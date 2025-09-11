Στο ΑΠΔΕ η χρηματοδότηση της νέας γραμμής Αλεξανδρούπολη – Σίγρι Λέσβου – Μεστά Χίου

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) εντάσσεται το έργο για τη χρηματοδότηση της ακτοπλοϊκής δρομολογιακής γραμμής «Αλεξανδρούπολη- Σίγρι Λέσβου-Μεστά Χίου με υποχρέωση προσέγγισης στον λιμένα Πειραιά», συνολικής δημόσιας δαπάνης 12.499.200 ευρώ, σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι να στηριχθεί και να αναδιαρθρωθεί η τοπική οικονομία μετά το πλήγμα των καταστροφών που υπέστη από τις πυρκαγιές, με την μείωση του μεταφορικού κόστους των τοπικών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, η πρόταση αφορά στην χρηματοδότηση της συγκεκριμένης δρομολογιακής γραμμής για εκτέλεση ενός δρομολογίου την εβδομάδα για χρονικό διάστημα τριών ετών από φορτηγό- οχηματαγωγό πλοίο, με υποχρέωση για δωρεάν μεταφορά φορτίων των επιχειρήσεων του Νομού Έβρου και για δέσμευση και διάθεση επιφάνειας 2.000 τ.μ. σε κάθε δρομολόγιο για την μεταφορά των δωρεάν φορτίων μέχρι χρονικού διαστήματος δώδεκα ωρών πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του πλοίου.

Είχε προηγηθεί η ένταξη της Πράξης στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με απόφαση του Υπουργού κ. Βασίλη Κικίλια.