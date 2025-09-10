Oracle: Αναμένει έσοδα 144 δισ. δολ. από υποδομές cloud για το 2030 – Εκτόξευση 30% της μετοχής

Η μετοχή της Oracle σημειώνει άλμα σχεδόν 30% στις προσυνεδριακές συναλλαγές την Τετάρτη, μετά την ανακοίνωση του κολοσσού λογισμικού ότι τα έσοδα από το cloud που προέρχονται από την τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να εκτοξευθούν στα 144 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το οικονομικό έτος 2030.

Αυτό σηματοδοτεί ένα τεράστιο άλμα από την πρόβλεψη της εταιρείας για λιγότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια για το τμήμα στο τρέχον οικονομικό έτος.

Λάρι Έλισον: Πλουσιότερος κατά 70 δισ. δολάρια σε λίγες ώρες λόγω Oracle – Κλείνει τη ψαλίδα με Μασκ

Στα οικονομικά αποτελέσματα του τριμήνου που τελείωσε στις 31 Αυγούστου, η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 1,47 δολάρια, πολύ κοντά στην εκτίμηση των αναλυτών της LSEG, που ανέμεναν 1,48 δολ.

Τα καθαρά κέρδη παρέμειναν περίπου αμετάβλητα στα 2,93 δισ. δολ., ή 1,01 δολάρια ανά μετοχή, σε σύγκριση με 2,93 δισ. δολ., ή 1,03 δολάρια ανά μετοχή, το ίδιο τρίμηνο πέρυσι.

Τα έσοδα ήταν 14,93 δισ. δολ. έναντι 15,04 δισ. δολ. της εκτίμησης, αυξημένα κατά 12% από 13,3 δισ. δολ. ένα χρόνο νωρίτερα κατά τη διάρκεια του τριμήνου, το οποίο έληξε στις 31 Αυγούστου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η OpenAI δήλωσε ότι υπέγραψε συμφωνία με την Oracle για την ανάπτυξη data center χωρητικότητας 4,5 gigawatt στις ΗΠΑ.

Επίσης στο τρίμηνο, η Oracle δήλωσε ότι τα μοντέλα Gemini AI της Google, ανταγωνιστή cloud, θα γίνουν διαθέσιμα στην υποδομή cloud της Oracle.

Η μετοχή της Oracle έχει αυξηθεί 45% το 2025 από το κλείσιμο της Τρίτης, ενώ ο δείκτης S&P 500 έχει κερδίσει 11%.

Ένα κέρδος 22% ή καλύτερο την Τετάρτη θα αποτελούσε την καλύτερη ημέρα για τη μετοχή από την άνθηση των dot-com του 1999 και το τρίτο μεγαλύτερο ράλι της στην ιστορία. Θα αύξανε επίσης την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας πάνω από τα 800 δισεκατομμύρια δολάρια.