ότι μπορεί να υπάρξουν απρόβλεπτες εξελίξεις π.χ. στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβερνητική στρατηγική στρέφεται στην προβολή των θετικών για τους πολίτες ειδήσεων.

Τις επόμενες μέρες θα υπάρξει μια εξωστρεφής προσπάθεια προβολής των ανακοινώσεων, ενώ τον Νοέμβριο ακολουθεί η καταβολή του επιδόματος ενοικίου και του επιδόματος των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους. Μένει επίσης να φανεί, αν υπάρχει κάποια θετική είδηση που μπορεί να ανακοινωθεί από το βήμα της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό τον Δεκέμβριο, ενώ μια σειρά θετικών μέτρων που ανακοινώθηκαν το Σάββατο θα ενεργοποιηθούν από την 1/1/2026.

Πάντως, όπως αναφέρουν πηγές με γνώση του παρασκηνίου, θα υπάρξει και δεύτερος γύρος θετικών μέτρων, ενδεχομένως στα μέσα της άνοιξης και πάντως μετά την οριστικοποίηση των στοιχείων για την πορεία του ΑΕΠ τον Απρίλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr στις συσκέψεις που έγιναν πριν τη ΔΕΘ (Κ. Μητσοτάκης-Κ. Χατζηδάκης-Κ. Πιερρακάκης-Θ. Πετραλιάς-Μ. Αργυρού) εξετάστηκε το σενάριο το «πακέτο» να ανέλθει στα 2 δισ. ευρώ, με βάση και τα θετικά στοιχεία από την εκτέλεση του προϋπολογισμού που ανακοινώθηκαν στο τέλος Αυγούστου. Πλην όμως και με βάση τις συνεννοήσεις που έγιναν με την Κομισιόν, το πακέτο κρατήθηκε γύρω στα 1,6-1,7 δισ., όπως αρχικά υπολογιζόταν, ώστε να υπάρχουν τα περιθώρια για νέες κινήσεις, πέρα από την αναμενόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού που ισχύει από την 1η Απριλίου και πλέον συμπαρασύρει μια σειρά απολαβών και επιδομάτων.