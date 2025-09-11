Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πάνω από 30% στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ – 16,5 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ

Το πρώτο αποτύπωμα των νέων μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ καταγράφει η δημοσκόπηση της Opinion Poll, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action 24, με τη Νέα Δημοκρατία να «τσιμπάει» σε ποσοστά και να ανεβαίνει πάνω από το 30% στην εκτίμηση ψήφου.

Το κυβερνών κόμμα, με βάση τα στοιχεία της δημοσκόπησης και ποσοστό 30,5%, δείχνει να έχει αυξήσει τη διαφορά στις 16,5 μονάδες από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ (14%), ενώ «μάχη» για την τρίτη θέση δίνουν η Πλεύση Ελευθερίας (11,7%) και η Ελληνική Λύση (11,5%). Ο δε ΣΥΡΙΖΑ, έχει «κατρακυλήσει» στο 4,2%, ενώ το ΚΚΕ εμφανίζεται στην εκτίμηση, στο 7,4%.

Η ακρίβεια και η οικονομία κορυφαία προβλήματα για τον κόσμο

Το κόστος ζωής και η δυσκολία κάλυψης των καθημερινών αναγκών, παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους πολίτες, όπως καταγράφεται και στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση.

Το 56,6% των ερωτηθέντων απάντησε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά τους είναι η ακρίβεια και ένα επιπλέον 30% η οικονομία.

Οι πολίτες ζητούν μεγαλύτερες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση

Όσον αφορά στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σχεδόν οι 7 στους 10 πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι.

Ένας στους τρεις δήλωσαν τον… κανέναν για καταλληλότερο πρωθυπουργό

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση των πολιτών και για τον καταλληλότερο αρχηγό για πολιτικό. Ένας στους τρεις (31,8%) δήλωσαν ότι θεωρούν καταλληλότερο τον… κανέναν, ενώ στη δεύτερη θέση είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης (27,9%) και σε μεγάλη απόσταση, με 7,2% στην τρίτη θέση ο Νίκος Ανδρουλάκης, πολύ κοντά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου (7,1%).

Κόμμα Τσίπρα: Ένας στους τρεις θα το ψήφιζε ή θα μπορούσε να το ψηφίσει

Η δημοσκόπηση της Opinion Poll έθεσε και το θέμα της πιθανής δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ή μίας πρωτοβουλίας από τον πρώην πρωθυπουργό.

Το 6,5% δήλωσε ότι θα ψήφιζε σίγουρα το κόμμα Τσίπρα, ενώ ένα επιπλέον 25,3% δήλωσε ότι θα μπορούσε να το ψηφίσει.

