Φάμελλος:-Δεν-υπάρχει-περιθώριο-για-αμφισημίες-ούτε-για-καθυστερήσεις-και-προσωπικές-στρατηγικές

για μια καλύτερη και δικαιότερη Ελλάδα.

για να παρουσιάσω το όραμά μας και την πρότασή μας

για πρώτη φορά στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης,

απευθύνομαι σε εσάς αλλά και στους πολίτες όλης της χώρας,

Είναι μεγάλη τιμή για μένα που από την πόλη μου, τη Θεσσαλονίκη,

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σχολίασε εμμέσως και την στάση του ΠΑΣΟΚ, παρατηρώντας για τις προοδευτικές συγκλίσεις και το διάλογο πως «εφόσον όμως οι ηγεσίες το αρνούνται ή το καθυστερούν, η δική μας επιλογή είναι να απευθύνουμε αυτή την πρόταση κοινωνικής συμφωνίας στην κοινωνία». «Στους πολίτες που δεν βολεύονται. Που ξέρουν ότι με τη συμμετοχή μπορεί να τα βάλουν και με τη διαπλοκή», όπως είπε, παρουσιάζοντας παράλληλα ένα συνεκτικό σχέδιο με προτάσεις για την οικονομία, τα δημόσια αγαθά, το κοινωνικό κράτος και τις ανισότητες ως εναλλακτική πρόταση απέναντι στην «άδικη πολιτική» της κυβέρνησης.

Με όχημα την «Προοδευτική Ελλάδα», η οποία κατά τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ «προϋποθέτει μια ισχυρή Πολιτεία που θα έχει σχέδιο, θα αξιοποιεί την Επιστήμη και την Καινοτομία, και θα παρέχει σε όλους και όλες την δυνατότητα της προόδου», ο κ. Φάμελλος εγκάλεσε την κυβέρνηση πως εφαρμόζει μια «ταξική» και «τοξική» πολιτική, απόδωσε μερίδιο ευθυνών στις προοδευτικές δυνάμεις για την αδυναμία πολιτικής αλλαγής, υπερασπίστηκε τα κεκτημένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέροντας ονομαστικά τον Αλέξη Τσίπρα , αλλά δεν δίστασε να τοποθετηθεί απέναντι στην κινητικότητα της Κεντροαριστεράς, λέγοντας πως «ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πλήρες τεκμηριωμένο πρόγραμμα και πρόταση διακυβέρνησης για μία Προοδευτική Ελλάδα είναι, όχι μόνο ικανή και αναγκαία συνθήκη, αλλά και η μόνη εγγύηση ότι το πηδάλιο της χώρας θα στρίψει προς την πρόοδο». “Όλα τα άλλα είναι υπεκφυγές που εξυπηρετούν μόνο τον κ. Μητσοτάκη και το σύστημα που τον στηρίζει», συμπλήρωσε ο κ. Φάμελλος.

Βέλη προς την κυβέρνηση, αλλά και ισχυρά μηνύματα προς το εσωτερικό του κόμματός του και τις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις απέστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Όπου οι εργαζόμενοι δεν θα χρειάζεται να εργάζονται 13ωρα για να επιβιώνουν,

αλλά θα μπορούν να ζουν καλά και ποιοτικά, με 8ωρη εργασία.

Όπου οι πολίτες δεν θα χρειάζεται να έχουν στην άκρη χρήματα για μια έκτακτη ανάγκη, αλλά θα εμπιστεύονται το ΕΣΥ και θα βρίσκουν γιατρό και σύγχρονες υποδομές Υγείας και Πρόνοιας όπου και αν βρίσκονται.

Για μια Προοδευτική Ελλάδα, όπου η σχολική χρονιά δεν θα ξεκινά με ελλείψεις και ταλαιπωρία εκπαιδευτικών, κλείσιμο σχολείων από τη μία και ασφυκτικά πολυπληθείς τάξεις για να γίνονται συγχωνεύσεις από την άλλη.

Και όπου δικαίωμα στην ανώτατη εκπαίδευση θα έχουν όλοι και όχι μόνο όσοι μπορούν να πληρώσουν τα δίδακτρα των κολλεγίων του κυρίου Μητσοτάκη.

Μία Προοδευτική Ελλάδα θα στηρίζει την επιστήμη, την έρευνα, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες χωρίς κομματικά γυαλιά και σκοτεινούς στρατούς στα υπουργεία, με ισοτιμία και διαφάνεια και όχι αναπαραγωγή του πελατειακού κράτους, που φιμώνει τους ανθρώπους της επιστήμης και του πνεύματος και ταπεινώνουν τις αξίες της κοινωνίας μας.

Μία Προοδευτική Ελλάδα, που θα είναι δίκαιη για όλα τα παιδιά της, που θα έχουν δικαίωμα στην πρόοδο χωρίς να χρειάζονται κομματικό μέσο για να βρουν δουλειά, να πάρουν επιχορήγηση ή να βρουν χειρουργείο. Και οι επιδοτήσεις θα πιάνουν τόπο για νέες καλές δουλειές και δεν θα χάνονται σε σκάνδαλα διαφθοράς και διαπλοκής, είτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ είτε αλλού.

Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα σήμερα, ας μην κρυβόμαστε.

Μία Προοδευτική Ελλάδα που θα είναι ισχυρή και ισότιμη σε μία δυνατή και ενιαία Ευρώπη, που θα έχει στρατηγική Ειρήνης και Προόδου για τους πολίτες της, με ενιαία και αυτόνομη πολιτική ασφάλειας, που θα πρωτοπορεί στην Καινοτομία και στον Πολιτισμό και δεν θα υποκλίνεται στις ορέξεις των πολυεθνικών, μεγαλώνοντας τις ανισότητες και τη λιτότητα στρεφόμενη τώρα στην απαράδεκτη οικονομία του πολέμου και του ReArmEU.

Σε ένα δύσκολο και δυσοίωνο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον δεν έχουμε το δικαίωμα να παραμείνουμε αδρανείς, βολεμένοι σε κάποια ατομική λύση.

Η Ελλάδα έχει ανάγκη στρατηγικής και αλλαγής του παραγωγικού και πολιτικού μοντέλου.

Και η ευθύνη να σταματήσουμε τον κατήφορο και να προοδεύσει η Ελλάδα είναι σε όλες και όλους.

Η Προοδευτική Ελλάδα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προϋποθέτει μια ισχυρή Πολιτεία που θα έχει σχέδιο, θα αξιοποιεί την Επιστήμη και την Καινοτομία, και θα παρέχει σε όλους και όλες την δυνατότητα της προόδου.

Θα εξασφαλίζει και θα ενισχύει τα δημόσια αγαθά.

Θα ενδυναμώνει τη Δημοκρατία και τους θεσμούς της.

Θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ισοτιμία, που έχουν πληγεί σήμερα στη χώρα μας.

Με κοινωνική δικαιοσύνη σε ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος.

Θα ελέγχει και θα ρυθμίζει την αγορά, στηρίζοντας τον πλουραλισμό και την αποκέντρωση στην οικονομία,

κρατώντας για την Πολιτεία τη δυνατότητα παρέμβασης σε κρίσιμους κλάδους, ιδιαίτερα σε κλάδους ολιγοπωλιακούς,

θα ενισχύει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα,

θα προστατεύσει τους εργαζόμενους,

θα βάζει φρένο στην ασυδοσία των ολιγοπωλίων και των καρτέλ,

θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια,

θα βάλει τέλος στη διαφθορά, στα σκάνδαλα και στα ρουσφέτια που έχουν γίνει καθημερινότητα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και θα επαναφέρει τη Δικαιοσύνη.

Που θα έχει δημόσια πολιτική στέγης, δημόσια πολιτική νερού και ενέργειας, δημόσια πολιτική προσβασιμότητας και στήριξης των ακριτικών περιοχών.

Και θα διαχειρίζεται το μοναδικό και πολύτιμο ελληνικό περιβάλλον χωρίς να το υπερκαταναλώνει και να το φθείρει.

Αυτή η πολιτική πρόταση είναι πρώτα από όλα δίκαιη, αλλά και σύγχρονη. Και για τον λόγο αυτό, μπορεί να επαναφέρει και την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία στην Πολιτική.

Θα επαναφέρει το Οξυγόνο που έχει στερήσει ο κ. Μητσοτάκης από την ελληνική κοινωνία.

Όμως απαιτεί από όλους και όλες μας να πάρουμε μία συλλογική απόφαση. Να ανατρέψουμε κακώς κείμενα και να στηρίξουμε μία προοδευτική κοινωνική συμφωνία, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.

Φίλες και φίλοι

Δεν είμαστε εδώ απλά για να παραθέσουμε προτάσεις που ακούγονται ωραίες.

Είχαμε τη δυνατότητα αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, σε συνεργασία με όλους τους παραγωγικούς, αναπτυξιακούς και συνδικαλιστικούς φορείς να κάνουμε έναν εκτενή διάλογο και να καταθέσουμε προτάσεις που θα δημοσιοποιήσουμε και αναλυτικά.

Δεν μας αρκεί αυτό.

Η Προοδευτική Ελλάδα δεν είναι μία από τα ίδια.

Δεν είναι μια λίγο καλύτερη εκδοχή της σημερινής κατάστασης.

Είναι η πεποίθησή μας και πεποίθησή μου ότι υπάρχει ένας εντελώς διαφορετικός δρόμος για την πατρίδα μας, την κοινωνία και την οικονομία.

Είναι η βεβαιότητά μας ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν διαφορετικά.

Κάτι που αποδείξαμε ότι μπορεί να γίνει στην περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όταν βγάλαμε όλοι μας, με τη δουλειά μας, την Ελλάδα από τη χρεοκοπία, από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια, με ισχυρό κοινωνικό κράτος, με καθαρούς ρυθμούς ανάπτυξης και με ανοιχτό διάδρομο για να έρθουν καλύτερες μέρες.

Και τώρα πρέπει να την πάμε πιο μπροστά, με άλλα επίδικα μπροστά μας, άλλες προκλήσεις και σε ένα διαφορετικό κόσμο.

Και με νέες δυσκολίες στην κοινωνία και στην οικονομία.

Γιατί ο κ. Μητσοτάκης από το 2019 και μετά, αντί να εκμεταλλευθεί την παρακαταθήκη που του αφήσαμε για να υλοποιήσει πολιτικές προς όφελος του λαού, εφαρμόζει το καταστροφικό σχέδιο Πισσαρίδη, που προβλέπει περιορισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, συμπίεση της εργασίας, αδυναμία να τα βγάλουν πέρα οι οικογένειες, αλλά κέρδη για τους μεγάλους και τους λίγους φίλους του.

Πριν λίγες ημέρες, ο κύριος Μητσοτάκης από αυτό εδώ το βήμα, επιβεβαίωσε ότι παραμένει αμετακίνητος και αμετανόητος, στην ίδια πολιτική.

Στην ίδια ταξική και – επιτρέψτε μου να το πω – τοξική πολιτική.

Δεν είπε λέξη για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια που γονατίζει και νοικοκυριά και επιχειρήσεις και ποτίζει τα υπερκέρδη των ολιγοπωλίων, των καρτέλ.

Δεν είπε λέξη για το χαμηλό εισόδημα μισθωτών, συνταξιούχων και μικρομεσαίων και τη χαμηλή αγοραστική δύναμη.

Δεν είπε τίποτα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους αγρότες, το παραγωγικό σχέδιο και την παραγωγικότητα της χώρας.

Αλλά και τη θέση της Ελλάδας και της Μακεδονίας στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, αλλά και ειδικότερα στα Βαλκάνια.

Συνέχισε το ίδιο μοντέλο, υποσχέσεις για να παραπλανήσει, λίγα στους πολλούς αλλά πολλά για τους πολύ λίγους, για τα πολύ υψηλά εισοδήματα.

Και δεν έκρυψε την αντίθεσή του με τους εργαζόμενους και τους πολίτες, που διεκδικούν καλύτερο εισόδημα, καλύτερη Υγεία και Δικαιοσύνη.

Κατηγορώντας τους, όπως τους γιατρούς και νοσηλευτές που αγωνίζονται για ένα καλύτερο ΕΣΥ, που κάποτε υποκριτικά ζητούσε να χειροκροτήσουμε.

Συνέχισε το ίδιο σχέδιο εξαπάτησης της ελληνικής κοινωνίας όπως κάνει από το 2019, αλλά και από πριν για να πάρει την εξουσία.

Γιατί είναι εξαπάτηση να ανακοινώνει φοροαπαλλαγές εκ των υστέρων, επειδή πιέζεται δημοσκοπικά.

Αφού υπερφορολόγησε, στέρεψε την αγορά και τράβηξε έξι δισεκατομμύρια υπερπλεόνασμα σε ένα έτος το 2024 και σχεδόν δέκα δισεκατομμύρια σε ενάμιση χρόνο μέχρι σήμερα, θεωρεί ότι, επιστρέφοντας ένα μικρό τμήμα όσων εκλάπησαν κυρίως από τους έμμεσους φόρους και από τα υπερκέρδη, θα αλλάξει τους πολιτικούς συσχετισμούς υπέρ του.

Είναι όμως διπλή εξαπάτηση η αποκάλυψη ότι όλα αυτά γίνονται με κομματική υστεροβουλία.

Γιατί τα μέτρα αυτά δεν αλλάζουν τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας. Και γιατί οι μικρές φοροαπαλλαγές για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα θα εξανεμιστούν από την καλπάζουσα ακρίβεια και τον πληθωρισμό.

Αφαίρεσε δέκα και δίνει πίσω ένα, το οποίο θα αναλωθεί στην ακρίβεια και μάλιστα τα κατευθυνθεί στα υπερκερδη των καρτέλ.

Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους.

Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ε.Ε. σύμφωνα με τη Eurostat.

Βρίσκονται στην πρώτη θέση στο ποσοστό όσων εργάζονται πάνω από 48 ώρες.

Αλλά έχουμε τον πιο χαμηλό μισθό στην Ευρωζώνη. Και την πιο χαμηλή αγοραστική δύναμη.

Και παράλληλα – σύμφωνα πάντα με τη Eurostat – οι Ελληνίδες και οι Έλληνες βρίσκονται στην πρώτη θέση της Ε.Ε. στις ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες αλλά και στις ιδιωτικές δαπάνες Υγείας.

Μία στις δύο οικογένειες δεν κατάφερε φέτος το καλοκαίρι να κάνει διακοπές.

Πώς γίνεται άραγε σε μια οικονομία που υποτίθεται ότι αναπτύσσεται και η ανεργία μειώνεται, η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία να δυσκολεύεται -ή ακόμη και να αδυνατεί- να ικανοποιήσει βασικές της ανάγκες;

Η απάντηση είναι μονολεκτική.

Αδικία.

Ο κ. Μητσοτάκης υλοποιεί μια άδικη πολιτική.

Ο πλούτος που παράγεται στη χώρα κατανέμεται άδικα και αυτό δεν είναι ούτε τυχαίο, ούτε φυσικό φαινόμενο. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο οι κοινωνικές ανισότητες όπως μας έχει πει στο παρελθόν.

Είναι πολιτική επιλογή μίας άδικης δεξιάς κυβέρνησης.

Αυτά τα έξι χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ, έχει εφαρμοστεί μια πολιτική που έχει εισφέρει δισεκατομμύρια υπερκερδών σε ελάχιστους σε βάρος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.

Με απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και χαμηλά στάνταρ ασφαλείας.

Με προκλητικές φοροελαφρύνσεις για τα υψηλά και πολύ υψηλά εισοδήματα και φοροασυλία για τα υπερκέρδη.

Με καρτελοποίηση της αγοράς.

Με απουσία ουσιαστικών ελέγχων για την αισχροκέρδεια και παράλληλα, με δισεκατομμύρια υπερεσόδων στα δημόσια ταμεία απ’ τη διατήρηση των έμμεσων φόρων σε συνθήκες παρατεταμένης ακρίβειας.

Δεν βρήκε μία λέξη να πει ο κ. Μητσοτάκης πριν μερικές μέρες από αυτό εδώ το βήμα για την ακρίβεια στα ράφια και για τη φορολόγηση των καρτέλ.

Έκανε το ανήξερο – ακόμα μια φορά – για την ευρωπαϊκή οδηγία που καλεί τη χώρα μας να μειώσει τους έμμεσους φόρους, γιατί δεν έχει την πολιτική βούληση να τους μειώσει.

Και αυτό είναι βαθιά άδικο, γιατί οι έμμεσοι φόροι πλήττουν περισσότερο τα χαμηλά και μεσαία στρώματα.

Η μόνη του προτεραιότητα είναι η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων και κοινωνικών αγαθών.

Και η κυριαρχία μίας άγριας δύσης, χωρίς κανόνες που ευνοεί τους κολλητούς.

Δεν έχει καμία στόχευση στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου που έχει χαμηλή προστιθέμενη αξία και αυξάνει το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών.

Έτσι λοιπόν η Ελλάδα μετατρέπεται σε μία χώρα όπου υπάρχουν περιορισμένες νησίδες πλούτου και γύρω τους μία ολόκληρη κοινωνία παλεύει και πολλές φορές αδυνατεί να τα βγάλει πέρα.

Οι ανισότητες μεγεθύνονται, η Ελλάδα υποχωρεί.

Αυτά τα γνωρίζετε, τα ζείτε κάθε μέρα.

Αυτή η κατάσταση δεν διορθώνεται, απαιτεί ανατροπές.

Μας αξίζει μία άλλη Ελλάδα, μία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.

Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι,

Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τα τελευταία χρόνια πέρασε από δύσκολα μονοπάτια, από ήττες και από απαξίωση.

Αλλά επιλέξαμε να αλλάξουμε σελίδα.

Για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της πατρίδας μας, και του ελληνικού λαού.

Σταθήκαμε όρθιοι

Αλλάξαμε ως κόμμα, αλλά δεν χάσαμε την ταυτότητά μας και την προσήλωση στην κοινωνική δικαιοσύνη, στη δημοκρατία και στην πρόοδο.

Στόχος μας δεν είναι η κομματική επιβίωση αλλά να επιτελέσουμε το δημοκρατικό και ηθικό καθήκον μας και απέναντί σας και απέναντι στις επόμενες γενιές.

Και απέναντι στις αξίες της Προοδευτικής Παράταξης και στο έργο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα το 2015-2019.

Το Συνέδριό μας επικύρωσε τις αλλαγές που ενέκρινε και η βάση του κόμματός μας με την εκλογή μου.

Και με εξωστρέφεια, με ειλικρινή ουσιαστικό διάλογο, επεξεργαστήκαμε μία ολοκληρωμένη πρόταση για την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, που έχουμε ήδη συζητήσει με δεκάδες φορείς πλατιάς κοινωνικής εκπροσώπησης σε όλη την Ελλάδα.

Γιατί η επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προϋποθέτει εξωστρέφεια, συλλογικότητα, συμμετοχή στα αγώνες της κοινωνίας.

Ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να είναι η φωνή του λαού, η δική σας φωνή μέσα και έξω από τη Βουλή.

Το πρόγραμμά μας για μια Προοδευτική Ελλάδα, είναι το όραμα και το σχέδιο για την αναγέννηση της Ελλάδας που πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη και δεν αποκλίνει συνεχώς από την Ευρώπη.

Έχουμε ήδη ανακοινώσει τις προτάσεις μας για 10+1 άξονες πολιτικής προτεραιότητας, που προτείνουμε να είναι και η βάση συνεργασιών των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας.

Επιλέξαμε όμως εδώ στη ΔΕΘ, τιμώντας και την παράδοση που θέλει να συναγωνίζονται σε αυτό το βήμα οι προτάσεις των κομμάτων για την οικονομική πολιτική της χώρας, να εξειδικεύσουμε κάποιους τομείς, που αναδεικνύουν και τη διαφορά πολιτικής με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη.

Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη δίκαιη φορολογική πολιτική απαιτείται άλλη φορολογική στρατηγική.

Στους έμμεσους φόρους έχει γίνει κυριολεκτικά μία άδικη έκρηξη, με αύξηση των εσόδων ΦΠΑ 50% επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη, από 17 σε 26 δισεκατομμύρια.

Μόνο το 2024 εισπράξαμε 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω από το 2023. Γιατί ρωτάμε;

Προτείνουμε

– Μηδενικό ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα για 1 χρόνο και στη συνέχεια αναμόρφωση του ΦΠΑ με ένταξη των τροφίμων στη χαμηλή κατηγορία και προοδευτική μείωση συντελεστών ΦΠΑ.

– Πλήρης επαναφορά του καθεστώτος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Αιγαίου.

– Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα στο ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο της ΕΕ.

– Φορολόγηση των υπερκερδών στα καρτέλ των τραπεζών, της ενέργειας και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Βάζουμε τέλος στην ασυδοσία των καρτέλ που λειτουργούν εις βάρος της κοινωνίας και της οικονομίας. Μόνο μέσα στην τελευταία 5ετία οι τράπεζες, που είχαν 4,7 δισεκατομμύρια κέρδη το 2024, έκλεισαν 450 καταστήματα από την περιφέρεια.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει μία δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση;

– Τιμαριθμοποίηση φορολογίας

– Ένταξη στην κλίμακα φορολογίας των μερισμάτων.

– Μετατροπή του ΕΝΦΙΑ σε Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, ώστε να ωφεληθεί η μικρή ιδιοκτησία.

– Κατάργηση του άδικου μέτρου της ΝΔ της τεκμαρτής φορολόγησης επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων.

– Αφορολόγητο και για τα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα.

– Μείωση της προκαταβολής φόρου στο μισό για όλους.

– Αύξηση του ορίου τζίρου για ένταξη στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων του ΦΠΑ, από 10.000 σε 30.000 ευρώ.

Αλλά και :

– Σύσταση Δημόσιας πλατφόρμας ως παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

– Απλοποίηση της ψηφιακής γραφειοκρατίας

– Στήριξη της κοινωνικής οικονομίας και των συνεταιρισμών.

Ειδικότερα για την καταπολέμηση της Ακρίβειας:

– Έλεγχος και διακοπή των υπερκερδών στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και διύλισης, με θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους.

– Δημόσια ΔΕΗ, με ρυθμιστικό ρόλο συγκράτησης τιμών και δημόσιες επενδύσεις αποθήκευσης και δικτύων.

– Μόνιμο ετήσιο πρόγραμμα “Εξοικονομώ” για νοικοκυριά και επιχειρήσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις.

– Κατά προτεραιότητα άδειες ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή και ενεργειακές κοινότητες.

Για το Ιδιωτικό Χρέος:

– Νέα ρύθμιση 120 δόσεων με διαγραφή τόκων, προσαυξήσεων και κεφαλαίου κατά περίπτωση, με άμεση αποδέσμευση λογαριασμών.

– Ειδική πρόνοια για όσους βρίσκονται σε ηλικία συνταξιοδότησης.

– Επίσπευση διαδικασιών εξωδικαστικού.

– Προστασία της πρώτης κατοικίας, της επαγγελματικής στέγης και της αγροτικής γης.

– Αύξηση του ορίου του ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού που νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ στα 1.750 ευρώ.

Ενίσχυση της ρευστότητας με:

– Ενίσχυση της παρουσίας του Δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα, ώστε να έχει ρυθμιστικό ρόλο στον ανταγωνισμό προς όφελος των πολλών, που αποκλείονται.

– Ενίσχυση του θεσμού των Ταμείων Μικροπιστώσεων, της Αναπτυξιακής τράπεζας και των Συνεταιριστικών τραπεζών.

– Δημιουργία Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης για επενδύσεις καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα στην περιφέρεια, με προϋπόθεση τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό.

Για την ενίσχυση του εισοδήματος:

• Κάλυψη του 80% των εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα από Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

• Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων της ΝΔ.

• Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο.

• Επέκταση κατά δύο μήνες του επιδόματος ανεργίας σε επισιτισμό και τουρισμό.

• Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών και καταπολέμηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων.

• Και προφανώς ούτε κουβέντα για 13ωρη εργασία.

Για τους Συνταξιούχους:

• Επαναφορά 13ης σύνταξης, ενσωμάτωση προσωπικής διαφοράς και κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης.

• Καμία συζήτηση για αλλαγή ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

• Κάλυψη φαρμακευτικής δαπάνης των χαμηλοσυνταξιούχων του ΟΓΑ.

Δημόσια Καθολική Υγεία με:

– Αύξηση της χρηματοδότησης με στόχο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 7,5% του ΑΕΠ στην 4ετία.

– Διπλασιασμός των καθαρών αποδοχών των γιατρών ΕΣΥ και αύξηση των αποδοχών του μη ιατρικού προσωπικού.

– Προκήρυξη 15.000 νέων μόνιμων θέσεων και μονιμοποίηση των συμβασιούχων και επικουρικών.

– Κατοχύρωση της πλήρους & αποκλειστικής Απασχόλησης στο ΕΣΥ.

– Ένταξη όλων των υγειονομικών στα ΒΑΕ.

– Δημόσια πολιτική για το φάρμακο.

Για την Παιδεία:

– Αύξηση της χρηματοδότησης της Παιδείας στο 5% του ΑΕΠ στην 4ετία.

– Μόνιμοι διορισμοί για πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, με ενίσχυση της ειδικής αγωγής.

– Κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα των Πανεπιστημίων, και αναβάθμιση τους με κατάργηση των ιδιωτικών ΑΕΙ, όπως προβλέπει το Σύνταγμα.

– Διπλασιασμός του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ.

– 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο έως το Λύκειο με την ένταξη όλων των υπαρχόντων τύπων λυκείων.

– Μείωση του ανώτατου αριθμού μαθητών/τριων σε 20 ανά τμήμα.

– Διετή προγράμματα στα πανεπιστήμια με ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά των αποφοίτων των ΕΠΑΛ.

– Κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για την πρόσβαση στα πανεπιστήμια.

Στεγαστική πολιτική:

Η πολιτική στέγης γίνεται δημόσια πολιτική.

– Με προστασία της α’ κατοικίας.

– Ρύθμιση των αυξήσεων και της διάρκειας των μισθώσεων.

– Κατασκευή/ανακατασκευή κοινωνικής κατοικίας σε όλη τη χώρα με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με στόχο τη διάθεση 15.000 νέων κατοικιών το χρόνο, μέχρι να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

– Κάλυψη στεγαστικών αναγκών δημόσιων λειτουργών και πλήρης κάλυψη στέγης για πρωτοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς και γιατρούς σε νησιά, ορεινές και ακριτικές περιοχές για την πρώτη 3ετία.

– Εθνικό πρόγραμμα Φοιτητικής Στέγης.

– Ρύθμιση και έλεγχος της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η κοινωνική πολιτική απαιτεί βαθιά μεταρρύθμιση και δικτύωση των κοινωνικών δομών με καινοτόμα εργαλεία

– Στόχος μας ένα Νέο Κοινωνικό Εισόδημα που εξασφαλίζει το επίπεδο μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης, πάνω από τα όρια φτώχειας, με παροχές για τη μητέρα, για το παιδί, τα άτομα με αναπηρία, τον ηλικιωμένο και τον άπορο

– Επίδομα μητρότητας στις εποχικά εργαζόμενες μητέρες.

– Ολοκληρωμένη και αποτελεσματική πολιτική για τα άτομα με αναπηρία.

Για εμάς, το κοινωνικό κράτος είναι επένδυση στον άνθρωπο.

Αγροτική οικονομία:

Η ύπαιθρος της χώρας μας πλήττεται πολλαπλώς. Ερημώνει, εγκαταλείπεται από νέους ανθρώπους, πλήττεται από φυσικές καταστροφές και τις ζωονόσους, δεν έχει σύγχρονες υποδομές και σχέδιο πρωτογενούς τομέα.

Το γαλάζιο σκάνδαλο της ΝΔ με τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ οδήγησε σε απώλεια ενός δισεκατομμυρίου από τη μεγάλη πλειοψηφία των έντιμων αγροτών, που είδε να ωφελούνται οι «γαλάζιες ακρίδες», οι «Φραπέδες» και οι «Χασάπηδες».

Απαιτούμε να επιστραφούν οι επιδοτήσεις που δόθηκαν παράνομα και να δοθούν στους πραγματικούς, τίμιους αγρότες, όπως και να πληρώσουν παραδειγματικά όσοι ευθύνονται για το σκάνδαλο.

Προτείνουμε έναν νέο ΟΠΕΚΕΠΕ με εξυγίανση των ενισχύσεων, διαφάνεια με ενίσχυση σε εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνολογικά μέσα.

– Αντιμετώπιση του υψηλού κόστους παραγωγής με τη μείωση του ΦΠΑ, ειδικό αγροτικό τιμολόγιο ενέργειας, θέσπιση ανώτατου περιθωρίου μεικτού κέρδους στους τομείς αγροτικών εφοδίων και φυτοφαρμάκων.

– Πάταξη ελληνοποιήσεων

– Ειδικά κίνητρα στους αγρότες και κτηνοτρόφους για την αυτοπαραγωγή ενέργειας.

– Ουσιαστική στήριξη της Πολιτείας στους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

– Εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος και άμεση, επαρκής και ακατάσχετη αποζημίωση των κτηνοτρόφων.

– Αποκατάσταση ζωικού κεφαλαίου (deminimis) στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

– Αναβάθμιση της κτηνοτροφίας και έλεγχος της βιοασφάλειας και παραβατικών συμπεριφορών με άμεσο διπλασιασμό των στελεχών κτηνιατρικών υπηρεσιών με σύγχρονα εργαλεία και αναθεώρηση του εφαρμοζόμενου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027.

– Εκσυγχρονισμός της υπαίθρου με δημόσια εγγειοβελτιωτικά και αντιπλημμυρικά έργα και αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Απόρριψη κάθε σκέψης ιδιωτικοποίησης της άρδευσης.

Η στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων και ιδιαίτερα νέων, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μην ερημώσει η ύπαιθρος και οι νέες και οι νέοι να μείνουν και προκόψουν στον τόπο τους. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος διαπραγμάτευσης της νέας ΚΑΠ με αυξημένο προϋπολογισμό και σύνδεση των ενισχύσεων με την παραγωγικότητα.

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ απαιτεί και μεταρρυθμίσεις που έχουν ευρωπαϊκή σφραγίδα και δίνουν προοπτική αειφορίας.

Και αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι δημόσιες πολιτικές με πράσινο αποτύπωμα:

– Δημόσιο Νερό.

– Χωρικός Σχεδιασμός.

– Αλλαγή συγκοινωνιακού μοντέλου με προτεραιότητα στις σιδηροδρομικές υποδομές.

– Κυκλική Οικονομία, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, και όχι ιδιωτικοποίηση και καύση απορριμμάτων.

– Κλιματική ανθεκτικότητα, δημόσια πολιτική με πρόληψη πυρκαγιών πλημμυρών.

Με δύο Εθνικά Σχέδια Βιωσιμότητας της χώρας, που δεν θα είναι ευκαιριακά και προς κομματική εκμετάλλευση.

– Εθνικό σχέδιο για τη δημογραφική κρίση που πρέπει να αλλάξει όλες τις δημόσιες και αναπτυξιακές πολιτικές.

– Εθνικό σχέδιο για την περιφερειακή ανάπτυξη και την Αυτοδιοίκηση που διαπερνά όλες τις τομεακές πολιτικές.

Ειδικότερα για τη Νησιωτική Πολιτική, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τιμώντας τον σύντροφό μας Νεκτάριο Σαντορινιό κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρωμένη στρατηγική, αναγνωρίζοντας και το προσωπικό του αποτύπωμα στο Μεταφορικό Ισοδύναμο.

Φίλες και Φίλοι,

Σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, μία Προοδευτική Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ισχυρή και ασφαλής χωρίς ισχυρή και Προοδευτική Εξωτερική Πολιτική.

Δεν πιστεύουμε ότι η εξωτερική πολιτική πρέπει να προσαρμόζεται στις διαθέσεις και τις πρωτοβουλίες άλλων, όπως άφησε να εννοηθεί ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά να σχεδιάζεται και να υλοποιείται με δική μας πρωτοβουλία.

Στόχος μας είναι μια πολυδιάστατη, ενεργητική και φιλειρηνική εξωτερική πολιτική, όπως αυτή που υλοποίησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015-19, με κορυφαίο παράδειγμα τη συμφωνία των Πρεσπών.

Μια εξωτερική πολιτική με εθνική αυτοπεποίθηση, διεθνή αξιοπιστία και συμμαχίες. Στρατηγικός στόχος: να καταστεί η Ελλάδα δύναμη σταθερότητας και ειρήνης, όχι ουρά του Τραμπ.

Επιδιώκουμε την προώθηση των εθνικών μας συμφερόντων μέσω διεθνούς δικαίου, συνεργασιών, στήριξης της Κύπρου και υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Δεν ανεχόμαστε να μετράμε ήττες και υποχωρήσεις από τον κύριο Μητσοτάκη, όπως το καλώδιο προς Κύπρο, το τουρκολιβυκό, τις βόλτες του Oruc Reis, την κρίση με τη Λιβύη, την προ των πυλών συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, την κρίση στο Σινά και φυσικά τη ντροπιαστική στήριξη των εγκληματικών σχεδίων Νετανιάχου και την καθυστέρηση μέτρων και κυρώσεων κατά του Ισραήλ, που υλοποιεί σχέδιο λιμού και γενοκτονίας στη Γάζα.

Και για τον λόγο αυτό, απαιτείται άμεσα αναγνώριση της Παλαιστίνης, όπως ψήφισε ομόφωνα η Βουλή το 2015, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Και όπως δήλωσα και στη Ραμάλα στην Παλαιστίνη και χθες στο Δήμαρχο της Βηθλεέμ:

Η σιωπή είναι συνενοχή, απαιτούνται άμεσες αποφάσεις των παγκόσμιων φορέων, αναγνώριση της Παλαιστίνης και κυρώσεις στο Ισραήλ για άμεση εκεχειρία σήμερα!

Φίλες και φίλοι,

θα μου επιτρέψετε και μία αναφορά στη Θεσσαλονίκη, εφόσον έχουμε σήμερα τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας εκπρόσωποι όλων των φορέων της πόλης, αγαπητοί φίλοι, φίλες και συνεργάτες.

Ο κ. Μητσοτάκης εξασφάλισε το 2019 ένα ειδικό πακέτο εξαπάτησης για την πόλη μας.

Θυμάμαι από τότε τις έντονες δικές μας αντιδράσεις και τους διθυράμβους του γαλάζιου στρατόπεδου.

Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε.

Μετά από 6 χρόνια καθυστέρησης της Ανάπλασης της ΔΕΘ, πολλές διαφορετικές φωνές μέσα στην πόλη σταματήσαμε το καταστροφικό σχέδιο real estate του κ. Μητσοτάκη.

Αλλά γυρνώντας πάλι στην αφετηρία, δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, μια ξεκάθαρη δέσμευση.

Για το αν η ΔΕΘ θα είναι δημόσια και θα ανήκει στους φορείς της πόλης, αν θα είναι σύγχρονη και αν θα έχουμε στο κέντρο της πόλης ενιαίο, ελεύθερο, δημόσιο χώρο με πράσινο αλλά και δημόσιο πάρκινγκ, επαρκείς και συνδυασμένες μεταφορές.

Το μεγαλύτερο έλλειμα στην οικονομία και στην εργασία στη Θεσσαλονίκη το έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση με το πάγωμα στο διαμετακομιστικό κέντρο, το κέντρο logistics στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, και στα συνοδά έργα σύνδεσης του λιμανιού, δηλαδή τον σιδηρόδρομο και τον ΠΑΘΕ, αλλά και στην ολοκλήρωση του έργου του λιμανιού

Γιατί αυτή η συνδυασμένη παρέμβαση έβλεπε μπροστά στον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως εμπορικό, συγκοινωνιακό και οικονομικό κέντρο στα Βαλκάνια και τη ΝΑ Ευρώπη.

Αυτό ήταν το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό σταμάτησε ο κ. Μητσοτάκης. Ακόμα και η διπλή σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας Θεσσαλονίκης, που ολοκληρώθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν απέκτησε ολοκληρωμένη και ασφαλή τηλεδιοίκηση, κάτι που τραγικά συνδέθηκε με το έγκλημα των Τεμπών.

Θα μπορούσα να πω πολλά για τα μεγάλα οραματικά έργα που είχαν δρομολογηθεί το 2019 και καθυστερούν,

γιατί ο κ. Μητσοτάκης όσα προχωρούν σπεύδει να τα οικειοποιηθεί,

κρύβοντας ότι το Παιδιατρικό Νοσοκομείο δεν θα γινόταν χωρίς την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ

και ότι το Μετρό ξανα-ξεκίνησε και υλοποιήθηκε κατά 45% σε μόλις 3,5 χρόνια με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου είχε κλείσει τα εργοτάξια το 2014.

Όμως εδώ και έξι χρόνια δεν έχουμε ούτε μελέτες, ούτε χρηματοδότηση της επέκτασης του Μετρό στα Δυτικά αλλά και στο αεροδρόμιο.

Το μόνο έργο που προχώρησε ήταν το Fly over και αυτό χωρίς κυκλοφοριακό και χωρικό σχεδιασμό και με σοβαρά περιβαλλοντικά κενά.

Θέλουμε όμως με την ευκαιρία αυτής της παρουσίας μας εδώ να καταθέσω 3 προτάσεις που θα δουλέψουμε μαζί σας με ειλικρίνεια:

• Το σχέδιο ανθεκτικότητας της πόλης ιδιαίτερα στην αντιπλημμυρική προστασία

• Το σχέδιο Κοινωνικής Κατοικίας και Φοιτητικής Στέγης.

• Τη Μητροπολιτική διοίκηση της πόλης και Ρυθμιστικού Σχεδίου.

Και πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι και να απαιτήσουμε την κήρυξη του χώρου εκτέλεσης των αγνωιστών στο Επταπύργιο, ως χώρο ιστορικής μνήμης.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,

Το σχέδιο μας για μια Προοδευτική Ελλάδα είναι ένα σχέδιο για μια δίκαιη και δημοκρατική κοινωνία.

Διότι χωρίς δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι σταθερή ούτε η δημοκρατία.

Και για τον λόγο αυτό, απαιτείται πολιτική αλλαγή το συντομότερο.

Όμως δεν χρειαζόμαστε καλύτερο διαχειριστή. Πρέπει να αλλάξουμε ρότα.

Αυτό το πολιτικό και παραγωγικό μοντέλο μας οδήγησε στη χρεοκοπία το 2009. Δεν στηρίζει το πραγματικό προϊόν της εργασίας και της ανάπτυξης γιατί κυριαρχεί η διαπλοκή και το βαθύ κομματικό κράτος.

Η προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι αβέβαιη μπροστά σε νέες κρίσεις και προκλήσεις.

Με ό,τι αυτό σημαίνει για την κοινωνική συνοχή και τη σταθερότητα της δημοκρατίας.

Η απάντησή μας εμπνέεται και τροφοδοτείται από τις αξίες και τους αγώνες της Αριστεράς και της Δημοκρατίας.

Ούτε φυσικά η λύση βρίσκεται σε δήθεν αντισυστημικές δυνάμεις που λειτουργούν σαν βαλβίδα εκτόνωσης της κοινωνικής οργής, αλλά δεν δίνουν λύσεις στα προβλήματα. Γιατί δεν έχουν πρόγραμμα ούτε εκπροσωπούν τα συμφέροντα της κοινωνίας.

Και επειδή έχουμε πλέον απέναντί μας ένα καθεστώς που έχει κηρύξει πόλεμο στο ίδιο το κράτος δικαίου, έχει μετατρέψει τη Βουλή σε μηχανισμό συγκάλυψης σκανδάλων, έχει φιμώσει και την Αλήθεια και τη Δικαιοσύνη, φθείροντας την ελληνική δημοκρατία, η συμμαχία, πολιτική και κοινωνική, αφορά και τις προοδευτικές και τις δημοκρατικές δυνάμεις της χώρας. Όχι μόνο μέσα στα κόμματα αλλά σε όλους τους δημιουργικούς πυρήνες της κοινωνίας.

Δείτε τι έγινε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακόμα και κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, για να μη μάθει ο λαός την αλήθεια!

Και στο έγκλημα των Τεμπών όπου μια ολόκληρη κοινωνία θρήνησε, βγήκε στους δρόμους και απαίτησε δικαιοσύνη, και η κυβέρνηση το μπάζωσε για να πέσουν στα μαλακά οι δικοί της!

Προσβάλλοντας ωμά και τη μνήμη των θυμάτων και όλους τους πολίτες.

Αυτό είναι το κράτος Μητσοτάκη: στην επικοινωνία εκσυγχρονισμός και αστική ευγένεια και από πίσω παρακράτος.

Αλλά ας το ξέρουν: η Δημοκρατία δεν είναι τσιφλίκι τους!

Η Δημοκρατία ανήκει στον λαό, και ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά!

Εμείς θα τους ταράξουμε στη νομιμότητα.

Δεν θα επιτρέψουμε να γυρίσουμε δεκαετίες πίσω.

Όμως για να νικήσουν η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη, δεν υπάρχει περιθώριο για αμφισημίες ούτε για καθυστερήσεις και προσωπικές στρατηγικές.

Χρειάζεται καθαρή στάση:

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πιστεύει στις προοδευτικές συγκλίσεις.

Το έχουμε αποδείξει και εμπράκτως στη Βουλή, παίρνοντας κοινές πρωτοβουλίες και επιδιώκοντας τις συνεργασίες.

Το ζήτησα αμέσως μετά την εκλογή μου, με την έναρξη του 2025.

Ζήτησα από τον Μάρτιο για όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και κοινοβουλευτική συμπόρευση, και φόρουμ διαλόγου για ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο και συνεργασία σε μείζονα κοινωνικά θέματα και διεκδικήσεις με την κοινωνία των πολιτών και τα κινήματα.

Γιατί μόνο μία κοινωνική πλειοψηφία μπορεί να φέρει ξανά τη δικαιοσύνη και να στηρίξει την αναγέννηση της χώρας.

Είχαμε αρνήσεις -κάποιες για μένα ανεξήγητες-, είχαμε και καλές συνεργασίες.

Και εφόσον η κοινωνική αναγκαιότητα είναι η πολιτική αλλαγή και η Προοδευτική Προοπτική, πρέπει ο καθένας και η καθεμία να αναλάβουμε τις ευθύνες μας.

Δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις από μια δεξιά βουτηγμένη στα σκάνδαλα και από μια Αριστερά που δίνει μάχη για διαφάνεια και κοινωνική δικαιοσύνη.

Και πρέπει όλες οι προοδευτικές δυνάμεις να μιλήσουν ξεκάθαρα.

Θα επιλέξουν να είναι μέρος της λύσης ή μέρος του προβλήματος;

Η κοινωνία απαιτεί ξεκάθαρες απαντήσεις.

Γιατί η σταθερότητα που πρεσβεύει ο κύριος Μητσοτάκης είναι η σταθερότητα της καρέκλας του για να είναι ασταθείς και ανασφαλείς οι ζωές των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Από μεγάλα λόγια έξι χρόνια χορτάσαμε. Τα λεφτόδεντρα είναι μόνο για πολύ λίγους και μοιράζονται από το Μαξίμου.

Εμείς στο Συνέδριό μας το είπαμε καθαρά.

Μόνο με προοδευτικές συνεργασίες μπορούμε να αλλάξουμε πορεία.

Εφόσον όμως οι ηγεσίες το αρνούνται ή το καθυστερούν, η δική μας επιλογή είναι να απευθύνουμε αυτή την πρόταση κοινωνικής συμφωνίας στην κοινωνία. Στους πολίτες που δεν βολεύονται. Που ξέρουν ότι με τη συμμετοχή μπορεί να τα βάλουν και με τη διαπλοκή.

Γιατί η Αριστερά και η Προοδευτική παράταξη έχουν αποδείξει στη χώρα μας ότι τα συμφέροντα δεν είναι ανίκητα.

Και ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πλήρες τεκμηριωμένο πρόγραμμα και πρόταση διακυβέρνησης για μία Προοδευτική Ελλάδα είναι, όχι μόνο ικανή και αναγκαία συνθήκη, αλλά και η μόνη εγγύηση ότι το πηδάλιο της χώρας θα στρίψει προς την πρόοδο.

Όλα τα άλλα είναι υπεκφυγές που εξυπηρετούν μόνο τον κ. Μητσοτάκη και το σύστημα που τον στηρίζει.

Φίλες και φίλοι,

Η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται από την αδικία, τις ανισότητες, τα σκάνδαλα.

Οι πολίτες το ξέρουν, το ζουν στην καθημερινότητά τους, ξέρουν ότι αυτό αποτελεί ευθύνη της κυβέρνησης και ότι οι εξαγγελίες του κ.Μητσοτάκη δεν θα αλλάξουν τη ζωή τους

Η Προοδευτική Παράταξη, η Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναλαμβάνει την ευθύνη και της προγραμματικής προετοιμασίας και της πολιτικής συμφωνίας για να υπάρχει ξανά ΕΛΠΙΔΑ.

Γιατί η δική μας παράταξη δεν γεννήθηκε από και μέσα στα γραφεία της εξουσίας. Γεννήθηκε από την ελπίδα και τις αξίες των απλών ανθρώπων για μια κοινωνία δικαιοσύνης και ισότητας.

Η δική μας αποστολή, έχοντας παρακαταθήκη τους αγώνες των ανθρώπων της Αριστεράς, τις ιδέες μας και τις αξίες μας, αλλά και το έργο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, είναι να φέρουμε ξανά στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τη Δημοκρατία.

Μία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Το σύστημα εξουσίας θέλει να περάσει το μήνυμα ότι όλοι ίδιοι είμαστε και ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει.

Οι αλλαγές όμως έρχονται όταν οι πολίτες σηκώνουν κεφάλι.

Και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι εδώ για να ενώσει δυνάμεις.

Να στηρίξει όλους τους δημιουργικούς πολίτες και να προστατέψει τους πιο ευάλωτους.

Να στηρίξει αυτούς και αυτές που δεν συμβιβάζονται, που δεν σιωπούν, που τολμούν να ονειρεύονται.

Δεν φοβόμαστε την ευθύνη.

Και για τον λόγο αυτό, σας καλούμε μαζί να χτίσουμε μια Ελλάδα δίκαιη, διαφανή και ανθρώπινη.

Μόνο έτσι θα φτιάξουμε την Προοδευτική Ελλάδα!

Αρχίζοντας από σήμερα κιόλας!

Σας ευχαριστώ!

