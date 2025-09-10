Creta Farms: Πτώση τζίρου και άνοδος ζημιών – Υπό πίεση η αγορά αλλαντικών

Τι δείχνουν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2024. Τα σχέδια για την επόμενη μέρα.

Σε στοχευμένες κινήσεις, με στόχο τη διαφύλαξη των μεριδίων αγοράς της, προχωρά η Creta Farms, στηριζόμενη στη βελτίωση του κωδικολογίου και της διανομής των προϊόντων της στα ράφια του λιανεμπορίου.

Όπως επισημαίνεται στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, το 2025 βρίσκει την ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε αντιμέτωπη με ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που οδηγείται από την πλευρά του καταναλωτικού κοινού σε πίεση των τιμών προς τα κάτω. Η εταιρεία αντιλαμβανόμενη τα νέα δεδομένα, προχωρά σε σχεδιασμένες και στοχευμένες κινήσεις τόσο στην premium αγορά όσο και στο low price segment που κυριαρχείται από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Ήδη το 2024, σύμφωνα με την οικονομική έκθεση «η αγορά των αλλαντικών ήταν εμφανώς πτωτική σε όγκο, ενώ χαρακτηρίστηκε και από μια εσωτερική μετακίνηση πωλήσεων από τον πάγκο προς το ράφι (self service) έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Σε αξία κινήθηκε εξίσου αρνητικά, καθώς το υψηλό επίπεδο προωθητικών ενεργειών και αύξηση της συμμετοχής του low price segment υπερκάλυψε τις ανατιμήσεις που είχαν δοθεί τα προηγούμενα χρόνια. Από την άλλη πλευρά, στα ίδια επίπεδα κινήθηκε η κατηγορία στην αγορά του Food Service, εκμεταλλευόμενη τον ιδιαίτερα υψηλό αριθμό επισκεπτών από το εξωτερικό κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου».

Στα 145,99 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2024

Για τη χρήση 2024, οι πωλήσεις της Creta Farms υποχώρησαν στα 145,99 εκατ. ευρώ έναντι πωλήσεων 147,18 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ το αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, επενδυτικών και εξόδων αναδιοργάνωσης (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 7 εκατ. ευρώ έναντι 8,32 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Το μικτό αποτέλεσμα μειώθηκε στα 58,42 εκατ. ευρώ έναντι 59,50 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, με το μικτό περιθώριο να υποχωρεί στο 40% από 40,4%.

Το αποτέλεσμα προ φόρων ανήλθε σε ζημιές 739 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 698 χιλ. ευρώ, ενώ οι ζημιές μετά από φόρους σκαρφάλωσαν το 2024 στα 1,004 εκατ. ευρώ από μόλις 105 χιλ. ευρώ στη χρήση 2023.

Η δε στρατηγική της εταιρείας το 2024 στηρίχθηκε στους παρακάτω πυλώνες:

Με κύρια «όπλα» το Εν Ελλάδι και το Tostaki, περαιτέρω ενίσχυση της ηγετικής θέσης στα αλλαντικά χτίζοντας το μερίδιο μας τόσο στην premium κατηγορία όσο και στο low price segment

Διατήρηση της εικόνας της πιο καινοτόμου εταιρείας με διεύρυνση της διανομής στη σειρά «ΧΩΡΙΣ» συνδυαστικά με διαφημιστική καμπάνια στην τηλεόραση

Συνεχιζόμενη ανάπτυξη της σειράς «Προψημένου Γύρου» στην αυξανόμενη κατηγορία του κατεψυγμένου γύρου, στην οποία η εταιρεία έχει μερίδιο πλέον του 70% (Circana, Value Shares)

Εμπλουτισμός της κατηγορίας των προψημένων κρεατοσκευασμάτων

Συνεχής ανάπτυξη σημείων διανομής τόσο στο οργανωμένο λιανεμπόριο, σε αλυσίδες μικρού και μεσαίου μεγέθους όσο και στο κανάλι του HO.RE.CA.

Αναδιοργάνωση λειτουργιών της εταιρείας με έμφαση στην παραγωγική διαδικασία και στις λειτουργίες διανομής και εφοδιασμού με στόχο την περαιτέρω δημιουργία οικονομιών κλίμακος

Ανάπτυξη εξαγωγών σε αγορές του εξωτερικού σε συνεργασία με τον Όμιλο Impala τόσο με αλλαντικά όσο και με κατεψυγμένα κρεατοσκευάσματα.

Ανταγωνιστικός ο κλάδος των αλλαντικών

Όπως αναφέρει η διοίκηση «ο κλάδος των αλλαντικών αποτελεί ένα ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αν και η διείσδυση των εισαγωγών είναι πολύ περιορισμένη, η περαιτέρω μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος έχει στρέψει μεγάλο μέρος του αγοραστικού κοινού σε προϊόντα χαμηλότερης τιμής και κατά κανόνα ποιότητας. Παράλληλα η συνεχής αναζήτηση προσφορών πιέζει παραγωγούς και λιανέμπορους σε έντονα πλάνα ενεργειών ειδικά σε κατηγορίες πρώτης ανάγκης».

Την ίδια στιγμή η εξαγορά της Νίκας από την Υφαντής και δη οι συνέργειες μεταξύ δύο ηχηρών ονομάτων του κλάδου θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας εποχής για την εγχώρια αλλαντοβιομηχανία, ενός χώρου που δεν έχει περάσει και λίγες «περιπέτειες» τα τελευταία χρόνια. Ένας «γάμος» τέτοιου βεληνεκούς θα οδηγήσει σε αλλαγή των ισορροπιών στην αλλαντοβιομηχανία, μεταβάλλοντας τα μερίδια αγοράς με στόχο την επίτευξη συνεργειών και την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακος.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι στις 26 Αυγούστου έγινε γνωστό ότι η Bespoke SGA Holdings Α.Ε. και η Α&Χ Υφαντής ΑΒΕΕ υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία για την πώληση του 100% των μετοχών της Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ στη δεύτερη. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη του έτους. Η Creta Farms εδώ και πέντε χρόνια βρίσκεται πλέον στη διοίκηση του επενδυτή Δημήτρη Βιντζηλαίου και της Bella Bulgaria.