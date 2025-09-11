Μαρινάκης-για-chevron:-Μήνυμα-σε-όσους-αμφισβητούν-τα-κυριαρχικά-μας-δικαιώματα

Στην κοινή κάθοδο της Chevron και της HELLENiQ Energy στον διαγωνισμό για 4 υπεράκτια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου», ενώ αναφερόμενος ειδικά στην Chevron, έκανε λόγο πως «η επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον αμερικανικό κολοσσό αποτελεί μία έμπρακτη αναγνώριση της ενεργειακής και γεωπολιτικής θέσης της χώρας».

«Η Ελλάδα με εθνική αυτοπεποίθηση βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην ανατολική Μεσόγειο», προσέθεσε, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Nταγκ Μπέργκαμ.

«Απέναντι στους ψευδοπατριώτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψηλώνει την Ελλάδα»

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη συμμετοχή της Chevron στον διαγωνισμό έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων έκανε λόγο «για μία από τις κομβικότερες και ιστορικότερες στον τομέα της ενέργειας της χώρας μας και όχι μόνο».

Προσέθεσε ότι αποτελεί «μία εξέλιξη κόμβο τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις σχέσεις χώρας με τον στρατηγικό μας σύμμαχο που είναι οι ΗΠΑ».

Παράλληλα άφησε «αιχμές» στην Τουρκία, χωρίς να την κατονομάσει κάνοντας λόγο για «την πιο ηχηρή απάντηση σε όσους αμφισβητούν με παράνομο τρόπο τα αυτονόητα κυριαρχικά μας δικαιώματα και το Διεθνές Δίκαιο».

«Υπάρχουν και κάποιοι εντός συνόρων, οι οποίοι από χθες αναζητούνται σε σχέση με τα δημοσιεύματα τα οποία θα είχαμε σε αντίθετη περίπτωση», προσέθεσε.

«Απέναντι στους ψευτοπατριώτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψηλώνει την Ελλάδα με τις πολιτικές, με τις αποφάσεις, με μία στρατηγική η οποία δεν αποσκοπεί σε οφέλη πρόσκαιρου χαρακτήρα αλλά με κινήσεις που έχουν τον χαρακτήρα στέρεων βημάτων», ανέφερε ακόμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η νέα χρονιά ξεκινάει με επιπλέον 10.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς»

Αναφερόμενος στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι είναι μία σημαντικά βελτιωμένη εικόνα τόσο στο έμψυχο δυναμικό των σχολείων όσο και στο κομμάτι των υποδομών.

«Η νέα χρονιά ξεκινάει με επιπλέον 10.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς. Την πενταετία 2020-2025 διορίστηκαν συνολικά 48.653 εκπαιδευτικοί. Τα σχολεία έχουν στελεχωθεί με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, έχουν εξοπλιστεί με διαδραστικούς πίνακες, σετ ρομποτικής STEM και νέα βιβλία ρομποτικής με ενσωματωμένο γραμματισμό στην τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν ιδρυθεί νέες σχολικές μονάδες, έχουν ανακαινιστεί 431 σχολικά κτήρια σε πρώτη φάση μέσω του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου και συνολικά τα επόμενα χρόνια αναμένεται να ανακαινιστούν 2.500 σχολεία. Επιπρόσθετα σε λειτουργία έχει τεθεί το ψηφιακό φροντιστήριο, ενώ ανοίγουν τις πόρτες τους τα 12 Ωνάσεια Δημόσια Σχολεία. Μετά από 17 χρόνια χτυπάει του Δημοτικού Σχολείου στην Ψέριμο με δύο μαθητές», είπε χαρακτηριστικά.

«Επενδύουμε στη νέα γενιά με πράξεις», σημείωσε και προσέθεσε πως «θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τους μαθητές και την εκπαιδευτική κοινότητα δημιουργώντας το μέλλον που τους αξίζει».

