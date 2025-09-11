«Έκθεση-Ντράγκι:-Ένας-χρόνος-μετά»:-Ο-απολογισμός-προόδου-της-Κομισιόν

Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, η Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο καθηγητής Μάριο Ντράγκι θα εγκαινιάσουν διάσκεψη υψηλού επιπέδου με τίτλο «Έκθεση Ντράγκι: Ένας χρόνος μετά».

Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, η Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο καθηγητής Μάριο Ντράγκι θα εγκαινιάσουν διάσκεψη υψηλού επιπέδου με τίτλο «Έκθεση Ντράγκι: Ένας χρόνος μετά». Αυτή η εκδήλωση υψηλού επιπέδου θα εξετάσει την πρόοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων που διατυπώθηκαν πριν από δώδεκα μήνες. Οι κεντρικές ομιλίες τους θα μεταδοθούν ζωντανά στο EBS.

Άρθρο Πιερρακάκη στον Economist: «Τι πρέπει να κάνουμε για να ευχαριστήσουμε τον Μάριο Ντράγκι»

Μετά τη δημοσίευση της Έκθεσης, η Επιτροπή μετακινήθηκε γρήγορα σε ορισμένους τομείς προτεραιότητας:

Γεφύρωση του χάσματος στην καινοτομία, με τη δρομολόγηση γιγα-εργοστασίων (gigafactories) Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), την ευρωπαϊκή κβαντική στρατηγική, τη στρατηγική για τις νεοφυείς και τις επεκτεινόμενες επιχειρήσεις, την πρωτοβουλία «Επιλέξτε την Ευρώπη για την Επιστήμη» (Choose Europe) για την προσέλκυση ταλαντούχων επιστημόνων, ερευνητών, ακαδημαϊκών και επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης στην Ευρώπη. Βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, με την προώθηση των εργασιών για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με την υιοθέτηση έξι πακέτων απλοποίησης «omnibus» και τη νέα Στρατηγική για την Ενιαία Αγορά. Ευθυγράμμιση της ανταγωνιστικότητας με την απανθρακοποίηση, με την παρουσίαση της Συμφωνίας για την Καθαρή Βιομηχανία, επικαιροποιημένο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, τομεακά σχέδια δράσης για τα αυτοκίνητα, το χάλυβα και άλλα μέταλλα και χημικές ουσίες και μεγαλύτερη προβλεψιμότητα μέσω των κλιματικών στόχων για το 2040. Τόνωση της οικονομίας μέσω επενδύσεων στον τομέα της άμυνας, με το πρόγραμμα SAFE ύψους 150 δισ. ευρώ. Διαφοροποίηση του εμπορίου, πιο πρόσφατα με την παρουσίαση συμφωνιών με τη Mercosur και το Μεξικό, καθώς και με επερχόμενες συμφωνίες με την Ινδία και την Ινδονησία στον ορίζοντα.

Η διάσκεψη έρχεται λίγο μετά την Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2025, στην οποία η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν παρουσίασε την επόμενη φάση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Ντράγκι: Το 2025 έβαλε τέλος στην «ψευδαίσθηση» της ευρωπαϊκής ισχύος

Αυτή περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και καθαρές τεχνολογίες· νέα μέτρα για τη μείωση του επιχειρηματικού κόστους και την ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων· έναν Οδικό Χάρτη για την Ενιαία Αγορά έως το 2028, που θα καλύπτει τα κεφάλαια, τις υπηρεσίες, την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, το «28ο καθεστώς» και μια νέα «πέμπτη ελευθερία» για τη γνώση και την καινοτομία· καθώς και νέες πρωτοβουλίες στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της κβαντικής τεχνολογίας, των μπαταριών και των καθαρών τεχνολογιών, ενισχύοντας τη στρατηγική αυτονομία και την τεχνολογική υπεροχή της Ευρώπης.