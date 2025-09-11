Ισχυρό-rebound-στο-3ο-τρίμηνο-του-2025-για-τον-όμιλο-Φουρλή

Ενδείξεις ισχυρής διψήφιας ανάπτυξης πωλήσεων στο γ τρίμηνο του 2025 – χωρίς μάλιστα να περιλαμβάνονται οι πωλήσεις του εμπορικά «δυνατού» Σεπτεμβρίου- καταγράφει η διοίκηση του ομίλου Φουρλή, όπως ανάφερε ενδελεχώς η διοίκηση του στο περιθώριο της τηλεδιάσκεψης ενημέρωσης των αναλυτών για τα μεγέθη του α’ εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιάννης Βασιλάκος (φωτ.) σημείωσε πως στο γ’ τρίμηνο του έτους οι ενοποιημένες πωλήσεις εμφανίζουν προς το παρόν ανάπτυξη κατά 17% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Αναλυτικότερα δε, οι πωλήσεις της ΙΚΕΑ ενισχύονται κατά 10% και του κλάδου αθλητικών (Intersport και Foot Locker) κατά 32%. Ο ίδιος ανάφερε πως οι επιδόσεις του α’ εξάμηνου των λιανεμπορικών concepts του ομίλου επηρεάστηκαν αποφασιστικά από την επίδοση του α’ τριμήνου της χρήσης, όπου ως γνωστόν έως και το Φεβρουάριο του 2025, οι φυσικές και online πωλήσεις επηρεάστηκαν από την κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε ο όμιλος.

Δεδομένου ότι μέσα στο α’ εξάμηνο του 2025, ο όμιλος πρόσθεσε νέες δραστηριότητες, όπως η Foot Locker που απορροφήθηκε τον Απρίλιο, ενώ λειτούργησαν και δύο νέα ΙΚΕΑ σε Πάτρα και Ηράκλειο, η διοίκηση του ομίλου έδωσε στοιχεία και συγκρίσιμων πωλήσεων.

Έτσι, στο β’ τρίμηνο του 2025 οι like for like πωλήσεις έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2024 αναπτύχθηκαν +1,3% για την ΙΚΕΑ και κατά +7% για την Intersport. Σημειώνεται ότι στο α’ εξάμηνο του 2025 οι πωλήσεις της ΙΚΕΑ αυξήθηκαν κατά 3,9% στα 166,7 εκατ. ευρώ ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA υποχώρησαν κατά 29,3% στα 8,6 εκατ. ευρώ και τα κέρδη EBIT κατά 29% στα 8,3 εκατ. ευρώ.

Η επίπτωση αποδίδεται σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου τόσο στο κόστος ανοίγματος και στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών της εταιρείας, η οποία ωστόσο εκτιμήθηκε πως θα απορροφηθεί στο β’ εξάμηνο του 2025.

Για τον κλάδο λιανικής αθλητικών, δεδομένης και της προσθήκης της Foot Locker αλλά και της δημιουργίας νέων καταστημάτων Intersport, οι πωλήσεις στο α’ εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 95,9 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 14,9%, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA στα 4 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 49,9%) και τα κέρδη EBIT στο 1,8 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 402,1%.

Υπό την παραπάνω ανάλυση η διοίκηση της εταιρείας διατηρεί την πρόβλεψη για το σύνολο του 2025, όπου οι πωλήσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 13,3%, στα 600 εκατ. ευρώ από 530 εκατ. ευρώ το 2024 και το προσαρμοσμένο EBITDA εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου σε 38 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 20% σε σχέση με τα 31,7 εκατ. ευρώ του 2024.

Νέες επενδύσεις

Μετά από CAPEX 12,9 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2025, ο όμιλος προσέθεσε το ΙΚΕΑ στο Ηράκλειο Κρήτης και ένα νέο σημείο 5.000 τ.μ. στη Βουλγαρία. Επίσης πέρα από τα 6 καταστήματα Foot Locker (που προήλθαν από την εξαγορά της δραστηριότητας σε Ελλάδα και Ρουμανία) όμιλος δημιούργησε ακόμη δύο καταστήματα σε Λάρισα και Ρουμανία.

Στο β’ εξάμηνο αναμένεται να προσθέσει ένα νέο κατάστημα Intersport στη Θεσσαλονίκη (εγκαίνια μέσα στο Σεπτέμβριο), το οποίο θα ακολουθεί το νέο concept Football Club, και ένα ακόμη κατάστημα Holland&Barret επίσης στη συμπρωτεύουσα.

Περαιτέρω στόχος για τον όμιλο είναι το έως το τέλος του 2025 το δίκτυο των Foot Locker να αυξηθεί σε 15-20 καταστήματα, αλλά και να μπουν οι βάσεις για νέα urban καταστήματα ΙΚΕΑ (έως 2.500 τ.μ.) στην περιφέρεια. Σύμφωνα δε με τον πρόεδρο του ομίλου, κ. Βασίλη Φoυρλή στόχος επέκτασης για το συγκεκριμένο concept θα μπορούσε να είναι η Καλαμάτα.

Ο ίδιος τέλος ανάφερε πως η κύρια κατασκευαστική φάση για το retail park του ομίλου (μέσω της Trade Estates) στο Ελληνικό θα ξεκινήσει το 2026 με στόχο ολοκλήρωσης το 2028.