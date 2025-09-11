Το-γεωπολιτικό-αποτύπωμα-των-κινήσεων-της-chevron

Της -

Ισχυρό γεωπολιτικό αποτύπωμα, πέραν της οικονομικής ή ενεργειακής διάστασης, έχει η χθεσινή επίσημη προσφορά του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού Chevron από κοινού με τη HELLENiQ Energy, για τα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Επί της ουσίας, με την εξέλιξη αυτή δίνεται ψήφος εμπιστοσύνης και αναγνωρίζεται η αντίληψη που η Ελλάδα αποτυπώνει στους χάρτες όσον αφορά τη χάραξη των θαλάσσιων ζωνών, δηλαδή η θέση της για τη μέση γραμμή στον ορισμό θαλάσσιων ζωνών με τη Λιβύη.

Ταυτόχρονα, στο πεδίο και στην πράξη ακυρώνεται και αποδοκιμάζεται η επεκτατική λογική της Άγκυρας, όπως αυτή εκφράζεται στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο, με το οποίο η τουρκική πλευρά επιδιώκει τα τελευταία χρόνια να παγιώσει τις αξιώσεις της και να ισχυροποιήσει τη γεωστρατηγική θέση της στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Τα δύο θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης «τέμνουν» το τουρκολυβικό μνημόνιο. Το οικόπεδο «Νότια της Κρήτης ΙΙ» ειδικότερα, μερικώς επικαλύπτεται με την περιοχή του τουρκολυβικού μνημονίου. Και η απόφαση της αμερικανικής εταιρείας να καταθέσει επίσημη προσφορά, στην πράξη μεταφράζεται σε αναγνώριση της ελληνικής οπτικής όσον αφορά τα όρια των θαλασσίων ζωνών. Και τούτο διότι στο τουρκολυβικό μνημόνιο έχει υιοθετηθεί η θέση της Άγκυρας, σύμφωνα με την οποία τα νησιά, ακόμα και η Κρήτη, δεν έχουν επήρεια σε θαλάσσιες ζώνες πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, στα οποία εκτείνεται η αιγιαλίτιδα ζώνη.

«Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνησή μας αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Μετατρεπόμαστε σε έναν σημαντικό ενεργειακό “παίκτη” στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνέδεσε τις χθεσινές εξελίξεις και με τη συνάντηση που θα έχει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, ο οποίος χειρίζεται το χαρτοφυλάκιο ενέργειας, και με τον οποίο θα συζητήσει τα νέα δεδομένα και την ενίσχυση του στρατηγικού γεωπολιτικού ενεργειακού ρόλου της χώρας μας που αυτά συνεπάγονται.

Το πώς θα αντιδράσει η Άγκυρα στις εξελίξεις θα φανεί το προσεχές διάστημα. Η τουρκική πλευρά κινείται ενεργά τον τελευταίο καιρό, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την επικύρωση του τουρκολυβικού μνημονίου, το οποίο έχει αναγνωρίσει η Δυτική Λιβύη, από τη βουλή των αντιπροσώπων της Ανατολικής Λιβύης, επιδιώκοντας με αυτό τον τρόπο να ενισχύσει τις αξιώσεις της. Ωστόσο, μετά τη χθεσινή ανακοίνωση της Chevron, στο παιχνίδι μπαίνει ενεργά και ο αμερικανικός παράγοντας και οι ισορροπίες αναδιαμορφώνονται.

Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Τρίπολης, υπέγραψε τον περασμένο Ιούνιο συμφωνία με την τουρκική εταιρεία πετρελαίου ΤΡΑΟ, για έρευνες σε τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα. Ήδη, από την υπογραφή της συμφωνίας εκείνης, δεν πέρασε απαρατήρητο στην Αθήνα ότι η πλευρά της Λιβύης κινήθηκε με βάση τη μέση γραμμή και όχι με βάση τις προβλέψεις του τουρκολυβικού μνημονίου για την οριοθέτηση των οικοπέδων, τα οποία βρίσκονται νοτίως των οικοπέδων που παραχωρεί για έρευνες η χώρα μας. Το πώς θα επιλέξει να κινηθεί η τουρκική πλευρά όταν ξεκινήσουν οι έρευνες και στην περιοχή φθάσουν τα πρώτα ερευνητικά πλοία της ΤΡΑΟ, θα είναι ένα σαφές δείγμα γραφής των κινήσεων της Τουρκίας στο πεδίο. Ένα πεδίο που πλέον διαφοροποιείται αρκετά.

