Οι δασμοί ως νέο «όπλο» της Ουάσιγκτον και η εκτίναξη των εσόδων

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι, ιδίως σε ακαδημαϊκούς κύκλους, βιάζονται να χαρακτηρίσουν τους δασμούς ως «λάθος συνταγή» που υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα και επιβαρύνει τους καταναλωτές.

Όμως η πραγματικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνει μια διαφορετική εικόνα: τα δημόσια ταμεία γεμίζουν με ιστορικά ρεκόρ εσόδων, η εγχώρια βιομηχανία ενισχύεται και η Ουάσιγκτον αποκτά ένα νέο διαπραγματευτικό όπλο. Η κριτική μπορεί να ηχεί σωστά σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά στην πράξη οι δασμοί έχουν μετατραπεί σε εργαλείο που δίνει ώθηση στην αμερικανική οικονομία και προσφέρει στρατηγικό πλεονέκτημα στη χώρα.

Οι δασμοί υπήρξαν για δεκαετίες μια περιφερειακή πηγή εσόδων για τις Ηνωμένες Πολιτείες, με σχετικά μικρή βαρύτητα στα δημόσια οικονομικά. Η κατάσταση αυτή άλλαξε ριζικά με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και την εφαρμογή ενός νέου, εκτεταμένου «δασμολογίου» που μετασχηματίζει όχι μόνο το δημοσιονομικό σκηνικό, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η Ουάσιγκτον επιχειρεί να ανακτήσει στρατηγικό πλεονέκτημα στο διεθνές εμπόριο.

Από τα ψιχία στα ιστορικά ρεκόρ

Το 2015–2017, τα έσοδα από δασμούς κυμαίνονταν στα 30–35 δισ. δολάρια τον χρόνο – μόλις το 1% των συνολικών εισπράξεων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Με την πολιτική Τραμπ το 2018, τα έσοδα αυξήθηκαν στα 41 δισ. και στη συνέχεια εκτοξεύτηκαν: 74 δισ. το 2020, 95 δισ. το 2022, και πάνω από 80 δισ. το 2023.

Σήμερα, με το νέο πακέτο δασμών, οι αριθμοί καταρρίπτουν κάθε προηγούμενο:

30 δισ. δολάρια μόνο τον Αύγουστο – η μεγαλύτερη μηνιαία είσπραξη δασμών στην ιστορία των ΗΠΑ.

– η μεγαλύτερη μηνιαία είσπραξη δασμών στην ιστορία των ΗΠΑ. 183 δισ. δολάρια στο οκτάμηνο του 2025, ποσό τριπλάσιο σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024.

στο οκτάμηνο του 2025, ποσό σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024. Προβλέψεις για πάνω από 300 δισ. δολάρια στο σύνολο του έτους, αύξηση της τάξης του +400% σε σχέση με πέρυσι.

Πρόκειται για μια θεαματική μετατόπιση: οι δασμοί από «δευτερεύον έσοδο» μετατρέπονται σε πυλώνα της αμερικανικής φορολογικής βάσης.

Τα νέα μέτρα και οι στόχοι τους

Το νέο «δασμολόγιο Τραμπ» δεν είναι απλώς μια λογιστική προσαρμογή· αποτελεί εργαλείο πολιτικής:

Δασμοί 125% σε κινεζικά προϊόντα , στοχεύοντας απευθείας στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος και στην πίεση προς το Πεκίνο.

, στοχεύοντας απευθείας στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος και στην πίεση προς το Πεκίνο. Καθολικός δασμός 10% σε εισαγωγές από όλες τις χώρες, που λειτουργεί ως ανάχωμα σε φθηνά προϊόντα που κατακλύζουν την αμερικανική αγορά.

σε εισαγωγές από όλες τις χώρες, που λειτουργεί ως ανάχωμα σε φθηνά προϊόντα που κατακλύζουν την αμερικανική αγορά. Κατάργηση του de minimis, ώστε να φορολογούνται ακόμα και εισαγωγές μικρής αξίας, κλείνοντας ένα παράθυρο που ευνοούσε τον ανεξέλεγκτο όγκο φθηνών εισαγωγών.

Οι κινήσεις αυτές έχουν διπλή στόχευση: αφενός να ενισχύσουν τα δημόσια ταμεία και αφετέρου να δημιουργήσουν ένα πιο ισορροπημένο πλαίσιο ανταγωνισμού για τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Η στάση των Δημοκρατικών

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και όταν οι Δημοκρατικοί ανέλαβαν την εξουσία με τον Τζο Μπάιντεν, όχι μόνο δεν κατάργησαν τους δασμούς που είχε επιβάλει ο Τραμπ, αλλά σε μεγάλο βαθμό τους διατήρησαν. Παρά τις αρχικές πιέσεις από επιχειρηματικούς κύκλους και διεθνείς εταίρους, ο Λευκός Οίκος συνειδητοποίησε ότι η πολιτική αυτή είχε ισχυρή απήχηση στην αμερικανική κοινή γνώμη και παρείχε πολύτιμο διαπραγματευτικό όπλο. Έτσι, οι δασμοί καθιερώθηκαν ως διακομματική στρατηγική επιλογή, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερο βάρος στην αποτελεσματικότητά τους.

Οικονομικός αντίκτυπος

Σίγουρα οι καταναλωτές βλέπουν ανατιμήσεις – ο δείκτης τιμών καταναλωτή έχει επηρεαστεί κατά περίπου +3 ποσοστιαίες μονάδες. Κλάδοι όπως η ένδυση και η υπόδηση πιέζονται ιδιαίτερα. Όμως από την άλλη πλευρά, η αμερικανική βιομηχανία αρχίζει να κερδίζει έδαφος, καθώς τα εισαγόμενα προϊόντα γίνονται λιγότερο ελκυστικά.

Η δημοσιονομική πλευρά είναι εξίσου σημαντική: με ροές που ξεπερνούν τα 25–30 δισ. δολάρια μηνιαίως, το Υπουργείο Οικονομικών αποκτά έναν νέο, αξιόπιστο πυλώνα εσόδων, που μπορεί να χρηματοδοτήσει προγράμματα υποδομών, άμυνας ή κοινωνικής πολιτικής χωρίς την άμεση ανάγκη αύξησης φόρων σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Γεωπολιτική διάσταση

Οι δασμοί λειτουργούν επίσης ως μοχλός πίεσης. Η Κίνα, η ΕΕ και ο Καναδάς έχουν απαντήσει με αντίμετρα, αλλά η Ουάσιγκτον δείχνει αποφασισμένη να χρησιμοποιήσει τη δύναμη της αγοράς της ως διαπραγματευτικό χαρτί. Το μήνυμα είναι σαφές: «Η πρόσβαση στην αμερικανική αγορά έχει τίμημα».

Αυτό το τίμημα όχι μόνο ενισχύει τα ταμεία της κυβέρνησης, αλλά προσφέρει και πολιτικό κεφάλαιο στον Λευκό Οίκο, που μπορεί να το αξιοποιήσει τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Συμπέρασμα

Από τα 33 δισ. του 2015 στα 95 δισ. του 2022 και πλέον σε τροχιά για πάνω από 300 δισ. το 2025, οι δασμοί μεταμορφώνονται από «παλαιό εργαλείο» σε κομβικό μηχανισμό άσκησης οικονομικής και γεωπολιτικής ισχύος.

Ναι, οι καταναλωτές πληρώνουν ένα μέρος του κόστους. Όμως η στρατηγική σημασία της πολιτικής είναι τεράστια: ενίσχυση δημοσίων εσόδων, στήριξη της εγχώριας παραγωγής και αναδιαμόρφωση των όρων του παγκόσμιου εμπορίου.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: η Αμερική εισπράττει σήμερα από δασμούς ποσά που θυμίζουν όχι συμπληρωματικό φόρο, αλλά έναν νέο πυλώνα εθνικής οικονομικής ισχύος.

Η συνεχιζόμενη άνοδος του S&P 500

Παρά τις προκλήσεις, οι κεφαλαιαγορές στέλνουν το δικό τους μήνυμα εμπιστοσύνης. Ο δείκτης S&P 500 συνεχίζει σε ανοδική τροχιά, ανανεώνοντας ιστορικά υψηλά και αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή επενδυτική ψυχολογία. Οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες καταγράφουν αυξημένα κέρδη και ενισχυμένη κεφαλαιοποίηση, ενώ η ανθεκτικότητα του δείκτη υπογραμμίζει ότι η πολιτική των δασμών, παρά τις όποιες αντιδράσεις, δεν έχει κλονίσει την ελκυστικότητα της αμερικανικής οικονομίας. Αντιθέτως, σε συνδυασμό με τις προσδοκίες για ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, προσφέρει πρόσθετη ώθηση στην επενδυτική δυναμική της Wall Street.