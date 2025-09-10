Mega deal στον κλάδο διοργάνωσης εκθέσεων – Η Forum αποκτά την Omind

Ένα νέο κεφάλαιο στον κλάδο διοργάνωσης εκθέσεων ανοίγει η εξαγορά της εταιρείας Omind από τη Forum ΑΕ, μέλος του πανίσχυρου γερμανικού ομίλου NurnbergaMesse Group από το 2019 και διοργανώτριας εταιρείας πολύ γνωστών εκθέσεων όπως η Horeca, η Foodexpo κ.α.

Ένα νέο κεφάλαιο στον κλάδο διοργάνωσης εκθέσεων ανοίγει η εξαγορά της εταιρείας Omind από τη Forum ΑΕ, μέλος του πανίσχυρου γερμανικού ομίλου NurnbergaMesse Group από το 2019 και διοργανώτριας εταιρείας πολύ γνωστών εκθέσεων όπως η Horeca, η Foodexpo κ.α.

Όπως ανακοινώθηκε το πρωί της Τετάρτης, το τίμημα της εξαγοράς ανταποκρίνεται στο σύνολο της αξίας των brands της Οmind και κρίνεται ως fair value.

Οι στόχοι

Κατά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο επικεφαλής της Forum, Αλέξανδρος Παναγούλιας, έκανε λόγο για μια νέα σελίδα στον τομέα της διοργάνωσης εκθέσεων, ενώ απαριθμώντας τους βασικούς στόχους του deal, στάθηκε σε τρεις άξονες. Στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου μέσω διοργάνωσης νέων εκθέσεων και έκδοσης νέων περιοδικών, φυσικών και ψηφιακών, στη γεωγραφική επέκταση, καθώς και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των δυο εταιρειών, με στόχο τις οικονομίες κλίμακος.

Παράλληλα ο κ. Παναγούλιας διαβεβαίωσε πως κατά την εξαγορά της Omind από τη Forum θα διατηρηθεί στο ακέραιο το προσωπικό της Omind.

Σχολιάζοντας το εν λόγω deal, οι ιδρυτές της Omind, Θεόδωρος Δημητριάδης και Αντώνης Μοσχονίδης έκαναν λόγο για μια νέα σελίδα για την εταιρεία, με την ένταξη της στην οικογένεια της Forum. Όπως τόνισαν χαρακτηριστικά, η εξαγορά δεν είναι το τέλος μιας διαδρομής αλλά μια φυσική εξέλιξη και μια νέα διαδρομή με στόχο τα διεθνή πρότυπα.