Στο 8ο Δημοτικό Νέας Φιλαδέλφειας ο Μητσοτάκης – Το σχολείο ανακαινίστηκε με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας βρέθηκε σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τον αγιασμό ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Το εν λόγω σχολείο είναι μια από τις 431 σχολικές μονάδες που ανακαινίστηκαν χάρη στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

Ο κ. Μητσοτάκης ξεναγήθηκε από τη διευθύντρια του σχολείου στους ανακαινισμένους χώρους της εκπαιδευτικής μονάδας. «Είμαστε εδώ για να εγκαινιάσουμε το σχολείο. Ένα νέο σχολείο με νέες αίθουσες, νέες τουαλέτες και νέα γήπεδα, που όλα αυτά υλοποιήθηκαν χάρις στο πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Μετά το πέρας του αγιασμού, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε σύντομο χαιρετισμό του προς τους μαθητές, ευχήθηκε «καλή χρονιά» σε όλους και ειδικά «στα πρωτάκια», όπως είπε.

Στη συνέχεια τόνισε με έμφαση τις αλλαγές που έγιναν στο συγκεκριμένο σχολείο αλλά και σε άλλες 430 σχολικές μονάδες με το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”: «Οι μεγαλύτερες τάξεις που έχετε αγαπήσει αυτό το σχολείο το θυμόσασταν στην κατάσταση την οποία ήταν. Η κατάσταση την οποία είδα κι εγώ όταν βρέθηκα εδώ μαζί με τον δήμαρχο και τη διευθύντρια πριν από μερικούς μήνες, για να εξαγγείλουμε ένα πραγματικά φιλόδοξο πρόγραμμα ανακατασκευής σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια»

Συνέχισε λέγοντας ότι το εν λόγω πρόγραμμα ανακαίνισης και αναβάθμισης των σχολείων είναι το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” και διευκρίνισε «για τους μικρότερους φίλους μας» ότι «η Μαριέττα Γιαννάκου ήταν υπουργός Παιδείας, έφυγε από τη ζωή πρόσφατα αλλά ταύτισε την πολιτική της παρουσία με την αγάπη της για τη δημόσια παιδεία».

«Σήμερα υποδεχόμαστε τους μαθητές, τους δασκάλους και τους γονείς, σε ένα σχολείο το οποίο έχει πλήρως ανακατασκευαστεί. Καινούργιες τουαλέτες, καινούργιες τάξεις, καινούργια βαψίματα, μονώσεις, πόρτες, παράθυρα, αλλά και γήπεδα ανακατασκευασμένα έτσι ώστε να περνάτε περισσότερο καιρό παίζοντας μπάσκετ και ποδόσφαιρο και λιγότερο καιρό στα κινητά σας τηλέφωνα. Όπως στο σχολείο το δικό σας, το κουδούνι θα χτυπήσει σε άλλα 430 σχολεία σε όλη την επικράτεια όπου έγιναν αντίστοιχες σημαντικές παρεμβάσεις» κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» που θα συνεχιστεί με άλλα 2.500 σχολεία αναβαθμίζονται εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, γίνεται ⁠ριζική ανακαίνιση χώρων υγιεινής και κατασκευή W.C. ΑΜΕΑ όπου δεν υπήρχε, κατασκευάζονται ή επισκευάζονται γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και παιδικές χαρές σε νηπιαγωγεία.

Τον πρωθυπουργό, ο οποίος είχε έμπλαστρο στον αυχένα λόγω ψύξης που υπέστη κατά την παρουσία του στη ΔΕΘ, υποδέχθηκαν ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος Γαβριήλ και ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Γκίκας Χαρδούβελης.

