Γερμανία:-Αύξηση-12,2%-στις-πτωχεύσεις-επιχειρήσεων-το-α’-εξάμηνο

Οι πτωχεύσεις των γερμανικών επιχειρήσεων το πρώτο εξάμηνο αυξήθηκε κατά 12,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η στατιστική υπηρεσία, γεγονός που αντανακλά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς στις προσπάθειές της να αναζωογονήσει την οικονομική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, τα τοπικά δικαστήρια κατέγραψαν συνολικά 12.009 πτωχεύσεις το πρώτο εξάμηνο του 2025, όπως αναφέρει το Reuters.

«Η κρίση συνεχίζεται και μας κοστίζει θέσεις εργασίας, δημιουργία αξίας και επιχειρηματικό δυναμικό κάθε μέρα», δήλωσε ο Volker Treier, επικεφαλής αναλυτής στο Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (DIHK), προσθέτοντας ότι μετά από δύο χρόνια οικονομικής συρρίκνωσης, η ρευστότητα πολλών εταιρειών ήταν περιορισμένη.

Το DIHK αναμένει περισσότερες από 22.000 εταιρικές πτωχεύσεις φέτος, από 21.812 πέρυσι, που ήταν το υψηλότερο επίπεδο από το 2015.

Ο όγκος των απαιτήσεων των πιστωτών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, εκτιμάται σε περίπου 28,2 δισ. ευρώ (32,97 δισ. δολ.), μειωμένος από 32,4 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι.

Αυτή η μείωση των απαιτήσεων, μαζί με την ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των εταιρικών πτωχεύσεων, οφείλεται στο γεγονός ότι περισσότερες οικονομικά σημαντικές εταιρείες υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024 σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, ανέφερε η στατιστική υπηρεσία.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Γερμανίας συρρικνώθηκε το δεύτερο τρίμηνο, μειώνοντας περαιτέρω τις προσδοκίες για μια βιώσιμη ανάκαμψη, και οι εξαγωγείς αντιμετωπίζουν τώρα τον αντίκτυπο των νέων δασμών των ΗΠΑ. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι πτωχεύσεις τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 11,6% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Η στατιστική υπηρεσία δήλωσε ότι τα στοιχεία για τις πτωχεύσεις είναι προκαταρκτικά, καθώς πολλές διαδικασίες ξεκινούν τρεις μήνες πριν από την καταχώρισή τους. Οι αιτήσεις περιλαμβάνονται στις στατιστικές μόνο μετά την πρώτη απόφαση του δικαστηρίου αφερεγγυότητας.

Η γερμανική ανεργία έφτασε τα τρία εκατομμύρια για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία.