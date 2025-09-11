Η-kering-αναβάλλει-την-πλήρη-εξαγορά-της-valentino-τουλάχιστον-έως-το-2028

Η μετοχή της Kering, ιδιοκτήτριας της Gucci, σημείωσε άνοδο 2%, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας πολυτελών ειδών ότι θα αναβάλει την εξαγορά της Valentino τουλάχιστον μέχρι το 2028.

Η συμφωνία αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα στην λίστα των στόχων του CEO Λούκα ντε Μέο, ο οποίος επιδιώκει να μειώσει περαιτέρω το χρέος της Kering, που ανέρχεται σε 9,5 δισ. ευρώ (11,13 δισ. δολάρια).

Η δέσμευση της Kering να εξαγοράσει πλήρως την Valentino από το ταμείο Mayhoola, που υποστηρίζεται από το Κατάρ, η οποία συνήφθη σε συμφωνία το 2023, έχει επιβαρύνει σημαντικά τον χρεωμένο γαλλικό όμιλο πολυτελών προϊόντων, του οποίου ο ισολογισμός έχει τεθεί υπό την κρίση της αγοράς εν μέσω της μείωσης των πωλήσεων.

Μετά από νέα συμφωνία που συνήφθη με τη Mayhoola, η τρέχουσα ιδιοκτησιακή δομή της Valentino δεν θα αλλάξει τουλάχιστον μέχρι το 2028, ανέφερε η Kering. Τα δικαιώματα πώλησης της Mayhoola στην Kering για το υπόλοιπο 70% της Valentino – που αρχικά έληγαν το 2026 και το 2027 – αναβάλλονται τώρα για το 2028 και το 2029, σύμφωνα με την Kering, ενώ το δικαίωμα της Kering να εξαγοράσει πλήρως την Valentino αναβάλλεται από το 2028 στο 2029.

- Reuters