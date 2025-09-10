Alpha Trust-Ανδρομέδα: Στα €3,78 εκατ. τα καθαρά κέρδη, πρόσθετο μέρισμα €0,25/μετοχή

Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το Α’ εξάμηνο του 2025, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ανακοίνωσε σήμερα η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Εταιρεία, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο σε €3,84 εκατ. έναντι €1,28 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε € 3,78 εκατ.

Για την περίοδο από 01/01/2025 έως 30/06/2025 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας σημείωσε απόδοση 12,41% με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται, την 30/06/2025, σε €34,39 εκατ. ή €9,28 ανά μετοχή.

Η μετοχή της Εταιρείας διαπραγματευόταν στις 30/06/2025, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με έκπτωση (discount) 27,19%.

Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου την 30/06/2025 περιλάμβανε επενδύσεις σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. κατά 96,29%, τοποθετήσεις σε ομολογίες κατά 0,94% και τοποθετήσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς κατά 2,29%.

Διανομή Πρόσθετου Μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίασή του την 9η Σεπτεμβρίου 2025, ενέκρινε τη διανομή πρόσθετου μερίσματος με δυνατότητα επανεπένδυσης από κέρδη παρελθουσών χρήσεων ύψους €926.088,75, που αντιστοιχεί σε €0,25 ανά μετοχή.

Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μέρισμα, το τελικό ποσό ανά μετοχή θα προσαρμοστεί αναλόγως, λαμβάνοντας υπόψη το μέρισμα που αναλογεί στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αποκοπής (cut-off date). Το εν λόγω ποσό μερίσματος δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.

Το πρόσθετο μέρισμα ποσού 0,25 ευρώ ανά μετοχή έρχεται να προστεθεί στο μέρισμα των 0,33 ευρώ ανά μετοχή, που διένειμε η Εταιρεία τον Ιούνιο του 2025.

Το συνολικό μέρισμα των 0,58 ευρώ ανά μετοχή ανεβάζει τη μερισματική απόδοση της Εταιρείας στο 8,0% για την παρούσα χρήση.

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και τη διανομή μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., κ. Βασίλειος Κλέτσας, δήλωσε:

«Για άλλη μια χρονιά η συνολική μερισματική απόδοση της μετοχής της Ανδρομέδα διαμορφώνεται σε πολύ ψηλά επίπεδα. Το 2024 ήταν η έκτη, κατά σειρά χρονιά, που η μερισματική απόδοση της μετοχής της Εταιρείας ξεπερνούσε την αντίστοιχη μέση απόδοση του Χ.Α. Όλες οι ενδείξεις συνηγορούν στο ότι και φέτος θα επαναληφθεί η ίδια επίδοση. Ευχαριστούμε τους μετόχους μας για την εμπιστοσύνη τους προς την Εταιρεία και τις προοπτικές της».