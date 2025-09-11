Τα τελευταία λόγια του Κερκ πριν δεχτεί τη μοιραία σφαίρα – Πλάνα πιθανόν έχουν «πιάσει» τον δολοφόνο πριν και μετά τον πυροβολισμό

Ο 31χρονος συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ μιλούσε για τη βία των όπλων λίγα δευτερόλεπτα πριν από τον πυροβολισμό που του στοίχισε τη ζωή, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Valley στην πόλη Όρεμ της Γιούτα την Τετάρτη το απόγευμα.

Ο Κερκ, που καθόταν κάτω από μια σκηνή και, φορώντας απλό λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» («Ελευθερία») και σκουρόχρωμο παντελόνι, απαντούσε σε ερωτήσεις του κοινού, δέχτηκε την επίθεση όταν μέλος του ακροατηρίου πήρε το μικρόφωνο για να τον προκαλέσει, συζητώντας μαζί του για τις μαζικές δολοφονίες στις ΗΠΑ.

«Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν υπάρξει δράστες σε περιστατικά μαζικών πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια;» ρώτησε το μέλος του κοινού, με προκλητική διάθεση προς τον ακτιβιστή.

Η απάντησή του ήταν «πολλοί», με το πλήθος να αντιδρά έντονα. Ακολούθως, ο ίδιος άνθρωπος είπε στον Κερκ ότι ο αριθμός ήταν «πέντε», ρωτώντας αν ήξερε πόσοι ένοπλοι δράστες μαζικών πυροβολισμών υπήρξαν στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια.

«Μετράμε ή όχι τις εγκληματικές συμμορίες;» ρώτησε από την πλευρά του ο Κερκ. Αυτές ήταν οι τελευταίες του λέξεις, πριν η σφαίρα τον χτυπήσει και τον ρίξει από την καρέκλα του, καθώς αίμα άρχισε να ρέει από τον λαιμό του. Ακούστηκαν κραυγές πανικού. Βαριά τραυματισμένος, ο 31χρονος influencer απομακρύνθηκε εσπευσμένα από σωματοφύλακές του.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το θάνατο του Κερκ λίγη ώρα μετά. «Ο Μεγάλος και ακόμα και Θρυλικός Τσάρλι Κερκ είναι νεκρός. Κανείς δεν κατανοούσε καλύτερα ή δεν είχε την καρδιά της νεολαίας στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Τσάρλι», έγραψε ο πρόεδρος στο Truth Social.

Ακολούθησε δήλωση από το Οβάλ Γραφείο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να κάνει λόγο για «μια σκοτεινή στιγμή για την Αμερική»

President Trump shares a message on the assassination of Charlie Kirk. “I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived & died. The values of free speech, citizenship, the rule of law & the patriotic devotion & love of God.” pic.twitter.com/3fBSgs4Zxa — The White House (@WhiteHouse) September 11, 2025

Στο μεταξύ, οι έρευνες για τον ένοπλο δράστη βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Οι Αρχές έχουν χαρακτηρίσει το τραγικό γεγονός ως «πολιτική δολοφονία» και πιστεύουν ότι ο ύποπτος έδρασε μόνος του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των αξιωματούχων, η θανατηφόρα σφαίρα «έφυγε» από την κορυφή του Losee Center, περίπου 60 μέτρα μακριά από το σημείο όπου μιλούσε ο Κερκ.

Όπως θα δείτε στην ακόλουθη φωτογραφία, στο κτίριο αριστερά βρισκόταν ο δράστης, ενώ ο Κερκ μιλούσε στον χώρο που δείχνει το λευκό βελάκι στα δεξιά.

Μάλιστα, πλάνα που κυκλοφορούν στα social media, σχετίζουν μια μαύρη φιγούρα στην ταράτσα του συγκεκριμένου κτιρίου, απέναντι από τον χώρο που βρισκόταν ο Κερκ, με τον δολοφόνο του ακτιβιστή. Δείτε το σχετικό βίντεο και τις φωτογραφίες

Ειδήσεις σήμερα:

Η Chevron στην Κρήτη: Η Ελλάδα πιέζει Λιβύη και Τουρκία με αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας



Νεκρός ο Τσάρλι Κερκ μετά τον πυροβολισμό σε πανεπιστήμιο της Γιούτα – Σύγχυση με τη σύλληψη του δράστη

Δεύτερος σεισμός σε λίγες ώρες στα βόρεια προάστια – 2,5 Ρίχτερ στην Κηφισιά μετά τα 2 στο Χαλάνδρι