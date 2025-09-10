elvalhalcor:-Στα-70,9-εκατ.-ευρώ-τα-καθαρά-κέρδη,-άνοδος-45%-στο-εξάμηνο

Ισχυρές επιδόσεις από τον Όμιλο ElvalHalcor κατά το A’ εξάμηνο του 2025, παρά το δυσμενές γεωπολιτικό περιβάλλον. Ο όγκος πωλήσεων συνέχισε να αυξάνεται, ιδιαίτερα στον κλάδο του αλουμινίου, αξιοποιώντας τη νέα παραγωγική δυναμικότητα μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού μας προγράμματος.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το πρώτο εξάμηνο του 2025 ανήλθε σε 1.862,0 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,0% σε σύγκριση με τα 1.723,6 εκατ. ευρώ του Α’ εξαμήνου 2024, επηρεασμένος επίσης και από τις υψηλότερες τιμές LME.

Οι τιμές των μετάλλων στο LME σημείωσαν σημαντική άνοδο κατά το πρώτο τρίμηνο της χρήσης, ενώ αποκλιμακώθηκαν στα τέλη Μαρτίου λόγω ανησυχιών για ενδεχόμενους εμπορικούς δασμούς. Για το υπόλοιπο διάστημα έως τις 30 Ιουνίου 2025, οι τιμές παρουσίασαν ήπια ανοδική τάση. Η μέση τιμή του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.331 ευρώ ανά τόνο το Α’ εξάμηνο του 2025 έναντι 2.181 ευρώ ανά τόνο το αντίστοιχο διάστημα του 2024, δηλαδή αυξημένη κατά 6,9%.

Η μέση τιμή του χαλκού ήταν 8.641 ευρώ ανά τόνο έναντι 8.410 ευρώ ανά τόνο το αντίστοιχο διάστημα του 2024, αυξημένη κατά 2,7%, ενώ η μέση τιμή του ψευδαργύρου ανήλθε σε 2.516 ευρώ ανά τόνο έναντι 2.442 ευρώ ανά τόνο το Α’ εξάμηνο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 3,1%.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτελέσματα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική κερδοφορία του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά 18,1% και διαμορφώθηκαν στα 134,4 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2025 έναντι 113,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η επίδοση αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης του όγκου πωλήσεων, των υψηλότερων τιμών κατεργασίας και του ευνοϊκού μίγματος πωλήσεων, παρά τα αυξημένα κόστη ενέργειας.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 165,2 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2025, έναντι 141,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 139,0 εκατ. ευρώ έναντι 115,1 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2024 ως απόρροια των λογιστικών αποτελεσμάτων των μετάλλων, τα οποία παρέμειναν σταθερά, σε κέρδη 7,0 εκατ. ευρώ.

Η σημαντική μείωση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου κατά 111,4 εκατ. ευρώ από την 30.06.2024, σε συνδυασμό με τα χαμηλότερα επιτόκια, οδήγησε σε μείωση του καθαρού χρηματοοικονομικού κόστους κατά 23,3%, στα 18,0 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2025, από 23,5 εκατ. ευρώ του Α’ εξαμήνου του 2024. Η μείωση του δανεισμού επιτεύχθηκε μέσω της ισχυρής κερδοφορίας, της βελτιστοποίησης του κεφαλαίου κίνησης και του περιορισμένου επενδυτικού προγράμματος.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 74,0 εκατ. ευρώ για το Α’ εξάμηνο του 2025, έναντι 51,0 εκατ. ευρώ του Α’ εξαμήνου του 2024, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 70,9 εκατ. ευρώ για την περίοδο (ή 0,1891 ευρώ ανά μετοχή) από 46,9 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (ή 0,1250 ευρώ ανά μετοχή), καταγράφοντας άλμα 45%.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής του κλάδου αλουμινίου, Νικόλαος Καραμπατέας, δήλωσε:

«Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 πετύχαμε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, παρά τις αντίξοες συνθήκες της αγοράς λόγω των περιορισμών στη διαθεσιμότητα πρώτων υλών και της αβεβαιότητας στο διεθνές εμπόριο.

Διατηρήσαμε ένα ισορροπημένο προϊοντικό μίγμα και καταφέραμε να επιτύχουμε ανάπτυξη, τόσο για τα προϊόντα της άκαμπτης, όσο και της εύκαμπτης συσκευασίας, και παράλληλα ενισχύσαμε περαιτέρω τη θέση μας στον κλάδο των μεταφορών. Η επίδοση του κλάδου μας — αύξηση 46% στη λειτουργική κερδοφορία σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2024, παρά το αυξημένο ενεργειακό κόστος — αναδεικνύει την ανθεκτικότητα των δραστηριοτήτων μας. Αντανακλά επίσης την ισχυρή θέση μας στην αγορά, την οποία εξασφαλίσαμε μέσω, έγκαιρων και με προοπτική, επενδύσεων που αύξησαν τη παραγωγική μας δυναμικότητα και ανέπτυξαν τις τεχνικές μας δυνατότητες. Με βάση αυτή τη δυναμική, συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητά μας, δημιουργώντας αξία σε συνεργασία με τους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας και τους λοιπούς συμμέτοχους.»

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής του κλάδου χαλκού, Πάνος Λώλος, ανάφερε:

«Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η κερδοφορία μας παρέμεινε ισχυρή, παρά το ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε. Αυτό χαρακτηρίστηκε από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών και την εντεινόμενη διεθνή αβεβαιότητα. Ο κλάδος παραμένει σταθερά προσηλωμένος στους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς του στόχους, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Επιπλέον, σημαντική προτεραιότητα για μας είναι η μείωση του κόστους και η βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης. Σε συνδυασμό με την πρόσφατη ολοκλήρωση του επενδυτικού μας προγράμματος, ο στρατηγικός αυτός προσανατολισμός του κλάδου ενισχύει τις δυνατότητες μας, ώστε να διευρύνουμε το πελατολόγιό μας και να ενισχύσουμε τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων μας.»

Προοπτικές

Οι αναταραχές στο διεθνές εμπόριο, οι αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών και των μετάλλων, οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, οι προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και τα υψηλά επιτόκια και o πληθωρισμός, συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, ο όμιλος της ElvalHalcor πέτυχε ισχυρές επιδόσεις, ενώ διαχειρίστηκε αποτελεσματικά τις ανάγκες του σε κεφάλαιο κίνησης με αποτέλεσμα τη μείωση του καθαρού δανεισμού. Κοιτάζοντας προς το μέλλον, ο Όμιλος παραμένει σε εγρήγορση όσον αφορά τις κανονιστικές και εμπορικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των δυνητικών εξελίξεων που θα επιδράσουν στο διεθνές εμπόριο. Τα μέτρα αυτά αναμένεται να δημιουργήσουν περαιτέρω προκλήσεις για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα, τον σχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών.

Ο Όμιλος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αξιολογεί προληπτικά στρατηγικές μετριασμού των επιπτώσεων, με στόχο τη διασφάλιση της θέσης του στην αγορά και τη συμμόρφωση με το διαρκώς εξελισσόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο. Η ElvalHalcor βρίσκεται σε ισχυρή θέση να αξιοποιήσει το ευρύ και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της, καθώς και τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, η καινοτόμος τεχνολογία και ο έντονος διεθνής προσανατολισμός των πωλήσεων, χωρίς εξάρτηση από συγκεκριμένες χώρες ή γεωγραφικές περιοχές, γεγονός που της επιτρέπει να αξιοποιεί κάθε μελλοντική ευκαιρία.

Προς αυτή την κατεύθυνση, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι σημαντικές επενδύσεις που έχουν ολοκληρωθεί, καθώς έχουν ενισχύσει περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα του Ομίλου σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο των παγκόσμιων μέγα-τάσεων (megatrends) βιωσιμότητας, όπως η κυκλική οικονομία, η κλιματική ουδετερότητα, η αστικοποίηση και η τεχνολογική πρόοδος. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στην ElvalHalcor, μακροπρόθεσμα, να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον και να διατηρεί την ανοδική της πορεία.

*Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα εξαμήνου της ElvalHalcor στη δεξιά στήλη “Συνοδευτικό Υλικό”.