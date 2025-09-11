ΕΥΑΘ:-Συνεργασία-με-ΕΟΑ-Λάρνακας-για-gis-και-βιώσιμη-διαχείριση-υδάτων

Οι δυο πλευρές αναμένεται να συνεργαστούν σε θέματα γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS), έξυπνων υδρομετρητών και υδραυλικά απομονωμένων υποζωνών στο δίκτυο, σε ζητήματα ποιότητας επιφανειακού νερού και στάθμης ταμιευτήρων, όπως και εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις του ΕΟΑΛ.

Γέφυρες για τη μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ελλάδα στην Κύπρο για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS), αναμένεται να δημιουργήσει το επικαιροποιημένο μνημόνιο συνεργασίας, που υπέγραψε η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) με τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας Κύπρου (ΕΟΑΛ), πρώην Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ), στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ. Η συνεργασία, με φορέα υλοποίησης από πλευράς ΕΥΑΘ τη θυγατρική της, ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε., θα αφορά σε παροχή τεχνικών υπηρεσιών από την ΕΥΑΘ προς τον ΕΟΑΛ, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής, όσο και σε επίπεδο υλοποίησης (προμήθεια, εφαρμογή).

Οι δυο πλευρές αναμένεται να συνεργαστούν σε θέματα γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS), έξυπνων υδρομετρητών και υδραυλικά απομονωμένων υποζωνών στο δίκτυο, σε ζητήματα ποιότητας επιφανειακού νερού και στάθμης ταμιευτήρων, όπως και εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις του ΕΟΑΛ. Από πλευράς του ΕΟΑΛ, το μνημόνιο υπέγραψε ο πρόεδρός του, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, ενώ την ΕΥΑΘ εκπροσώπησε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Άνθιμος Αμανατίδης. Παρών στην τελετή της υπογραφής ήταν ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, Πέτρος Βαρελίδης.

«Η συμφωνία μεταξύ ΕΥΑΘ και ΕΟΑΛ, που υπογράφηκε στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, αποτελεί best practice (βέλτιστη πρακτική) προς την κατεύθυνση της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων με μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ελλάδα προς την Κύπρο και σκοπό την ενίσχυση των υποδομών, την αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων και τελικά τη διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε καθαρό και ασφαλές πόσιμο νερό. Η συνεργασία αυτή αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα για το πώς η διεθνής σύμπραξη μπορεί να συμβάλει στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» επισήμανε ο κ. Βαρελίδης.

Κατά τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΥΑΘ Άνθιμο Αμανατίδη, «η ΕΥΑΘ, ως εταιρεία με πολυετή εμπειρία και τεχνική εξειδίκευση, θεωρεί καθήκον της να συμβάλλει ενεργά στη διάχυση γνώσης και στην υποστήριξη οργανισμών που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες προκλήσεις, ειδικά εν μέσω κλιματικής κρίσης. Έτσι, όχι μόνο ενδυναμώνεται ο διεθνής ρόλος μας, αλλά ανοίγονται και νέες προοπτικές εξέλιξης για τα στελέχη μας και το σύνολο του οργανισμού μας».

Ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, επισημαίνει ότι «η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με την ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε. έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ΕΟΑ Λάρνακας και την τοπική κοινωνία. Μέσα από αυτή τη στρατηγική συνεργασία διασφαλίζουμε τη μεταφορά πολύτιμης τεχνογνωσίας και εμπειρίας στον τομέα της διαχείρισης ύδρευσης κι αποχέτευσης, με στόχο να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες μας και να προσφέρουμε σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις στους πολίτες. Η συνεργασία αυτή συνδέεται με τον ευρύτερο σχεδιασμό μας για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, τη μείωση του κόστους λειτουργίας και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και η καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Πιστεύουμε ότι η εμπειρία της ΕΥΑΘ, σε συνδυασμό με τη δική μας προσπάθεια και γνώση των τοπικών αναγκών, θα συμβάλουν αποφασιστικά στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής των δημοτών και θα δημιουργήσουν σταθερές βάσεις για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για την επαρχία Λάρνακας».