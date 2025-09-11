Αγγ.-Καλλίας-στη-«Ν»-για-τουριστική-σεζόν:-Θετικό-το-πρόσημο-φέτος-για-τον-ξενοδοχειακό-κλάδο

«Φέτος αποτυπώνεται θετικό το πρόσημο για τον ξενοδοχειακό κλάδο», τόνισε μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και την εκπομπή On Politics με τον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο, ο Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Άγγελος Καλλίας, κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό για τη φετινή τουριστική σεζόν.

Ο κ. Καλλίας σημείωσε ότι σε επίπεδο πληρότητας τα ξενοδοχεία ήταν λίγο πιο πάνω από πέρυσι ενώ «σε επίπεδο τζίρου ή κερδοφορίας θα είμαστε στα ίδια ή και λίγο χαμηλότερα σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά».

Βέβαια, ο κ. Καλλίας δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για το τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια, καθώς φέτος τα στοιχεία έδειξαν ότι παρά το γεγονός ότι περισσότεροι τουρίστες επισκέφτηκαν την χώρα μας σε σχέση με το 2024,ξόδεψαν λιγότερα χρήματα.

Τέλος, ανέφερε πως οι φετινοί κερδισμένοι ήταν το Ιόνιο, η Κρήτη, η Κως αλλά και η Πελοπόννησος παρόλο που πολλοί δε το περίμεναν».