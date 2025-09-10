wall-street:-Νέα-ρεκόρ-s&p-500-και-nasdaq-με-φόντο-την-oracle-και-την-τεχνητή-νοημοσύνη

Μεικτά πρόσημα καταγράφηκαν στη συνεδρίαση της Wall Street την Τετάρτη (10/9), με τον S&P 500 να «πιάνει» νέο ρεκόρ πριν χάσει μέρος των κερδών του, μετά την απροσδόκητη πτώση των τιμών χονδρικής.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,48% στις 45.490,92 μονάδες, επηρεασμένος από την πτώση των μετοχών της Apple, καθώς η τελευταία ανακοίνωση για το iPhone δεν εντυπωσίασε τους επενδυτές. Ο S&P 500 ανέβηκε κατά 0,30% στις 6.532,04 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε ήπια άνοδο 0,03% και διαμορφώθηκε στις 21.886,06 μονάδες.

Μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, το μεγαλύτερο μέρος της ανοδικής τάσης είχε εξαφανιστεί, με τις μετοχές της Oracle και των εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη να σημειώνουν τα μεγαλύτερα κέρδη. Στον S&P 500 υπήρχαν περισσότεροι «χαμένοι» από «νικητές».

Η διάθεση ήταν αρχικά καλύτερη, αφού ο τελευταίος δείκτης τιμών παραγωγού έδειξε ότι οι τιμές χονδρικής μειώθηκαν κατά 0,1% τον Αύγουστο. Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Dow Jones είχαν εκτιμήσει αύξηση 0,3%. Ο βασικός δείκτης τιμών παραγωγού, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, μειώθηκε, επίσης, κατά 0,1%, ενώ η συναίνεση προέβλεπε 0,3%.

Η έκθεση αποτελεί θετικό σημάδι εν όψει της πιο προσεκτικά παρακολουθούμενης μέτρησης του δείκτη τιμών καταναλωτή την Πέμπτη (11/9). Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η έκθεση CPI θα δείξει μηνιαίες αυξήσεις 0,3%, σύμφωνα με το Dow Jones. Αυτό περιλαμβάνει τον κύριο δείκτη καθώς και το βασικό δείκτη που εξαιρεί τις ασταθείς τιμές των τροφίμων και της ενέργειας. Εάν αυτό υλοποιηθεί, ο ετήσιος δείκτης CPI θα ανέλθει στο 2,9%, αν και ο βασικός δείκτης αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητος στο 3,1%.

Εάν τα στοιχεία είναι κοντά σε αυτές τις εκτιμήσεις, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα έχει περιθώριο να προχωρήσει σε μια νέα μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίασή της το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το Sam Stovall της CFRA Research. Οι επενδυτές θεωρούν πλέον βέβαιο ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση τουλάχιστον κατά 0,25 μονάδες, σύμφωνα με το εργαλείο CME Fedwatch που βασίζεται στις συναλλαγές μελλοντικών συμβολαίων της Fed. Επίσης, μετά τα στοιχεία για το δείκτη τιμών παραγωγού (PPI), αύξησαν τις προβλέψεις τους ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να προχωρήσει σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση των επιτοκίων, κατά 50 μονάδες βάσης.

«Με το δείκτη PPI να κινείται αρνητικά και τα στοιχεία για την απασχόληση να δείχνουν πολύ μεγαλύτερη χαλάρωση από την αναμενόμενη, αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι θα μπορούσε να υπάρχει λόγος για την Fed να μειώσει τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης», δήλωσε ο Stovall στο CNBC. «Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να διασφαλίσουν ότι δεν θα είναι πολύ αργοί, όπως περιγράφει ο πρόεδρος τον πρόεδρο της Fed Πάουελ και ότι τουλάχιστον θα συμβαδίσουν ή θα προλάβουν τη γενική τάση αποδυνάμωσης».

«Αυτό θα μπορούσε, νομίζω, να «ανάψει» σίγουρα τη φωτιά στην αγορά από τώρα μέχρι το τέλος του έτους», πρόσθεσε ο επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός.

Οι μετοχές της Oracle υπεραπέδωσαν μετά την αναφορά ότι τα έσοδα από τις cloud βάσεις δεδομένων της Amazon, της Google και της Microsoft αυξήθηκαν με εντυπωσιακό ρυθμό 1.529% το τελευταίο τρίμηνο, τροφοδοτούμενα από τη ζήτηση για διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης.

«Άλμα» πάνω από 1,5% για πετρέλαιο – Ήπιες απώλειες για χρυσό

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για το Νοέμβριο, έκλεισαν την ημέρα με κέρδη 1,79% και διαμορφώθηκαν στα 67,58 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, οι τιμές του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) για τον Οκτώβριο, ενισχύθηκαν κατά 1,76% στα 63,73 δολάρια.

Τέλος, ο χρυσός υποχώρησε κατά 0,06% και διαμορφώθηκε στα 3,680.00 δολάρια η ουγγιά.