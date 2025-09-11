ΕΕ:-Νέες-κατευθυντήριες-γραμμές-για-την-ενίσχυση-της-ανθεκτικότητας-των-υποδομών-ζωτικής-σημασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε νέες κατευθυντήριες γραμμές για τη στήριξη των κρατών μελών στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών ζωτικής σημασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν συστάσεις και πρακτικές οδηγίες για να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να εντοπίσουν καίριες οντότητες σε 11 βασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων της ενέργειας, των μεταφορών, του πόσιμου νερού και των λυμάτων, των τροφίμων, των τραπεζών και των ψηφιακών υποδομών.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές θα βοηθήσουν επίσης τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων, η οποία έχει σχεδιαστεί για την κατάρτιση εθνικών στρατηγικών, την διενέργεια τακτικών εκτιμήσεων κινδύνου και τον προσδιορισμό των καίριων οντοτήτων. Στη συνέχεια, οι εν λόγω οντότητες πρέπει να λάβουν τεχνικά μέτρα, μέτρα ασφαλείας και οργανωτικά μέτρα για την ανθεκτικότητά τους.

Οι απειλές κατά των υποδομών ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών απειλών, όπως η δολιοφθορά και η κακόβουλη δραστηριότητα στον κυβερνοχώρο, αποτελούν μείζον πρόβλημα στην ΕΕ, ιδίως για τις υποδομές που συνδέουν τα κράτη μέλη. Όπως επισημαίνεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την εσωτερική ασφάλεια – ProtectEU, είναι σημαντικό όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν άμεσα και ορθά την οδηγία για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί ότι οι βασικές υπηρεσίες, οι οποίες είναι καθοριστικής σημασίας για την κοινωνική ευημερία και τις οικονομικές δραστηριότητες, προστατεύονται επαρκώς από εξωτερικές απειλές, όπως οι φυσικές καταστροφές, οι τρομοκρατικές επιθέσεις και οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) της ΕΕ ύψους 1,93 δισ. ευρώ (2021-2027). Πάνω από 2,7 εκατ. ευρώ διατέθηκαν επίσης στα κράτη μέλη για την υποστήριξη ερευνών για συμβάντα, ως χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του ΤΕΑ. Η Επιτροπή πρότεινε επίσης τον τριπλασιασμό των κονδυλίων για την εσωτερική ασφάλεια στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034.

Η Επιτροπή εξακολουθεί να στηρίζει την ασφάλεια και την ετοιμότητα των κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών, νέων τεχνολογιών ανίχνευσης, δυνατοτήτων αποκατάστασης, διεθνούς συνεργασίας και χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές διατίθενται στο διαδίκτυο.