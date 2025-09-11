Λαγκάρντ:-Οι-τελευταίες-συμφωνίες-για-το-εμπόριο-έχουν-μειώσει-την-αβεβαιότητα

Ο πληθωρισμός είναι κοντά στον στόχο του 2%, σημείωσε η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, μετά την απόφαση του ΔΣ για τη διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων.

Έτσι, τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 2,00%, 2,15% και 2,40% αντιστοίχως.

Αφότου έκανε μια σύνοψη της απόφασης, η κ. Λαγκάρντ σημείωσε πως «δεν δεσμευόμαστε σε μια συγκεκριμένη πολιτική για τα επιτόκια», αν και γενικώς εμφανίστηκε αισιόδοξη για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ παρουσίασε τις προοπτικές για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ο πληθωρισμός θα μπορούσε να μειωθεί εάν ενισχυθεί το ευρώ, ή αν οι δασμοί μειώσουν τη ζήτηση για εξαγωγές ή περιοριστεί η εγχώρια ζήτηση.

Αναφορικά με τις εμπορικές εντάσεις λόγω της πολιτικής του Ντόναλντ Ντραμπ, η Κριστίν Λαγκάρντ υποστήριξε πως «οι τελευταίες συμφωνίες για το εμπόριο έχουν μειώσει τη διεθνή αβεβαιότητα», ενώ ξεκαθάρισε πως «με την πάροδο του χρόνου» θα ξεκαθαρίσει ο αντίκτυπος των δασμών.

Προειδοποίησε ωστόσο πως «μια νέα επιδείνωση των εμπορικών σχέσεων θα μπορούσε να επιβραδύνει περαιτέρω τις εξαγωγές και να μειώσει τις επενδύσεις και την κατανάλωση».

Σε σχετική ερώτηση, η Κριστίν Λαγκάρντ σημείωσε πως «στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τις σχέσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ βρίσκεται το εμπόριο και πώς μπορούμε να μάθουμε από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και τις συνέπειες των δασμών».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ανακοίνωσε στη Φρανκφούρτη ότι οι κίνδυνοι για την οικονομική ανάπτυξη της ευρωζώνης είναι πλέον «πιο ισορροπημένοι», δηλώνοντας το τέλος της «αποπληθωριστικής διαδικασίας», καθώς τα επιτόκια παραμένουν σταθερά στο 2%, και τονίζοντας τη ισχυρή θέση της ΕΚΤ όσον αφορά τον πληθωρισμό.

«Οι προβλέψεις του Ιουνίου περιελάμβαναν τον κίνδυνο αντιποίνων από την πλευρά της Ευρώπης σε επίπεδο δασμών, ο οποίος δεν υλοποιήθηκε», σημείωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

«Τα τελευταία στοιχεία υποδεικνύουν μια συνεχόμενη ανθεκτικότητα στην οικονομία της Ευρωζώνης, με την αγορά εργασίας να διατηρείται ιδιαίτερα ισχυρή», τόνισε.

«Καμία παρέμβαση της τράπεζας στις αγορές ομολόγων»

Η Κριστίν Λαγκάρντ, όπως ήταν αναμενόμενο, ρωτήθηκε για το ζήτημα της νέας πολιτικής και δημοσιονομικής κρίσης στη Γαλλία. H ίδια έδωσε τέλος στις φήμες ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να παρέμβει στις αγορές ομολόγων για να αντιμετωπίσει προβλήματα συγκεκριμένων χωρών.

Υπογράμμισε δε ότι δεν θα σχολιάσει καμία χώρα μεμονωμένα και προσέθεσε πως: «Παρακολουθούμε πάντα τις εξελίξεις στις αγορές και τα κρατικά ομόλογα της ευρωζώνης λειτουργούν ομαλά και με καλή ρευστότητα».

Η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 30 Οκτωβρίου στη Φλωρεντία.