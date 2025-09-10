attica-group:-Διανομή-μερίσματος-0,07-ευρώ-από-κέρδη-προηγούμενων-χρήσεων

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή ανακοίνωσε η Attica Group, το οποίο αφορά κέρδη για την οικονομική χρήση του 2024 και προηγούμενων χρήσεων.

Όπως διευκρινίζει η εισηγμένη, το μέρισμα αυτό προέρχεται από ναυτιλιακά έσοδα και ως εκ τούτου δεν υπόκειται σε φορολόγηση και θα αποδοθεί καθαρό στους μετόχους.

Πιο αναλυτικά:

Η «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στους κ.κ. Μετόχους, σύμφωνα με την παρ. 4.1 και 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, ότι, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, την 9η Σεπτεμβρίου 2025 εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος από κέρδη χρήσεως 2024 και κέρδη προηγουμένων χρήσεων της Εταιρείας, συνολικού ποσού ύψους Ευρώ 17.021.493,51, ήτοι Ευρώ 0,07 ανά μετοχή. Το ως άνω ποσό προέρχεται από ναυτιλιακά έσοδα, δεν υπόκειται σε φορολόγηση και θα αποδοθεί ως καθαρό ποσό στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, δικαιούχοι της ως άνω διανομής, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων, είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές κατά τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 (Ημερομηνία Προσδιορισμού των Δικαιούχων- Record Date). Από την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 (Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος), οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), χωρίς το δικαίωμα είσπραξης αυτής της χρηματικής διανομής.

Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους, η οποία θα ξεκινήσει την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (πιστωτικά ιδρύματα, θεματοφύλακες και ΕΠΕΥ), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

Ειδικά στις περιπτώσεις της χρηματικής καταβολής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του ποσού του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

Διευκρινίζεται προς τους κ.κ. Μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης του ποσού που δικαιούνται παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από την λήξη του έτους (άρθρα 250 περ. 15 και 253 ΑΚ) και ότι μετά την ανωτέρω παραγραφή τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλέφωνο 210 891 9180 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [- -].