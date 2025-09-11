Ευρωαγορές:-Θετικό-κλείσιμο-και-ενισχυμένο-ευρώ-μετά-την-απόφαση-της-ΕΚΤ-και-πληθωρισμό-ΗΠΑ

Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές έκλεισαν υψηλότερα την Πέμπτη 11/9, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την τελευταία απόφαση για τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μια βασική ένδειξη πληθωρισμού των ΗΠΑ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,60% στις 555,34 μονάδες , παραμένοντας σε τροχιά για εβδομαδιαία κέρδη.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο κατά 0,26% στις 23.693,33 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,78% και έκλεισε στις 9.297,58 μονάδες, ενώ και ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε κατά 0,80% και διαμορφώθηκε στις 7.823,52 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB κατέγραψε κέρδη 0,89% στις 42.432,42 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινήθηκε ανοδικά κατά 0,59% στις 15.308,00 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI αυξήθηκε κατά 0,33% και έκλεισε στις 7.754,89 μονάδες.

Οι μετοχές του κλάδου αυτοκινήτων ανέκτησαν προηγούμενες απώλειες και έκλεισαν με άνοδο 1,27%, με επικεφαλής τη Stellantis, η οποία ενισχύθηκε κατά 9,18% μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Ο CEO, Antonio Filosa, δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρεία θα επαναφέρει μοντέλα όπως το Jeep Cherokee και τα 8-κύλινδρα RAM trucks για να αναζωογονήσει τη ρευστότητα μετά τις πρόσφατες πωλήσεις που δεν πήγαν καλά.

Το ευρώ ενισχύθηκε κατά 0,3% έναντι του δολαρίου μετά την ανακοίνωση της ΕΚΤ ότι θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, μια απόφαση που αναμενόταν ευρέως από τους επενδυτές.

Οι επενδυτές επίσης αξιολόγησαν τα στοιχεία πληθωρισμού των ΗΠΑ, που έδειξαν ότι οι καταναλωτικές τιμές αυξήθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις κατά 2,9% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο. Η μηνιαία αύξηση ήταν 0,4%, ελαφρώς πάνω από την πρόβλεψη του 0,3% σε έρευνα της Dow Jones, ενώ τα στοιχεία για την απασχόληση έδειξαν μια αναπάντεχη αύξηση στις αιτήσεις για εβδομαδιαία αποζημίωση ανεργίας.

Τα στοιχήματα της αγοράς για μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve τον Σεπτέμβριο παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα μετά την ανακοίνωση, με το εργαλείο FedWatch της CME να δείχνει περίπου 90% πιθανότητα για μείωση κατά ένα τέταρτο ποσοστιαίας μονάδας και 10% για μεγαλύτερη μείωση κατά μισή μονάδα. Οι αμερικανικές αγορές άνοιξαν επίσης υψηλότερα την Πέμπτη.

Οι αναλυτές παραμένουν διχασμένοι σχετικά με το αν η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων φέτος, μετά τη μείωση του βασικού επιτοκίου από 3% σε 2% το 2025.

Στις νέες μακροοικονομικές προβλέψεις της, η ΕΚΤ ανέφερε ότι οι προοπτικές της παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες, με τον πληθωρισμό να προβλέπεται στο 2,1% το 2025 και 1,7% το 2026.

Η Yael Selfin, επικεφαλής οικονομολόγος της KPMG, δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα κρατά “ανοιχτή την πόρτα για νέα μείωση φέτος” λόγω των κινδύνων στην ανάπτυξη. Ωστόσο, ο Sylvain Broyer, επικεφαλής οικονομολόγος EMEA της S&P Global Ratings, υποστήριξε ότι η ΕΚΤ έχει “τελειώσει” με τις μειώσεις λόγω επίμονης αύξησης στις τιμές υπηρεσιών και τροφίμων.

Αναφορικά με μεμονωμένες μετοχές, η εταιρεία Kering, ιδιοκτήτρια της Gucci, ενισχύθηκε 2,85% αφού ανακοίνωσε ότι θα καθυστερήσει την εξαγορά της Valentino τουλάχιστον έως το 2028.