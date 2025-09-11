Ο-Μητσοτάκης-βάζει-διλήμματα-σταθερότητας-στους-πολίτες-και-η-κυβέρνηση-επεξηγεί-τα-μέτρα-της-ΔΕΘ

Διατεθειμένος να δώσει σκληρή μάχη για την ανάταξη της κυβέρνησης εμφανίζεται στον απόηχο της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος από το Χαϊδάρι που επισκέφθηκε χθες ξεκίνησε να θέτει και μια σειρά διλημμάτων για τους πολίτες. Με φόντο το πακέτο μειώσεων φόρων και λοιπών βαρών ύψους 1,75 δισ., ο κ. Μητσοτάκης θέλει να στείλει το μήνυμα στους πολίτες, αλλά και εντός της Νέας Δημοκρατίας, ότι το μέρισμα της ανάπτυξης θα επιστρέφεται παγίως στην κοινωνία και ότι η πολιτική σταθερότητα μεταφράζεται σε υψηλότερο εισόδημα για τους πολίτες.

Η εικόνα του κ. Μητσοτάκη να μιλά σε πολίτες στο Χαϊδάρι θα επαναληφθεί και τις επόμενες εβδομάδες, στο μέτρο του εφικτού και με βάση το πρόγραμμα του πρωθυπουργού. Και ο ίδιος και οι συνεργάτες του πάντως θεωρούν κρίσιμο να προβληθούν κατά το δυνατόν περισσότερο τα μέτρα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις μεταφράζονται σε σημαντικές ενισχύσεις και ιδίως των οικογενειών με παιδιά. Και βεβαίως, όσο συνεχίζεται η καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας εν μέσω περιβάλλοντος αστάθειας, τόσο περισσότερο θα μπορεί η κυβέρνηση να προβαίνει και σε νέες κινήσεις στήριξης.

«Το «digital» είναι το ανάποδο των τεκμηρίων, το ψηφιακό είναι το ανάποδο του να χρειάζεται να έχεις έναν γενικό κανόνα: Όσο περισσότερο ψηφιοποιούμε, εκ των πραγμάτων , δεν θα χρειαζόμαστε να έχουμε τεκμήρια με τον τρόπο με τον οποίο τα έχουμε σήμερα, γιατί θα έχουμε αποτύπωση στην ΑΑΔΕ», ανέφερε με νόημα ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στο Direct του thetimes|-.gr, προσδιορίζοντας ενδεχομένως μια από τις επόμενες κινήσεις που μελετώνται.

Προβολή μέτρων

Μια σειρά κυβερνητικών στελεχών, παράλληλα, έχουν αναλάβει να επεξηγήσουν περαιτέρω τα μέτρα που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο κ. Μητσοτάκης. Πέραν του ιδίου και του Κυριάκου Πιερρακάκη, τις εμφανίσεις τους στα ΜΜΕ συστηματοποιούν ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ακόμα και ο μιντιακά φειδωλός υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των κυλιόμενων μετρήσεων που φτάνουν στο Μαξίμου, η ΝΔ μεν «τσιμπάει» στις μετρήσεις, όμως οι πολίτες εξακολουθούν να μην έχουν απόλυτα προσδιορίσει τι κερδίζουν. Γι’ αυτό και τα κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι, όσο περισσότερα παιδιά έχει μια οικογένεια, τόσο περισσότεροι μισθοί θα προστίθενται στο νοικοκυριό από Ιανουάριο.

Δίλημμα σταθερότητας

Σε ένα ταραγμένο πανευρωπαϊκά περιβάλλον, όπως δείχνει και η κατάσταση αναταραχής στη Γαλλία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει στη διλημματική λογική. «Αυτό που χτίζεται βήμα βήμα μπορεί να μηδενιστεί γρήγορα», είπε χθες από το Χαϊδάρι, τονίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει πολιτική σταθερότητα και μια πλειοψηφία που μπορεί να διαχειρίζεται διεθνείς κρίσεις και σύνθετες υποθέσεις.

Το επιχείρημα του κ. Μητσοτάκη είναι ότι το κεκτημένο της πολιτικής σταθερότητας έχει αντίκτυπο σε κοινωνία και οικονομία και ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, αυτό θα γίνεται όλο και πιο καθαρό στους πολίτες. Με αυτό το δεδομένο, υποστηρίζει ο πρωθυπουργός, δεν πρέπει να ανατραπεί η πορεία της χώρας, ούτε οι πολίτες να υπακούσουν στα «εύκολα» κελεύσματα της αντιπολίτευσης για να δαπανηθούν χρήματα που δεν υπάρχουν.

Το μήνυμα, βεβαίως, απευθύνεται και εντός της ΝΔ. Στο Μέγαρο Μαξίμου είδαν με ικανοποίηση βουλευτές που εξέφραζαν προβληματισμούς να δηλώνουν ικανοποίηση από το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ, ενώ ο κ. Μητσοτάκης έχει ξεκινήσει κύκλο επαφών με βουλευτές αυτές τις μέρες που το πρόγραμμά του επιτρέπει περισσότερα ραντεβού. Χθες την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου φερ ειπείν πέρασαν ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, αλλά και ο Βασίλης Οικονόμου.

Νέο άνοιγμα στον Σαμαρά

Σε αυτό το πλαίσιο ενδοπαραταξιακής κινητικότητας, δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο και το νέου άνοιγμα του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη προς τον Αντώνη Σαμαρά (ΣΚΑΪ 100,3). «Δεν υπάρχει άνθρωπος στη ΝΔ, είτε είναι ο πρόεδρος και πρωθυπουργός, είτε ένας υπουργός, ένας βουλευτής, ο οποιοσδήποτε και κυρίως τα μέλη μας, που να θέλει εκτός της παράταξης έναν πρώην πρόεδρο και έναν πρώην πρωθυπουργό», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι η κυβέρνηση θα υπερασπιστεί τα πεπραγμένα της στην εξωτερική πολιτική. «Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι για την παράταξη, είναι εξαιρετικά σημαντικά πρόσωπα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ηγηθεί αυτής […] Από άποψης ενότητας, ψυχολογίας, εμπειρίας, συμβολισμών», προσέθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Πάντως, μέχρι ώρας από το «σαμαρικό» στρατόπεδο οι τόνοι δεν έχουν χαμηλώσει, με πρόσωπα αναφοράς στον πρώην πρωθυπουργό να επιμένουν σε υψηλούς τόνους έναντι της κυβέρνησης, κυρίως με αναρτήσεις τους στα social media