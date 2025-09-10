Χατζηβασιλείου-για-την-Πολωνία:-Ο-ρωσικός-αναθεωρητισμός-δεν-μπορεί-να-θεραπευτεί-με-ασπιρίνες

«Η κίνηση της Ρωσίας με τα drone στον εναέριο χώρο της Πολωνίας πιθανώς έγινε για να δοκιμάσει τα όρια και τα αντανακλαστικά των χωρών του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης.

«Είναι αλήθεια ότι αυτή η κίνηση υποδηλώνει μια σαφή κλιμάκωση στο πεδίο, διότι δεν είχαμε κάποιο παρόμοιο περιστατικό στο παρελθόν. Εκτιμώ ότι πιθανώς η Ρωσία δοκιμάζει τα αντανακλαστικά της συμμαχίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηβασιλείου. Εξήγησε ότι οι σχέσεις Πολωνίας – Ρωσίας είναι παραδοσιακά δύσκολες και πως η κίνηση της Μόσχας «δεν είναι τυχαία»: «Η Πολωνία ορθώς έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα δηλώνοντας τα όριά της. Ο αναθεωρητισμός δυστυχώς είναι εδώ και δεν μπορεί να θεραπευθεί με ασπιρίνες».

Ειδικά για τη στάση της Ελλάδας τόνισε: «Η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όλοι είναι κάθετα αντίθετοι με τον εδαφικό ακρωτηριασμό κυρίαρχων χωρών. Για μας προτεραιότητα είναι η εδαφική ακεραιότητα κάθε χώρας στην Ευρώπη».

Εγγυήσεις ασφαλείας και ουκρανικό ζήτημα

Αναφερόμενος στην κατάσταση στην Ουκρανία και στην πορεία των διαπραγματεύσεων για εγγυήσεις ασφαλείας, ο Τάσος Χατζηβασιλείου δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή δεν προχωράει η συζήτηση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Δεν φαίνεται ότι επί του παρόντος υπάρχει κινητικότητα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Τόνισε, επίσης, την ανάγκη μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην Ευρώπη, στην οποία θα πρέπει να συμμετέχει με κάποιο τρόπο στο μέλλον και η Ρωσία «ως ευρωπαϊκή δύναμη», υπό την προϋπόθεση όμως του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο. «Δεν μπορεί η Ρωσία να κάνει το διεθνές δίκαιο κουρελόχαρτο κάθε τρεις και λίγο», τόνισε.

Αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας και το ενδεχόμενο συνάντησης Μητσοτάκη και Ερντογάν σημείωσε: «Κάθε συνάντηση των δύο ηγετών είναι σημαντική». Εξήγησε ότι η Ελλάδα πλέον έχει ισχυρά διπλωματικά κεκτημένα: «Οι συναντήσεις των ηγετών Ελλάδας και Τουρκίας δεν είναι σήμερα οι ίδιες με εκείνες που ήταν πριν από μερικά χρόνια. Γιατί; Γιατί η Ελλάδα, αξιοποιώντας το διεθνές δίκαιο, έχει δημιουργήσει κεκτημένα που την αναβαθμίζουν. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αξιοποιεί το διεθνές δίκαιο στην πράξη για να θωρακίσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Αναφέρθηκε στην αιγυπτιακή στάση απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, υπογραμμίζοντας ότι «το Κάιρο για άλλη μια φορά απέδειξε ότι τιμά την υπογραφή του στις συμφωνίες».

Ο κ. Χατζηβασιλείου σχολίασε και την αναμενόμενη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εσωτερικών στην Αθήνα, τονίζοντας: «Δεν θεωρώ ότι είναι μια εθιμοτυπική επίσκεψη. Εκτιμώ ότι είναι μια επίσκεψη με ισχυρό γεωπολιτικό συμβολισμό. Το ερώτημα σήμερα για την Αμερική είναι κατά πόσο μπορεί το LNG, το υγροποιημένο αέριο, να φτάσει ακόμα πιο εύκολα στην Ευρώπη. Και εδώ ο ρόλος της Ελλάδας είναι κομβικός χάρη στις υποδομές που κατασκευάστηκαν από την κυβέρνηση».