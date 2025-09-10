Autohellas: Άνοδος 4,6% στα EBITDA στο 1ο εξάμηνο – Στα 126,4 εκατ. ευρώ

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (ΕBITDA) για το πρώτο εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε €126,4 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 4,6%,

Σε 502,5 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών της Autohellas παρουσιάζοντας αύξηση 6,2% στο α’ εξάμηνο. Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (ΕBITDA) για το πρώτο εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 126,4 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 4,6%, ενώ τα ενοποιημένα Κέρδη μετά Φόρων (ΕΑΤ) διαμορφώθηκαν σε €32,5 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 12,2%.

Συνολικά η δραστηριότητα των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα, και στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, απασχολεί στόλο σχεδόν 62.000 αυτοκινήτων, με επενδύσεις σε περίπου 11.600 νέα αυτοκίνητα εντός του 1ου εξαμήνου 2025. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου κατά την 30 Ιουνίου 2025 ανήλθαν σε 505,1 εκατ., αυξημένα κατά 15,2 εκατ. ευρώ από την 31/12/2024 παρά την καταβολή ισχυρού μερίσματος €0,85 ανά μετοχή (€40,8 εκατ. συνολικά) που έλαβε χώρα τον Απρίλιο 2025.

Η κερδοφορία υποστηρίχθηκε, όπως και κατά το 2024, με €9,5 εκατ. από τη διανομή μερισμάτων συμμετοχών. Στο β’ τρίμηνο ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 285,8 εκατ. ευρώ με άνοδο 11,6%. Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (ΕBITDA) για το 2ο τρίμηνο του 2025 ανήλθαν σε €77,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 11,9%, ενώ τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε €31,5 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 7,9%.

Μισθώσεις Ελλάδος

Ο Κύκλος Εργασιών από τη δραστηριότητα Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων στην Ελλάδα αυξήθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2025 κατά 11,3% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024 αγγίζοντας τα €137,4 εκατ., παρά την αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού. Η αύξηση προέρχεται τόσο από τις μακροχρόνιες όσο και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ειδικότερα, οι μακροχρόνιες μισθώσεις αναπτύσσονται με αυξανόμενο ρυθμό κατά το 2025, ενώ οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ενδυναμώθηκαν για άλλη μια χρονιά λόγω των αυξημένων τουριστικών αφίξεων, της επέκτασης του δικτύου και της συμμετοχής αυξημένου αριθμού ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη σύνθεση του στόλου.

Εμπορία αυτοκινήτων και υπηρεσιών

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η δραστηριότητα της Εμπορίας Αυτοκινήτων στην Ελλάδα παρουσίασε αύξηση του Κύκλου Εργασιών κατά 5,9%, με μικρή βελτίωση του συνολικού μεριδίου αγοράς συνεισφέροντας συνολικά €286,2 εκατ. στον Κύκλο Εργασιών του Ομίλου, παρά τον έντονο ανταγωνισμό λόγω εισόδου νέων κατασκευαστών και εμπορικών σημάτων στην ελληνική αγορά. Η αύξηση αυτή επήλθε στο δεύτερο τρίμηνο όταν η αγορά του αυτοκινήτου ανέκαμψε μετά από ένα αρνητικό πρώτο τρίμηνο. Κατά τους τελευταίους μήνες του έτους αναμένεται να λανσαριστεί στην αγορά η νέα μάρκα Changan, καθώς και η μάρκα Xpeng προσθέτοντας δυναμική στη δραστηριότητα της Εμπορίας αυτοκινήτων του Ομίλου.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα της Italian Motion (FIAT/JEEP/ALFA Romeo) που δε συμμετέχει στον Ενοποιημένο Κύκλο Εργασιών (λογιστικοποιείται μόνο με την μέθοδο της καθαρής θέσης), παρουσίασε πωλήσεις €85,3 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, γεγονός που προσαυξάνει ακόμη περισσότερο τη συνολική δραστηριότητα και δυναμική του Ομίλου.

Δραστηριότητα Εξωτερικού

Ο Κύκλος Εργασιών της Διεθνούς Δραστηριότητας που σχετίζεται με τις ενοικιάσεις αυτοκίνητων, έφθασε συνολικά τα €78,9 εκατ. από €79,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2024. Στις αγορές των Βαλκανίων και της Κύπρου, η τουριστική κίνηση στο 1ο εξάμηνο 2025 ήταν αυξητική σε σχέση με τα επίπεδα του 2024, με ιδιαίτερα θετική επίδραση στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών ενοικίασης και την αναβάθμιση του στόλου.

Στην αγορά της Πορτογαλίας, για ακόμη μια χρονιά, υπήρξε αυξημένη διαθεσιμότητα στόλων οχημάτων, η οποία οδήγησε σε ήπια υποχώρηση των τιμών, γεγονός που επηρέασε τη λειτουργική της κερδοφορία. Ωστόσο, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, παρατηρούνται σημάδια ανάκαμψης, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, γεγονός που αντανακλά βελτίωση της ζήτησης και σταθεροποίηση των τιμών.

Τον Μάιο του 2025, ο Όμιλος Autohellas ανακοίνωσε την συνεργασία του με την CHANGAN, έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές εξηλεκτρισμένων οχημάτων στην Κίνα, για τη διάθεση στην Ελλάδα πλήρως ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο η Εταιρεία ίδρυσε την 100% θυγατρική CHANGAN Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα την Ελλάδα και δραστηριότητα την εισαγωγή και διανομή οχημάτων.