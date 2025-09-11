ΕΥΔΑΠ: Επισήμως «ναυάγιο» στο ΚΕΛ Ραφήνας – Σπάτων ύψους 110 εκατ. ευρώ

Με τη «βούλα» του Δ.Σ. της εισηγμένης ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για την κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας. Οι αποκλεισμοί ομίλων, οι προσφυγές στην ΕΑΔΗΣΥ, η ακύρωση της διαδικασίας.

Επισήμως… «τέλος», και με τη «βούλα» του Διοικητικού Συμβουλίου της, μπήκε από την ΕΥΔΑΠ στη διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας, προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), όπου είχαμε «αποκλεισμούς» που έφεραν ενστάσεις, με την ΕΑΔΗΣΥ (Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) πρόσφατα να ακυρώνει όλους τους συμμετέχοντες.

Το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ, έχοντας στα χέρια του την εν λόγω απόφαση και αφού δεν υπήρξαν άλλες κινήσεις από τους εμπλεκόμενους ομίλους, χτες Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις της Αρχής και κατά συνέπεια τη ματαίωση του διαγωνισμού. Μένει να φανεί, καθώς πρόκειται για ένα κομβικό έργο στην Ανατολική Αττική, αν, πότε και υπό ποιους όρους η ΕΥΔΑΠ επανέλθει με νέο διαγωνισμό.

Το story

Θυμίζουμε ότι το - είχε αποκαλύψει τις προσφορές των διαγωνιζόμενων ομίλων σε μια διαδικασία που είχε εκκινήσει το 2023, με την ΕΥΔΑΠ να «ανάβει πράσινο» σε «ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ AQUA» και «ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. – ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ» αλλά να αποκλείει τα σχήματα «ΤΕΡΝΑ – THALIS – ΗΛΙΟΧΩΡΑ», «ΑΚΤΩΡ – ΑΒΑΞ – ΗΛΕΚΤΩΡ» και «INTRAKAT – ENVITEC». Προαναγγέλλοντας, τότε, πιθανές αντιδράσεις και προσφυγές από τους ομίλους που «βγήκαν εκτός παιχνιδιού», όπερ και εγένετο. Για να φτάσουμε, όπως έχουμε αναφέρει, στην ματαίωση της διαδικασίας, αν και το καλοκαίρι η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ θεωρούσε ότι η επιτροπή διαγωνισμού είχε κάνει σωστά τη δουλειά της.

Ποιο είναι το έργο

Για την ιστορία, στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονταν ειδικότερα η κατασκευή του ΚΕΛ Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας, του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού διάθεσης εκροών και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης (ΚΠΕΕ) συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος χώρου. Τοποθεσία εκτέλεσης της εργολαβίας είναι ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος, θέση Πλατύ Χωράφι για το ΚΕΛ και θέση Ακρωτήριο Βελάνι για τον υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων. Το εν λόγω έργο είναι προφανώς σημαντικό για την ανατολική Αττική, ενώ ο ανάδοχος που θα επιλεγεί εκτός από την κατασκευή του θα αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του ΚΕΛ και του ΚΠΕΕ για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ.

Η διάρκεια κατασκευής είχε οριστεί σε 114 μήνες. Από αυτούς, οι πρώτοι 30 μήνες αφορούν την κατασκευή του έργου, ενώ οι επόμενοι 84 μήνες την κανονική λειτουργία και συντήρησή του από τον ανάδοχο. Η ΕΥΔΑΠ διατηρούσε το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα για 1 έτος (δικαίωμα προαίρεσης, 2.719.036,29 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%). Ουσιαστικά μιλάμε για ένα «υβριδικό» μοντέλο καθώς το αντικείμενο της σύμβασης δεν είναι μόνο κατασκευαστικό, αλλά περιλαμβάνει και μια περίοδο λειτουργίας την οποία αναλαμβάνει ο ανάδοχος για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ χωρίς κάποια οικονομική δέσμευση.