Πώς-αλλάζει-το-τοπίο-στην-εκθεσιακή-βιομηχανία

Τι σηματοδοτεί η εξαγορά της O.Mind Creatives από τη Forum AE

Ένα νέο τοπίο στον εγχώριο κλάδο διοργάνωσης εμπορικών θέσεων αναμένεται να δημιουργήσει η σύμπραξη δυνάμεων που θα προκύψει μετά τη στρατηγική εξαγορά της O.Mind Creatives από τη Forum AE, μέλος του πανίσχυρου γερμανικού εκθεσιακού ομίλου NürnbergMesse από το 2019 και διοργανώτριας εταιρείας πολύ γνωστών εκθέσεων όπως η Horeca, η Foodexpo κ.α.

Όπως ανακοινώθηκε χθες, με το εν λόγω deal, η Forum AE καθίσταται πλέον η μοναδική μέτοχος της O.Mind Creatives, ενώ το τίμημα της εξαγοράς ανταποκρίνεται στο σύνολο της αξίας των brands της Ο.Μind. Ταυτόχρονα, η συμφωνία προβλέπει πως θα διατηρηθεί στο ακέραιο το προσωπικό της αποκτηθείσας εταιρείας.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες του deal

Η απόφαση της επένδυσης της Forum στην Ο.Mind εντάσσεται στον στρατηγικό της στόχο να αναζητά διαρκώς και να αξιοποιεί ευκαιρίες στην αγορά που εξασφαλίζουν υψηλή προστιθέμενη αξία στην υφιστάμενη εμπορική της δραστηριότητα.

Πρόκειται για ένα καθοριστικό βήμα που θα επηρεάσει τη θέση της Forum στην ελληνική και διεθνή εκθεσιακή βιομηχανία, καθώς με την εν λόγω εξαγορά η εταιρεία διευρύνει το χαρτοφυλάκιο της με νέα προϊόντα και εισέρχεται σε νέες γεωγραφικές και κλαδικές αγορές, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά της και το συνολικό μερίδιό της στην εκθεσιακή αγορά.

Παράλληλα, με στόχο την καινοτομία και τη δημιουργία νέων αποδοτικών διαδικασιών, η σύμπραξη δυνάμεων ενσωματώνει την τεχνογνωσία και τις βέλτιστες πρακτικές των δύο εταιρειών και αξιοποιεί τους κοινούς πόρους δημιουργώντας οικονομίες κλίμακος.

Οι πρώτες στρατηγικές αποφάσεις μετά το deal

Όπως έγινε γνωστό στους εκπροσώπους του Τύπου, η Forum έχει ήδη λάβει στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με το χαρτοφυλάκιο της αποκτηθείσας εταιρείας:

Η ΜΕAT/DAIRY/FROZEN EXPO, η έκθεση για την επεξεργασία και τυποποίηση ζωικών προϊόντων και την αγροδιατροφή, θα απορροφηθεί από την FOODTECH, τη διεθνή έκθεση για τις τεχνολογίες επεξεργασίας και τυποποίησης τροφίμων και ποτών. Η απορρόφηση θα υλοποιηθεί στη διοργάνωση του 2027.

Παραμένει σε διετή προγραμματισμό η συνδιοργάνωση των εκθέσεων «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» με την «Cargo Truck & Van Expo», τον μήνα Οκτώβριο, στο Athens Metropolitan Expo. Κυρίαρχος στόχος θα είναι η εστίαση και ενίσχυση του τομέα του Επαγγελματικού Οχήματος.

Σε διετή προγραμματισμό συνεχίζει και η έκθεση «Logistics & Transports Expo» μαζί με το συνέδριο «Logi.C» που πραγματοποιούνται στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO Thessaloniki, με νέα περίοδο διεξαγωγής το φθινόπωρο και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2026. Κυρίαρχος στόχος θα είναι η ανάπτυξη της εξωστρέφειας της έκθεσης στην περιοχή των Βαλκανίων.

Στο επόμενο διάστημα θα υπάρξει ολικός επαναπροσδιορισμός του προγραμματισμού των εκδόσεων επαγγελματικών περιοδικών, τόσο στη φυσική, όσο και στην ψηφιακή τους μορφή.

Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων εκθέσεων

Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics & Cargo Truck & Van Expo, στις 18 – 20 Οκτωβρίου 2025, Athens Metropolitan Expo GLOBAL PACK – Διεθνής Έκθεση Συσκευασίας, στις 7-10 Νοεμβρίου 2025, Athens Metropolitan Expo FOODTECH – Διεθνής Έκθεση Επεξεργασίας Τροφίμων, στις 7-10 Νοεμβρίου 2025, Athens Metropolitan Expo ΧΕΝΙΑ – Διεθνής Έκθεση για την Τουριστική Βιομηχανία, στις 22-24 Νοεμβρίου 2025, Athens Metropolitan Expo

Ψήφος εμπιστοσύνης των Γερμανών στη Forum

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου, η γερμανική NürnbergMesse έδωσε ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στη Forum, με τον Vice President Strategy & Portfolio του ομίλου, Maximilian Maier, να μιλά για μια «πολύτιμη θυγατρική στην Ελλάδα».

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τις επιδόσεις της Forum», χαρακτηρίζοντας μάλιστα την εξαγορά της από τον όμιλο NürnbergMesse πριν από έξι χρόνια ως ένα success story.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω τη Forum-την ήδη κορυφαία εταιρεία διοργάνωσης εκθέσεων στην Ελλάδα-να ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στην αγορά, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της, μέσω της εξαγοράς της O.Mind Creatives, ενώ παράλληλα είμαι πολύ αισιόδοξος για τη μελλοντική ανάπτυξή της στην ελληνική και παγκόσμια εκθεσιακή βιομηχανία», σημείωσε.

To who is who της Forum

Από την ίδρυσή της το 1988, η εταιρεία Fοrum έχει διανύσει μια μακρά πορεία συνεχούς ανάπτυξης και επέκτασης των δραστηριοτήτων της, έχοντας κατορθώσει να αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη εταιρεία διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων, αλλά και φεστιβάλ, στην Ελλάδα. Στο portfolio της περιλαμβάνονται εννιά από τις μεγαλύτερες και πλέον σημαντικές διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται στη χώρα μας: HORECA, FOOD EXPO, OENOTELIA, ΧΕΝΙΑ, ARTOZA, GLOBAL PACK, FOODTECH, ATHENS COFFEE FESTIVAL και WORLD OF BEER FESTIVAL. Στις εκθέσεις αυτές συμμετέχουν κάθε χρόνο περισσότεροι από 4.000 Έλληνες και διεθνείς εκθέτες, ενώ τις επισκέπτονται περισσότεροι από 200.000 επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τέλος, τα υψηλής ποιότητας και ευρείας κυκλοφορίας επαγγελματικά περιοδικά που εκδίδει η εταιρεία- SNACK & COFFEE, A-Z, ΨΗΤΟ, AMBROSIA– έχουν καταστεί πολύτιμα εργαλεία επικοινωνίας με τους επαγγελματίες των κλάδων στους οποίους απευθύνονται.

Από το 2019 είναι μέλος του γερμανικού εκθεσιακού ομίλου NürnbergMesse, ενώ το 2024 σύστησε στην αγορά την FORUM TOTAL SOLUTIONS, που αναλαμβάνει κατασκευές περιπτέρων και παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών για μία άρτια συμμετοχή σε έκθεση, καθώς και διοργάνωση ανεξάρτητων εταιρικών εκδηλώσεων. Το 2025, σύστησε στο επαγγελματικό κοινό το www.globalpackinsights.gr, το πρώτο ελληνικό ενημερωτικό portal με θεματολογία γύρω από τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους του κλάδου της συσκευασίας. Για το 2025 προσβλέπει σε ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 23 εκατ. ευρώ.

Ποιος είναι ο όμιλος NürnbergMesse

Ο όμιλος NürnbergMesse συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 15 μεγαλύτερες εταιρείες διοργάνωσης εκθέσεων στον κόσμο. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται 154 εμπορικές διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια που προσελκύουν συνολικά ετησίως πάνω από 35.000 εκθέτες και 1.600.000 επισκέπτες.

Διαθέτει 16 θυγατρικές και εταιρείες συμμετοχών, περισσότερους από 1.181 εργαζόμενους σε 11 σημεία σε όλο τον κόσμο -ανάμεσα σε αυτά, Γερμανία, Βραζιλία, Κίνα, Ινδία, Ιταλία, Αυστρία, ΗΠΑ και Ελλάδα- και δίκτυο 43 αντιπροσώπων οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 100 χώρες. Ο κύκλος εργασιών της εκτιμάται στα 360 εκατ. ευρώ.

Το who is who της O.Mind

H εταιρεία O.Mind Creativesd δραστηριοποιείται από το 2005 στον χώρο των εμπορικών εκθέσεων και εκδόσεων, καταφέρνοντας μέσα από τα projects της να διεισδύει στις αγορές που την αφορούν και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Το χαρτοφυλάκιό της αφορά σε αγορές των μεταφορών και logistics, της βιομηχανίας τροφίμων και συγκεκριμένα του κρέατος, του γάλακτος και των κατεψυγμένων τροφίμων, καθώς και της μαζικής εστίασης. Συγκεκριμένα διοργανώνει τις εκθέσεις Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics, Cargo Truck & Van, Meat & Grill Days, Dairy Expo, Frozen Foods, εκδίδει τα περιοδικά Supply Chain & Logistics, Meat Place, Grill Magazine, Dairy News και διατηρεί τις ιστοσελίδες www.supply-chasofokleous10.gr, www.meatplace.gr, www.grillmagazine.gr και www.dairynews.gr.