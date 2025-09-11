Το-Μεξικό-επιβάλλει-δασμό-50%-στα-κινεζικά-αυτοκίνητα-μετά-από-πιέσεις-των-ΗΠΑ

Το Μεξικό σχεδιάζει να επιβάλει δασμούς 50% στα αυτοκίνητα που εισάγονται από την Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες, υιοθετώντας μια προσέγγιση παρόμοια με εκείνη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον τομέα του εμπορίου.

Το μέτρο προτάθηκε στο Κογκρέσο στο πλαίσιο ευρύτερου νομοσχεδίου, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο υπουργός Οικονομίας, Μαρσέλο Εμπράρδ. Το σχέδιο προβλέπει αυξημένους δασμούς σε περισσότερες από 1.400 κατηγορίες προϊόντων προερχόμενων από χώρες με τις οποίες το Μεξικό δεν έχει εμπορική συμφωνία, επηρεάζοντας εισαγωγές ύψους 52 δισ. δολαρίων (44 δισ. ευρώ).

Άλλες χώρες που αναμένεται να επηρεαστούν από το νομοσχέδιο —το οποίο ακόμα πρέπει να εγκριθεί από το Κογκρέσο— είναι η Νότια Κορέα, η Ινδία, η Ινδονησία, η Ρωσία, η Ταϊλάνδη και η Τουρκία.

Εκτός από τα αυτοκίνητα, η κυβέρνηση του Μεξικού στοχεύει και εισαγωγές όπως ο χάλυβας, τα παιχνίδια, οι μοτοσικλέτες και τα υφάσματα, με προτεινόμενους δασμούς που κυμαίνονται από 10% έως 50%.

Ο δασμός 50% για τα αυτοκίνητα είναι υπερδιπλάσιος από τον ισχύοντα (15-20%) και αποτελεί το ανώτατο όριο που επιτρέπεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Σύμφωνα με στοιχεία της κινεζικής συμβουλευτικής εταιρείας Automobility, το Μεξικό ήταν ο μεγαλύτερος αγοραστής κινεζικών αυτοκινήτων παγκοσμίως κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ξεπερνώντας τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Ρωσία.

Πιέσεις από ΗΠΑ – στο προσκήνιο η αναθεώρηση της συμφωνίας USMCA

Το Μεξικό υποστηρίζει ότι το σχέδιο δασμών στοχεύει στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και στην προστασία των θέσεων εργασίας, καθώς η εισροή φθηνών κινεζικών προϊόντων ασκεί πιέσεις στη τοπική αγορά. Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, τα μέτρα αποσκοπούν στην προστασία περίπου 325.000 θέσεων εργασίας στη βιομηχανία και τη μεταποίηση που θεωρούνται επισφαλείς.

Το νομοσχέδιο κατατίθεται σε μια χρονική συγκυρία όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν έντονες πιέσεις στην πρόεδρο του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, να περιορίσει την παρουσία της κινεζικής βιομηχανίας στη χώρα. Η Ουάσινγκτον ανησυχεί ότι το Μεξικό μπορεί να λειτουργήσει ως «πίσω πόρτα» για την είσοδο κινεζικών προϊόντων στις ΗΠΑ, παρακάμπτοντας τους αυξημένους δασμούς, δεδομένης της προνομιακής πρόσβασης που έχει το Μεξικό στην αμερικανική αγορά.

Η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ–Μεξικού–Καναδά (USMCA) αναμένεται να αναθεωρηθεί το 2026, με τις συνομιλίες να ξεκινούν εντός του 2025. Η πρόεδρος Σέινμπαουμ είναι πιθανό να επιδιώξει την εξασφάλιση της συνέχισης της συμφωνίας, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον. Ωστόσο, οι δασμοί στα κινεζικά προϊόντα ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος για τους Μεξικανούς καταναλωτές.

Δεδομένου ότι η μεξικανική κυβέρνηση διαθέτει ισχυρή πλειοψηφία στο Κογκρέσο, θεωρείται πολύ πιθανή η έγκριση του νομοσχεδίου.

Με πληροφορίες από Euronews