Πιερρακάκης-για-την-ομιλία-Τσίπρα-στη-Θεσσαλονίκη:-Το-rebranding-κατέληξε-replay

Ο κ. Τσίπρας στοχοποιεί για ακόμη μια φορά την μεσαία τάξη καθώς το μόνο συγκεκριμένο που επιβεβαίωσε με την σημερινή του ομιλία είναι η συνήθης τακτική του για επιβολή νέων φόρων, που την βάφτισε «πατριωτική εισφορά» σχολίασε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης αναφερόμενος σε όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός στην εκδήλωση του Economist.

«Το rebranding κατέληξε replay» ήταν το δηκτικό σχόλιο του Κυριάκου Πιερρακάκη που σημείωσε ότι επί των ημερών του οι μέσες αμοιβές ανά εργαζόμενο όχι μόνο δεν αυξήθηκαν, αλλά το 2019 ήταν 6,8% μικρότερες από το 2014.

Αναλυτικά η ανάρτηση Πιερρακάκη:

«Ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε σήμερα 11 χρόνια μετά το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, που σαν αποτέλεσμα είχε ένα τρίτο αχρείαστο μνημόνιο, κεφαλαιακούς ελέγχους και την επιβολή 30 νέων φόρων και εισφορών, να προτείνει αόριστες και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Το μόνο συγκεκριμένο που επιβεβαίωσε ήταν η συνήθης τακτική του για επιβολή νέων φόρων, που την βάφτισε «πατριωτική εισφορά», χωρίς να προσδιορίζει ποιους θα αφορά, αλλά κρίνοντας από τα πεπραγμένα του στοχοποιεί και πάλι τη μεσαία τάξη.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντίθετα έχει εμπράκτως αποδείξει ότι η πολιτική μείωσης φόρων είναι βασική πολιτική της επιλογή.

Επιπλέον, ο κ. Τσίπρας αναφερόμενος σε θετικό μεταναστευτικό ισοζύγιο και το παράδειγμα της Ισπανίας, προφανώς λησμονεί την αποτυχημένη μεταναστευτική πολιτική του, με τις γνωστές εικόνες ντροπής της περιόδου 2015-2016 να είναι ακόμα νωπές.

Όσο για τα οικονομικά στοιχεία που παρέθεσε, κατανοούμε ότι ψάχνει εναγωνίως ο κ. Τσίπρας να βρει έστω και ένα δείκτη που εμφάνισε βελτίωση κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, καθώς σχεδόν όλοι οι μακροοικονομικοί και δημοσιονομικοί δείκτες δείχνουν το τέλμα που βρέθηκε η χώρα επί των ημερών του. Ενδεικτικά μόνο υπενθυμίζεται ότι οι μέσες αμοιβές ανά εργαζόμενο την πενταετία Τσίπρα όχι μόνο δεν αυξήθηκαν, αλλά το 2019 ήταν 6,8% μικρότερες από το 2014. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 13,3%, η αύξηση των επενδύσεων ήταν μηδενική και το Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρ’ όλα τα νέα μνημονικά μέτρα που έφερε, αυξήθηκε αντί να μειωθεί καθώς συμπιέστηκε ο ρυθμός ανάπτυξης.



Το rebranding κατέληξε replay».