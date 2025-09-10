aktor:-Επιβεβαίωσε-τους-τίτλους-τέλους-στο-deal-με-την-prodea

Με κοινή ανακοίνωσή τους στο Χρηματιστήριο Aktor και Prodea επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες που μετέδωσε το Euro2day.gr για ματαίωση της συμφωνίας απόκτησης από την Aktor 39 ακινήτων της Prodea, μετά από σχετική ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο, «η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ακtor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» και το διακριτικό τίτλο «Aktor Όμιλος Εταιρειών» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για τα εξής:

Σε συνέχεια των από 29.10.2024 και 14.8.2025 ανακοινώσεων της Εταιρείας αναφορικά με τη Συμφωνία Πλαίσιο (η «Συμφωνία Πλαίσιο) που συνήψε με την εταιρεία Prodea («Prodea»), με την οποία η Εταιρεία, μέσω θυγατρικών της, εφόσον ολοκληρωνόταν η συναλλαγή, επρόκειτο να εξαγοράσει χαρτοφυλάκιο ακινήτων συνολικής αξίας €579,4 εκ., (η «Συναλλαγή»), η ολοκλήρωση της οποία τελούσε υπό τις συνήθεις αιρέσεις και προϋποθέσεις για τέτοιου είδους, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι παρά τις εντατικές προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων μερών, προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της συναλλαγής, αυτό δεν κατέστη εφικτό και τα μέρη αποφάσισαν όπως τερματίσουν τη μεταξύ τους συμφωνία, και ματαιωθεί η ως άνω Συναλλαγή, κατόπιν δε τούτου, τα μέρη θα υλοποιήσουν τα προβλεπόμενα στην ως άνω Συμφωνία Πλαίσιο.

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η απόφαση αυτή δε μεταβάλλει ουσιαστικά τον επιχειρηματικό της σχεδιασμό, όπως έχει ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό.

Η παρούσα ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατόπιν του εν θέματι σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

Την ίδια ανακοίνωση ανήρτησε στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου και η Prodea.