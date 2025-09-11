Πρόταση-δυσπιστίας-κατά-της-Ούρσουλα-φον-ντερ-Λάιεν-από-72-ευρωβουλευτές-της-ριζοσπαστικής-αριστεράς

Πρόταση δυσπιστίας κατά της Κομισιόν και της προέδρου της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατέθεσαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 72 ευρωβουλευτές, με επικεφαλής την Πολιτική Ομάδα της Αριστεράς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν την παραίτηση του Κολεγίου των Επιτρόπων, καθώς, όπως υποστηρίζουν, η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και η ομάδα της έχουν εγκρίνει σειρά επιζήμιων εμπορικών συμφωνιών χωρίς καμία δημοκρατική εντολή, έχουν αποτύχει να αντιδράσουν στις συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την κυβέρνηση του Ισραήλ στη Γάζα και έχουν επιδείξει κατάφωρες ελλείψεις σε θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας.

Οι ευρωβουλευτές έχουν θέσει στο στόχαστρό τους:

– τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, στο πλαίσιο της οποίας, όπως υποστηρίζουν, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέδωσε σε κάθε απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ,

– την υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur χωρίς τη στήριξη ή τη δημοκρατική εντολή των Ευρωπαίων πολιτών, και

– την αδυναμία της Επιτροπής να αντιμετωπίσει, όπως αναφέρουν την επιδεινούμενη κοινωνική και κλιματική κρίση, ειδικά μετά την έντονη οπισθοχώρηση που σημειώθηκε υπό το πρόσχημα της λεγόμενης «ατζέντας απλοποίησης».

« Ο χρόνος της τελείωσε »

Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, νωρίτερα σήμερα η συμπρόεδρος της Αριστεράς, Manon Aubry (La France Insoumise, Γαλλία), δήλωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ: «Η απογοητευτική ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης δεν έκανε τίποτα για να επανορθώσει τη μεγάλη ζημιά που προκάλεσε η φον ντερ Λάιεν μόλις μέσα σε έναν χρόνο θητείας. Αρνήθηκε να λάβει αυστηρές κυρώσεις για τη γενοκτονία στη Γάζα. Επέβαλε καταστροφικές εμπορικές συμφωνίες όπως η Mercosur χωρίς δημοκρατική εντολή. Επέβαλε λιτότητα και κοινωνικές δυσκολίες στους πολλούς, εξυπηρετώντας τους λίγους. Και εγκατέλειψε τη μετάβαση στην οικολογική οικονομία προς όφελος των εταιρικών κερδών. Ο χρόνος της τελείωσε. Πρέπει να φύγει».

Επίσης ο συμπρόεδρος της Αριστεράς, Μάρτιν Σίρντεβαν (Die Linke, Γερμανία), δήλωσε : «Υπό την ηγεσία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Επιτροπή απέτυχε σε κάθε επίπεδο. Οι αποτυχίες της στις διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΠΑ κόστισαν ακριβά στην ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ η φον ντερ Λάιεν επέλεξε να παρακάμψει τους εκλεγμένους εκπροσώπους για να προωθήσει τις συμφωνίες Mercosur και Μεξικού. Το να πει κανείς ότι υπερέβη την εντολή της είναι επιεικές. Κι εμείς θα είμαστε αυτοί που θα την οδηγήσουμε σε λογοδοσία».

Μηδενικές οι πιθανότητες να περάσει η πρόταση

Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά αναφέρει ότι η συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας θα γίνει μέσα σε μερικές εβδομάδες στο Στρασβούργο, αν και οι πιθανότητες να υπερψηφιστεί είναι σχεδόν μηδενικές.

Το προηγούμενο διάστημα, υπήρξε πρόταση μομφής και από την άκρα δεξιά, την οποία η ριζοσπαστική αριστερά δεν θα στηρίξει. Παράλληλα, η φον ντερ Λάιεν εξακολουθεί να έχει τη στήριξη της δεξιάς, του κέντρου και των σοσιαλδημοκρατών.

«Προερχόμενη από τη δεξιά (το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ΕΛΚ), η φον ντερ Λάιεν έχει πάντως επικριθεί από τους κεντρώους και τους σοσιαλδημοκράτες συμμάχους της όσον αφορά τη μέθοδό της», που την επικρίνουν για υπερβολικά καθετοποιημένη διαχείριση και κατηγορούν το ΕΛΚ για αμφισημία με την ακροδεξιά, αναφέρει η Νέα Αριστερά.

Οι συζητήσεις για τις προτάσεις μομφής, αναφέρει η Νέα Αριστερά, θα επιτρέψουν να μετρηθεί η αποδυνάμωση αυτής της λεγόμενης «φιλοευρωπαϊκής» πλειοψηφίας, την οποία η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προσπάθησε χθες, Τετάρτη, να καθησυχάσει με την ομιλία της για την Κατάσταση της ΕΕ.