Τουρισμός σε ιστορικά υψηλά αλλά με αόρατες προκλήσεις

Ο ελληνικός τουρισμός το 2025 καταγράφει μια από τις πιο εντυπωσιακές χρονιές της ιστορίας του. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι τα έσοδα θα ξεπεράσουν για πρώτη φορά τα 21,6 δισ. ευρώ, με το ισοζύγιο ταξιδιωτικών συναλλαγών να εμφανίζει πλεόνασμα άνω των 6 δισ. μόνο στο πρώτο εξάμηνο. Η Ελλάδα, που ήδη συγκαταλέγεται στους κορυφαίους προορισμούς της Μεσογείου, εδραιώνει περαιτέρω τη θέση της στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, προσελκύοντας επισκέπτες από την Ευρώπη, την Αμερική αλλά και την Ασία.

Ο τουρισμός ως κινητήριος δύναμη της οικονομίας

Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία είναι καταλυτική: δημιουργεί και συντηρεί εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, τροφοδοτεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές, και ενισχύει τα δημόσια έσοδα καθώς οι αυξημένες αφίξεις μεταφράζονται σε υψηλότερο ΦΠΑ και εισφορές.

«Η φετινή χρονιά αποδεικνύει ότι ο τουρισμός παραμένει το πιο δυναμικό μας χαρτί, αλλά χρειαζόμαστε σοβαρό σχεδιασμό για να μη χαθεί αυτή η δυναμική» τονίζει εκπρόσωπος του ΣΕΤΕ.

Στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την εκτόξευση

Συνολικά έσοδα τουρισμού: €20,1 δισ. το 2024 – €21,6 δισ. το 2025 (+7,5%)

Πλεόνασμα ισοζυγίου: €5,3 δισ. το 2024 – €6,1 δισ. το 2025 (+15%)

Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση: €78 το 2024 – €85 το 2025 (+9%)

Συνολικές αφίξεις: 32,5 εκατ. το 2024 – 34 εκατ. το 2025 (+4,6%)

«Η αύξηση της μέσης δαπάνης είναι θετικό μήνυμα. Δείχνει ότι η χώρα αρχίζει να προσελκύει ταξιδιώτες υψηλότερου εισοδήματος» υπογραμμίζει μεγάλος tour operator που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά.

Οι αθέατες πλευρές του ρεκόρ

Παρά τα θεαματικά μεγέθη, πίσω από την εικόνα ευημερίας υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις. Ο υπερτουρισμός δοκιμάζει τις αντοχές νησιών όπως Σαντορίνη και Μύκονος. Η εποχικότητα παραμένει αγκάθι, με την πλειονότητα των εσόδων να συγκεντρώνεται σε τρεις μήνες. Η κλιματική αλλαγή με καύσωνες και πυρκαγιές θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την εικόνα της χώρας. Οι υποδομές, παρά τις βελτιώσεις, υπολείπονται των αυξανόμενων αναγκών.

«Σε ορισμένα νησιά η καθημερινότητα των κατοίκων γίνεται αφόρητη τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς μέτρα αποσυμφόρησης» αναφέρει δήμαρχος νησιωτικού προορισμού.

Η ανάγκη για νέο μοντέλο

Η επιτυχία του 2025 αποδεικνύει ότι η Ελλάδα έχει όλα τα πλεονεκτήματα για να παραμείνει κορυφαίος προορισμός. Το ζητούμενο είναι η μετάβαση σε ένα βιώσιμο και ποιοτικό μοντέλο. Διεύρυνση της σεζόν με θεματικές μορφές τουρισμού, ανάδειξη εναλλακτικών προορισμών ώστε να αποφευχθεί ο κορεσμός, διασύνδεση τουρισμού με την τοπική παραγωγή και πράσινες επενδύσεις σε ξενοδοχεία και υποδομές αποτελούν τα βασικά βήματα.

«Το μέλλον ανήκει στον ποιοτικό τουρισμό. Αν δεν στραφούμε σε πιο βιώσιμες πρακτικές, κινδυνεύουμε να χάσουμε το πλεονέκτημα που χτίζουμε σήμερα» σημειώνει ξενοδόχος μεγάλης αλυσίδας.

Συμπέρασμα

Ο ελληνικός τουρισμός το 2025 αποτελεί πραγματικό θρίαμβο για την οικονομία. Όμως η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι: αν περιοριστεί στη λογική του «περισσότεροι επισκέπτες και μεγαλύτερα νούμερα», κινδυνεύει να εγκλωβιστεί σε έναν φαύλο κύκλο υπερεκμετάλλευσης. Αντίθετα, με επένδυση στην ποιότητα, στη βιωσιμότητα και στη διαφοροποίηση, μπορεί να μετατρέψει την τωρινή επιτυχία σε μόνιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.