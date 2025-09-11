ΔΑΑ:-Στην-ενίσχυση-του-off-season-τουρισμού-και-στις-long-haul-αγορές-ποντάρει-το-Ελ.-Βενιζέλος

Τα σχέδια για την θωράκιση των επιδόσεων του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας και τα έργα επέκτασης

Ανάπτυξης συνέχεια και κατά την χειμερινή περίοδο αναμένει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, δρομολογώντας νέες συνδέσεις και ενισχύοντας τα σχετικά κίνητρα για τις αεροπορικές εταιρείες. Την ίδια στιγμή η διοίκηση παραμένει προσανατολισμένη στην θωράκιση της οικονομικής σταθερότητας του μεγαλύτερου αεροδρομίου, καθώς προχωρά το σχέδιο επέκτασης του.

Οι ρυθμοί ανάπτυξης της επιβατικής κίνησης θα κινηθούν το τρέχον έτος σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, όπως εκτίμησε ο διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΑ, Γιάννης Παράσχης κατά το χθεσινό conference call με τους αναλυτές. Να θυμίσουμε ότι σε επίπεδο οκταμήνου οι ρυθμοί ανάπτυξης της επιβατικής κίνησης φτάνουν στο 6,8%.

Νέες συνδέσεις για τον χειμώνα και το στοίχημα των long haul αγορών

Σε αυτό θα συμβάλλει και η μείωση του τέλους εξυπηρέτησης επιβατών κατά 30% από 1 Οκτωβρίου 2025 έως και 30 Απριλίου 2026 που δρομολογεί ο ΔΑΑ, με στόχο την προσέλκυση νέων συνδέσεων από εγχώριους και διεθνείς αερομεταφορείς. Ήδη μάλιστα έχουν διασφαλιστεί για το β’ τρίμηνο της χρονιάς 12 νέες προσθήκες στο δίκτυο του αεροδρομίου. Στο επίκεντρο της ανάπτυξης του δικτύου για την άμβλυνση της εποχικότητας του τουρισμού, μπαίνουν μάλιστα και οι long haul αγορές, όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ, όπως εξήγησε ο κ. Παράσχης.

Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου η αύξηση της επιβατικής κίνησης η οποία έφτασε το 9,8%, οφείλεται κυρίως στις διεθνείς αγορές. Για την ακρίβεια ισχυρή ανάπτυξη σε ετήσια βάση σημείωσαν οι αγορές Δυτικής Ευρώπης (+6,9%), Ανατολικής Ευρώπης (+13,6%) και Αμερικής (+14,6%), οι οποίες αντιστοιχούν στο 86% της συνολικής διεθνούς κίνησης, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2024.

Αξιοσημείωτη αύξηση σημειώθηκε, κατά το πρώτο μισό του έτους, στις αγορές της Μέσης Ανατολής με 22,4%, παρά τον αντίκτυπο της κλιμάκωσης των αναταραχών τον Ιούνιο, της Αφρικής με 20,4% και της υπόλοιπης Ασίας με 18,9%.

Επιπλέον, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας σημείωσε την ταχύτερη ανάπτυξη το 2025 συγκριτικά με το 2019 (33%) επιτυγχάνοντας να ανέβει στη 2η θέση σε όρους συνδεσιμότητας στην Ευρώπη.

Θωράκιση της οικονομικής σταθερότητας

Σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένων των επιχειρησιακών προκλήσεων που φέρνει η επέκταση του αεροδρομίου, η διοίκηση παραμένει προσανατολισμένη στην οικονομική σταθερότητα του αεροδρομίου.

Να σημειωθεί ότι όπως αναφέρθηκε χθες ο σχετικός διαγωνισμός για το μεγάλο συμβόλαιο ύψους 1,1 δισ. ευρώ για την επέκταση του terminal αναμένεται να ολοκληρωθεί προς το τέλος της χρονιάς και η σχετική σύμβαση να υπογραφεί στις αρχές του 2026.

Η διοίκηση ωστόσο διατηρεί την πρόβλεψή της για καθαρά κέρδη ύψους 200 εκατ. ευρώ ετησίως για το 2025 και για το 2026, χάρη στο ισχυρό κεφάλαιο αεροπορικών δραστηριοτήτων.

Ενισχυτικά βέβαια αναμένεται να λειτουργήσει και η ισχυρή επίδοση των εμπορικών δραστηριοτήτων η οποία ήδη το πρώτο εξάμηνο έφτασε τα 77,7 εκατ ευρώ στο σύνολο των 308,2 εκατ. ευρώ εσόδων.

Σύμφωνα με την Νάντια Ξηρογιάννη, διευθύντρια οικονομικών υπηρεσιών ΔΑΑ, οι γεωπολιτικές αναταράξεις του Ιουνίου δεν άλλαξαν την εικόνα του εξαμήνου, χάρη στα νέα concepts καταστήματα και στην αύξηση των επιβατών με υψηλότερη αγοραστική δύναμη. Συνθήκη που αναμένεται να ισχύσει και στην περίπτωση της όποιας απώλειας εσόδων από το parking για την επέκταση του οποίου οι εργασίες έχουν ξεκινήσει από τον Ιούλιο.

Σε κάθε περίπτωση όπως αναφέρθηκε στόχος είναι η συνεισφορά των αεροπορικών και μη αεροπορικών δραστηριοτήτων στα καθαρά κέρδη να είναι 50-50.

«Η οικονομική μας σταθερότητα είναι πλήρως θωρακισμένη για τα επόμενα χρόνια. Οι επιδόσεις είναι όλες εντός των προβλέψεών μας, δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει η μεγάλη επένδυση για την επέκταση», ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Ξηρογιάννη, εστιάζοντας στην εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 800 εκατ. ευρώ μαζί με τα 240 εκατ. του Scrip Dividend. Υπό αυτό το πρίσμα η διοίκηση επανέλαβε και την δέσμευση στην πολιτική μερισμάτων.