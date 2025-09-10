Υπερδιπλάσια-μεγέθη-για-τη-ΜΕΤΚΑ-στο-1ο-εξάμηνο

Υπερδιπλάσια μεγέθη στο α’ εξάμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 εμφάνισε ο κατασκευαστικός βραχίονας του ομίλου Metlen, αυξάνοντας ταυτόχρονα και το ανεκτέλεστο συμβάσεων έργων.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 212 εκατ. ευρώ έναντι 82 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, καταγράφοντας αύξηση κατά 159%. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 31 εκατ. ευρώ έναντι 12 εκατ. ευρώ πέρυσι (αύξηση 155%) ενώ το περιθώριο κέρδους EBITDA παρέμεινε σχεδόν αναλλοίωτο (14,7% από 14,9% στο α΄’ εξάμηνο του 2024).

Στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2025 το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων υποδομών ανέρχεται σε 1,1 δισ. ευρώ, ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο επικείμενης συμβασιοποίησης, ξεπερνά το 1,4 δισ. ευρώ, ποσό που αφορά την καθαρή συμμετοχή της εταιρείας σε κοινοπρακτικά έργα, πέραν όλων όσα έχει αναλάβει καθ’ ολοκληρία ο όμιλος.

Σε ότι αφορά στις νέες συμβάσεις η εταιρεία υπέγραψε τον Απρίλιο του 2025 το έργο αποκατάστασης της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών – Θεσσαλονίκης, από την έξοδο του Σ.Σ. Δομοκού έως την είσοδο του Σ.Σ. Κραννώνα μετά τις θεομηνίες Daniel και Elias, προϋπολογισμού 134,4 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ.

Τον Μάιο του 2025 σε κοινοπραξία με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπέγραψε τη σύμβαση με το ΤΕΕ που αφορά το Πληροφοριακό Σύστημα για την Οριοθέτηση των Υδατορεμάτων, ενώ τον ίδιο μήνα υπογράφηκε η σύμβαση για την αποκατάσταση του στεγάστου Καλατράβα στο Ολυμπιακό Στάδιο, προϋπολογισμού 61, 4 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον η εκτέλεση εργασιών των έργων ΣΔΙΤ Αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης (FlyOver) σε συνεργασία με την Άβαξ αλλά και η το έργο αναβάθμισης του Προαστιακού Δυτικής Αττικής προχωρούν εντός χρονοδιαγράμματος.

Έτσι, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά πως στο β’ εξάμηνο του 2025 τα μεγέθη θα ενισχυθούν περαιτέρω λόγω της εντατικοποίησης της εκτέλεσης των υφιστάμενων έργων, της έναρξης των νέων έργων που έχει κατοχυρώσει, αλλά και λόγω των νέων συμβάσεων που αναμένεται να ενσωματώσει στο χαρτοφυλάκιο της, ούσα προσωρινός ανάδοχος.