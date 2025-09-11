Μπλέξιμο με τη σύλληψη του δράστη της δολοφονίας του Κερκ – Το κτίριο του Πανεπιστημίου που είχε οχυρωθεί

Ένας ύποπτος για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ βρίσκεται πλέον υπό κράτηση, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει αν αυτός είναι ο δράστης.

Σε ανάρτησή του, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ μίλησε για «δράστη», ο οποίος, όπως πρόσθεσε λίγο αργότερα, έμεινε ελεύθερος μετά την ανάκριση.

«Ο δράστης για τη φρικτή δολοφονία που στοίχισε τη ζωή του Τσάρλι Κερκ βρίσκεται πλέον υπό κράτηση. Ευχαριστούμε τις τοπικές και κρατικές αρχές της Γιούτα για τη συνεργασία τους με το FBI», έγραψε ο Πατέλ σε μια ανάρτηση στο X.

The subject for the horrific shooting today that took the life of Charlie Kirk is now in custody. Thank you to the local and state authorities in Utah for your partnership with @fbi.

We will provide updates when able. — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025

«Ο ύποπτος που είχε τεθεί υπό κράτηση αφέθηκε ελεύθερος μετά από ανάκριση από τις αρχές. Η έρευνά μας συνεχίζεται και θα συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε πληροφορίες για λόγους διαφάνειας» τόνισε λίγη ώρα αργότερα.

The subject in custody has been released after an interrogation by law enforcement. Our investigation continues and we will continue to release information in interest of transparency https://t.co/YXsG6YpFR5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025

Την ίδια στιγμή πάντως, ο Μπο Μάσον, επικεφαλής της Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα έκανε λόγο, σε συνέντευξη Τύπου για το αιματηρό περιστατικό, πως οι έρευνες αναφορικά με τον δράστη βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, ενώ επισήμανε πως ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε μια φορά. Παράλληλα, τόνισε πως ένας ηλικιωμένος που προσήχθη νωρίτερα, αφέθηκε ελεύθερος.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της Γιούτα ανέφερε πως οι Αρχές θεωρούν ότι ένα άτομο είναι υπεύθυνο για τη δολοφονία του Κερκ, ενώ ένας «βασικός ύποπτος» έχει τεθεί υπό κράτηση, χωρίς να διευκρινίζεται αν αυτός είναι ο δράστης.

Το κτίριο που κρυβόταν ο δράστης

Σε ένα κτίριο του πανεπιστημίου Valley της Γιούτα και σε απόσταση περίπου 190 μέτρων από το σημείο που βρισκόταν ο Τσάρλι Κερκ, κρυβόταν ο δράστης, ο οποίος με μια σφαίρα, εκτέλεσε τον συντηρητικό πολιτική ακτιβιστή και σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ. Τα στοιχεία αυτά έδωσε στη δημοσιότητα εκπρόσωπος του ιδρύματος μαζί με μια αεροφωτογραφία, με την οποία επιχείρησε να παρουσιάσει τη χωροταξία του περιστατικού που σόκαρε τις ΗΠΑ το απόγευμα της Τετάρτης.

Όπως θα δείτε στην ακόλουθη φωτογραφία, στο κτίριο αριστερά βρισκόταν ο δράστης, ενώ ο Κερκ μιλούσαε στον χώρο που δείχνει το λευκό βελάκι στα δεξιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Τριάντα τραυματίες στον Πειραιά – Τραμ έπεσε πάνω σε λεωφορείο που αποβίβαζε επιβάτες

Παρελθόν στα φακελάκια έχει ο καρδιοχειρουργός Λυμπεριάδης, εκκρεμεί η δίκη του στο εφετείο και για άλλη υπόθεση

Ο Λάρι Έλισον ξεπέρασε τον Έλον Μασκ και έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο