ΕΣΠΑ:-Προθεσμία-ενός-μηνός-για-επιδοτήσεις-200-εκατ.-ευρώ-στους-μικρομεσαίους

Ένα μήνας μένει ακόμη για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» που θα δώσει 200 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση και υποστήριξη του εξαγωγικού προσανατολισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Η υποβολή των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου και ώρα 15:00.

Η δράση έχει προϋπολογισμό 44 εκατ. ευρώ για τις περιφέρειας Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και 156 εκατ. ευρώ για όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.

Η επιχορήγηση ξεκινά από τις 40.000 ευρώ και φτάνει τις 200.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι τουλάχιστον 80.000 ευρώ και δεν μπορεί να είναι πάνω από το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μια από τις τρείς προηγούμενες χρήσης της επιχείρησης.

Το ύψος της επιδότησης φτάνει το 40% για τις επιχειρήσεις σε Αττική και Νότιο Αιγαίο και το 50% στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.

Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον το 25% της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου προϋπολογισμού εξασφαλίζεται με ίδια κεφάλαια.

Δεσμεύσεις για αύξηση εξαγωγών

Η δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ έρχεται με δεσμεύσεις για την αύξηση εξαγωγών. Δηλαδή, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να αυξήσουν μέσα σε μια τριετία τις εξαγωγές τους κατά ποσό ίσο με το 70% της επιδότησης που θα λάβουν. Σε αντίθετη περίπτωση θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα.

Για παράδειγμα, αν το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης είναι ίσο με 200.000 ευρώ, το 70% αυτής (πρόσθετο ποσό εξαγωγών) ισούται με 140.000 ευρώ. Διαφορετικά δηλαδή σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου των πρόσθετων εξαγωγών, θα επιβάλλεται στη δικαιούχο επιχείρηση ποινή.

Η αύξηση των εξαγωγών υπολογίζεται ως εξής: Συγκρίνονται τα 3 φορολογικά έτη, διακριτά με το έτος βάσης και υπολογίζεται κάθε φορά, τυχόν θετική διαφορά που επιτυγχάνεται. Αρνητική ή μηδενική διαφορά δε λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του πρόσθετου ποσού εξαγωγών. Για παράδειγμα, έστω ότι οι εξαγωγές του έτους βάσης (2024) ισούνται με 30.000 ευρώ και οι εξαγωγές του 2026 ισούνται με 45.000 ευρώ. Τότε το πρόσθετο ποσό των 15.000,00 € λαμβάνεται υπόψη για την επίτευξη του σχετικού στόχου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου πρόσθετων εξαγωγών, θα επιβάλλεται ποινή η οποία ισούται με τη διαφορά του στόχου από το συνολικό ποσό αύξησης εξαγωγών.

Έρχεται και άλλο πρόγραμμα για εξαγωγές

Σχεδιάζεται μια ακόμη δράση εξωστρέφειας που θα απευθύνεται στους κλάδους που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη υστέρηση στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.

Η νέα στοχευμένη δράση θα έχει προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ και στόχος είναι οι επιδοτούμενες επιχειρήσεις να λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη για να βελτιώσουν τον εξοπλισμό, τις διαδικασίες και την τεχνογνωσία τους προκειμένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.