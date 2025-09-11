Συνεργασία-ΕΥΑΘ-με-ΕΟΑ-Λάρνακας-για-gis,-ποιότητα-νερού-και-ενεργειακά

Νέο, επικαιροποιημένο μνημόνιο συνεργασίας με τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας Κύπρου (ΕΟΑΛ), πρώην Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ), υπέγραψε η ΕΥΑΘ στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ. Το μνημόνιο υπέγραψαν ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους κι ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Άνθιμος Αμανατίδης, παρουσία του γενικού γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, Πέτρου Βαρελίδη.

Η συνεργασία, με φορέα υλοποίησης από πλευράς ΕΥΑΘ τη θυγατρική της, ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε., θα αφορά σε παροχή τεχνικών υπηρεσιών από την ΕΥΑΘ προς τον ΕΟΑΛ, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής όσο και σε επίπεδο υλοποίησης (προμήθεια, εφαρμογή). Οι δυο πλευρές αναμένεται να συνεργαστούν σε θέματα γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS), έξυπνων υδρομετρητών και υδραυλικά απομονωμένων υποζωνών στο δίκτυο, σε ζητήματα ποιότητας επιφανειακού νερού και στάθμης ταμιευτήρων, όπως και εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις του ΕΟΑΛ.

«Η συμφωνία μεταξύ ΕΥΑΘ και ΕΟΑΛ, που υπογράφηκε στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, αποτελεί best practice προς την κατεύθυνση της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων με μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ελλάδα προς την Κύπρο και σκοπό την ενίσχυση των υποδομών, την αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων και τελικά τη διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε καθαρό και ασφαλές πόσιμο νερό. Η συνεργασία αυτή αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα για το πώς η διεθνής σύμπραξη μπορεί να συμβάλει στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος παραμένει προσηλωμένο στην ενίσχυση της καινοτομίας και της διεθνούς συνεργασίας, με στόχο ένα ασφαλές και βιώσιμο υδάτινο μέλλον για όλους», επισημαίνει σχετικά ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, Πέτρος Βαρελίδης.

«Η συνεργασία μας με ομοειδείς εταιρείες του εξωτερικού δημιουργεί γόνιμο έδαφος για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών και την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Η ΕΥΑΘ, ως εταιρεία με πολυετή εμπειρία και τεχνική εξειδίκευση, θεωρεί καθήκον της να συμβάλλει ενεργά στη διάχυση γνώσης και στην υποστήριξη οργανισμών που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες προκλήσεις, ειδικά εν μέσω κλιματικής κρίσης. Έτσι, όχι μόνο ενδυναμώνεται ο διεθνής ρόλος μας, αλλά ανοίγονται και νέες προοπτικές εξέλιξης για τα στελέχη μας και το σύνολο του οργανισμού μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι λοιπόν που επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με τον ΕΟΑΛ προσβλέποντας σε ένα μέλλον πιο ανθεκτικό, πιο αποτελεσματικό και πιο φιλικό προς το περιβάλλον για όλους», σχολιάζει ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Άνθιμος Αμανατίδης.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, επισημαίνει ότι «η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με την ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε. έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ΕΟΑ Λάρνακας και την τοπική μας κοινωνία. Μέσα από αυτή τη στρατηγική συνεργασία διασφαλίζουμε τη μεταφορά πολύτιμης τεχνογνωσίας και εμπειρίας στον τομέα της διαχείρισης ύδρευσης κι αποχέτευσης, με στόχο να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες μας και να προσφέρουμε σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις στους πολίτες». «Η συνεργασία αυτή συνδέεται με τον ευρύτερο σχεδιασμό μας για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, τη μείωση του κόστους λειτουργίας και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και η καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Πιστεύουμε ότι η εμπειρία της ΕΥΑΘ, σε συνδυασμό με τη δική μας προσπάθεια και γνώση των τοπικών αναγκών, θα συμβάλουν αποφασιστικά στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής των δημοτών και θα δημιουργήσουν σταθερές βάσεις για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για την επαρχία Λάρνακας», συμπληρώνει ο ίδιος.

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία στην ολοκληρωμένη διαχείριση (μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και των εγκαταστάσεών τους) μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Έχει αναπτύξει τεχνολογίες και υποδομές ολοκληρωμένης διαχείρισης δικτύων μέσω γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS), αποκτώντας μακροχρόνια in-house εμπειρία άνω των δύο δεκαετιών στην οργάνωση, αποθήκευση και διαχείριση τεχνικών πληροφοριών. Μάλιστα, το GIS της ΕΥΑΘ Α.Ε. έχει βραβευτεί στο Παγκόσμιο συνέδριο χρηστών ESRI με το Special Achievement in GIS Award.

Ο διευρυμένος πλέον και με υπηρεσίες ύδρευσης, διαχείρισης στερεών αποβλήτων και αδειοδότησης αναπτυξιακών έργων ΕΟΑΛ (το αρχικό μνημόνιο με την ΕΥΑΘ είχε υπογραφεί τον Δεκέμβριο του 2023 μεταξύ ΕΥΑΘ Υπηρεσίες και Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας) εξελίσσεται βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες του σε επίπεδο διαχείρισης δικτύων, λειτουργίας εγκαταστάσεων και ψηφιοποίησης των διαδικασιών του. Στόχος είναι η μείωση των λειτουργικών εξόδων, η αύξηση των εσόδων του και η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον τελικό καταναλωτή.