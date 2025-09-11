Νέα «μάχη» για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – Metlen στο οδικό ΣΔΙΤ «Έδεσσα – Θεσσαλονίκη»

Στην τελική ευθεία της υποβολής δεσμευτικών προσφορών περνάει ο διαγωνισμός για το έτερο οδικό έργο που θα υλοποιηθεί στην Βόρεια Ελλάδα μέσω ΣΔΙΤ αξίας 445 εκατ. ευρώ. Οι ισχυροί διεκδικητές. Ποιο είναι το project, ποια τα οφέλη.

Στην τελική ευθεία, δηλαδή σε αυτήν την υποβολής δεσμευτικών προσφορών, περνάει και το έτερο οδικό έργο που θα υλοποιηθεί στην Βόρεια Ελλάδα μέσω σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρ. Δήμας, υπέγραψε το τεύχος Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, Στάδιο Β.ΙΙ της B’ Φάσης του Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την ανάθεση της Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου: «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση της Αναβάθμισης του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) και λειτουργία/ συντήρηση του τμήματος γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας με Σ.Δ.Ι.Τ.».

Πλέον, οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – Metlen αναμένουν την οριστικοποίηση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τη διεκδίκηση μιας σύμβασης ΣΔΙΤ, εκτιμώμενης αξίας σχεδόν 444,9 εκατ. ευρώ. Σε γενικές γραμμές το έργο αφορά στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση τριών τμημάτων της Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, συνολικού μήκους περίπου 25χλμ. με Σ.Δ.Ι.Τ και συγκεκριμένα: Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Α/Κ Γιαννιτσών, Α/Κ Παραλίμνης και Παράκαμψη Χαλκηδόνας, Α/Κ Χαλκηδόνας, Α/Κ Ελεούσας Νέα Χάραξη. Προβλέπεται, επίσης, η λειτουργία, συντήρηση, χρηματοδότηση του βασικού οδικού άξονα από τη Γέφυρα Αξιού ποταμού μέχρι την Έδεσσα, συνολικού μήκους περίπου 52 χλμ..

Όπως και πρόσφατα είχαμε αναφέρει, το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ασφάλεια των μεταφορών και να μειώσει σημαντικά τον χρόνο ταξιδιού κατά 6 έως 8 λεπτά για τις διαδρομές Θεσσαλονίκη- Γιαννιτσά και Θεσσαλονίκη – Σκύδρα και 10 λεπτά για τη διαδρομή Θεσσαλονίκη – Έδεσσα. Συνοπτικά ο ιδιώτης φορέας θα αναλάβει: Α. Τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση των τμημάτων: — Μαυροβούνι – Έδεσσα (συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης του τμήματος με τον ισόπεδο κόμβο της περιφερειακής — οδού Έδεσσας), Α/Κ Μαυροβουνίου Α/Κ Ριζαρίου 9,423 χλμ. — Παράκαμψη Γιαννιτσών Α/Κ Γιαννιτσών , Α/Κ Παραλίμνης 8,913 χλμ. — Παράκαμψη Χαλκηδόνας , Α/Κ Χαλκηδόνας , Α/Κ Ελεούσας 6,340 χλμ. Β. Τη λειτουργία, συντήρηση, χρηματοδότηση του βασικού οδικού άξονα γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας συνολικού μήκους περίπου 52,326 χιλιομέτρων και όσα επιπλέον τμήματα συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερθέν τμήμα Α.

Προ ημερών είχαμε ανάλογη εξέλιξη και για το οδικό έργο «ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΜΑ – ΑΜΦΙΠΟΛΗ (ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ)», που θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ εκτιμώμενης αξίας 248,5 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Τον διαγωνισμό διεκδικούν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – METLEN, ΑΒΑΞ. Η σύμβαση αφορά στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των τμημάτων: Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη μήκους 29.5 χλμ. και Μαυρολεύκη – Δράμα μήκους 13.5 χλμ. και 9 ανισόπεδων κόμβων, όπως επίσης, τη λειτουργία και συντήρηση του βασικού άξονα Δράμα-Αμφίπολη συνολικού μήκους 43 χλμ..

Κατά συνέπεια, και εν αναμονή του «κλειδώματος» της ημερομηνίας υποβολής προσφορών, μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης, μέσω ΣΔΙΤ, δύο νέα οδικά έργα στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναφέρουν ότι με την κατασκευή των νέων και την αναβάθμιση των παραπάνω οδικών τμημάτων επιδιώκεται η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η διευκόλυνση των διαπεριφερειακών, αλλά και των τοπικών μετακινήσεων σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Δράμας με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο και ενδιαφέρον επισκεψιμότητας.