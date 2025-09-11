Το-fbi-ψάχνει-τον-δολοφόνο-του-Τσάρλι-Κερκ:-Οι-φωτογραφίες-του-υπόπτου,-φωνές-για-εκδίκηση-και-διχασμός-στις-ΗΠΑ

Ο θάνατος του Κερκ έχει αναδείξει τη βαθιά πολιτική πόλωση στην Αμερική. Στο Καπιτώλιο, η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Άννα Παουλίνα Λούνα κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για την ένταση που έχει προκαλέσει η πολιτική ρητορική, ενώ η Δημοκρατική Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές ζήτησε αυστηρότερους ελέγχους στην οπλοκατοχή, τονίζοντας ότι η δολοφονία αυτή μπορεί να φέρει περισσότερη βία και πολιτικό χάος.

Η δολοφονία του Κερκ έχει πυροδοτήσει νέες αντιπαραθέσεις στις ΗΠΑ, με υποστηρικτές του Τραμπ και άλλους συντηρητικούς να αποδίδουν την ευθύνη στην Αριστερά, επισημαίνοντας ότι ο Κερκ υπήρξε στόχος λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων, ενώ υπάρχουν φωνές για εκδίκηση.

Στα πυρομαχικά, φέρεται να ήταν χαραγμένα συνθήματα υπέρ των τρανσέξουαλ και της αντιφασιστικής ιδεολογίας, κάτι που ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα από τις αρχές.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι αστυνομικοί βρήκαν το όπλο του δράστη, ένα κυνηγετικό όπλο, σε δασώδη περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο.

Η έρευνα για τη δολοφονία του Κερκ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Ο δράστης φέρεται να ανέβηκε στη στέγη του κτιρίου του πανεπιστημίου λίγο πριν το μεσημέρι και εκτέλεσε τον Κερκ με έναν μόνο πυροβολισμό. Μετά την επίθεση, έφυγε από το σημείο και κατευθύνθηκε προς μια κοντινή γειτονιά.

Η αστυνομία έχει δημοσιοποιήσει φωτογραφίες του υπόπτου και προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία που θα οδηγήσει στη σύλληψή του. Ο ύποπτος, όπως φαίνεται και στην παρακάτω φωτογραφία, απεικονίζεται να φορά μαύρο μπλουζάκι με την αμερικανική σημαία, καπέλο μπέιζμπολ και σκούρα γυαλιά ηλίου.

Ο Κερκ πυροβολήθηκε στον λαιμό ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο πανεπιστήμιο Utah Valley και η επίθεση φαίνεται να ήταν στοχευμένη, καθώς ο δράστης βρισκόταν σε στέγη απέναντι από το σημείο της εκδήλωσης.

Η δολοφονία Τσάρλι Κερκ, ακτιβιστή και υποστηρικτή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις στις ΗΠΑ, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση του δράστη συνεχίζεται.

Μεγάλα ονόματα του κινήματος MAGA (Make America Great Again), που εμπνέεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισαν τον Τσάρλι Κερκ «μάρτυρα», που έπεσε υπερασπιζόμενος τις συντηρητικές και χριστιανικές αξίες.

Από την άλλη πλευρά, χρήστες των social media πανηγύρισαν με αναρτήσεις για τη δολοφονία του Κερκ και ορισμένοι τον συνέκριναν με τον Αδόλφο Χίτλερ.

STEVE BANNON: Charlie Kirk on one level is totally irreplaceable JACK POSOBIEC: There’s never going to be another Charlie Kirk… there’s never going to be another assassin to take out someone like the way they did because of what comes next will be swift, quick and it will be… pic.twitter.com/uok8ArxULn — Bannon’s WarRoom (@Bannons_WarRoom) September 10, 2025

Κάποιοι χρήστες του TikTok αντέδρασαν στη δολοφονία, με έναν από αυτούς να προσποιείται ότι κλαίει ενώ παίζει ένα δραματικό τραγούδι, με τη λεζάντα: «Ο Τσάρλι Κερκ πέθανε;» ενώ άλλος έγραψε: «ο Χίτλερ κάνει ξενάγηση στην κόλαση τον Τσάρλι Κερκ». Ένας άλλος χαρακτήρισε «ναζί» τον 31χρονο και συμπλήρωσε: «και ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο είδος ναζί; Ο νεκρός ναζί. Ευχαριστώ τον Θεό που αυτός ο άνθρωπος δεν βρίσκεται πια σε αυτό τον κόσμο».

Πολλοί ανακάλυψαν βίντεο του 31χρονου να υπερασπίζεται την οπλοκατοχή. «Δεν ξέρω, νομίζω ότι το να σκοτωθείς από το αγαπημένο σου πράγμα στον κόσμο είναι γλυκό. Είναι μια ωραία χειρονομία», έγραψε χρήστης των social. «Αν δεν τα καταφέρει, τουλάχιστον πέθανε με την αγάπη της ζωής του, τους πυροβολισμούς στα σχολεία», σχολίασε ένας άλλος.

«Και τώρα καθόμαστε και βλέπουμε τους Ρεπουμπλικάνους να αγνοούν τη σημερινή ένοπλη επίθεση σε σχολείο, ενώ θρηνούν φωναχτά τον Τσάρλι Κερκ», «αυτό δεν θα είχε συμβεί αν ο Τσάρλι Κερκ ήταν οπλισμένος».

Αντιδράσεις για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης

Όταν έγινε γνωστή η είδηση για τον πυροβολισμό, το τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC προκάλεσε αντιδράσεις με τα σχόλια που ακούστηκαν στον αέρα, όπου ο Κερκ χαρακτηρίστηκε «διχαστικός» και «πολωτικός».

Ο πολιτικός αναλυτής Μάθιου Ντάουντ συνέχισε υποδηλώνοντας ότι ο πυροβολισμός θα μπορούσε να έχει προέλθει από έναν από τους υποστηρικτές του Κερκ. «Δεν γνωρίζουμε ακόμη όλες τις λεπτομέρειες», δήλωσε ο κ. Ντάουντ. «Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για έναν υποστηρικτή που πυροβόλησε για να γιορτάσει ή… Οπότε δεν έχουμε ιδέα για το τι συνέβη», συμπλήρωσε.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Good Morning Britain στο BBC ο καλεσμένος Μάικλ Γκόουβ περιέγραψε τον Τσάρλι Κερκ ως «ένα είδος Κικέρωνα για την εποχή του TikTok», προσθέτοντας ότι ήταν «η τελευταία πολιτική δολοφονία που έπληξε την Αμερική».

Τότε παρενέβη ο συγγραφέας Νελς Άμπεϊ: «Μπορώ να πω κάτι; Δεν πιστεύω ότι ήταν ένας Κικέρωνας της εποχής του TikTok, πιστεύω ότι ήταν ένας Ντέιβιντ Ντιουκ της εποχής του TikTok».

Όταν η παρουσιάστρια Κέιτ Γκάραγουεϊ του ζήτησε να διευκρινίσει ποιος ήταν ο Ντιουκ, απάντησε: «Ήταν ο πρώην Μέγας Μάγος της Κου Κλουξ Κλαν. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι προσπαθώ να δικαιολογήσω τη δολοφονία του. Η πολιτική βία είναι λάθος στην πατρίδα μας, είναι λάθος στο εξωτερικό. Η πολιτική βία πρέπει να καταδικάζεται, όπως και η προπαγάνδα για πολιτική βία και η απάνθρωπη μεταχείριση των ανθρώπων. Ο Τσάρλι Κερκ ήταν κάποιος που… Τρέμω, ειδικά για τους συντηρητικούς, όταν τον περιγράφουν ως συντηρητικό, γιατί δεν ήταν. Ήταν ξεκάθαρα και άνετα ένας υπερασπιστής της ανωτερότητας της λευκής φυλής».

Τα σχόλια του Άμπεϊ προκάλεσαν αντιδράσεις στα social media, για τη σύγκριση που έγινε ανάμεσα στον Τσάρλι Κερκ και την Κου Κλουξ Κλαν. «Ο Νιλς Άμπεϊ στο Good Morning Britain μόλις συνέκρινε τον Τσάρλι Κερκ με έναν ηγέτη της KKK και τον αποκάλεσε λευκό ρατσιστή… ενώ προσποιούταν ότι δείχνει κάποια συμπάθεια. Ντροπιαστικό, δεδομένου ότι έχουν περάσει λιγότερο από 24 ώρες από το συμβάν. RIP».

«Το να επιτρέπεται στον Νιλς Άμπεϊ να διασύρει τον Τσάρλι Κερκ ως κάποιο είδος ηγέτη της ΚΚΚ και να ισχυρίζεται ότι είναι “δικό του λάθος” είναι απόλυτα ντροπιαστικό», σχολίασε ένας άλλος.

Από την πλευρά του ο Μπρένταν Κοξ, σύζυγος της Τζο Κοξ, βουλευτή του Εργατικού Κόμματος που δολοφονήθηκε το 2016, δήλωσε στην Daily Mail ότι η Αμερική πρέπει να αξιοποιήσει αυτή τη στιγμή για να «χαμηλώσει τους τόνους, αντί να τους ανεβάσει ακόμη περισσότερο».

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το BBC έχει δεχτεί κριτική για την «απαράδεκτη» κάλυψη της δολοφονίας, αφού προσκάλεσε την εμπειρογνώμονας σε θέματα στρατηγικών συνεργασιών, Τζόι Τσάνεϊ στο πάνελ, η οποία είπε ότι ο Τσάρλι Κερκ «δεν ήταν θαυμαστός και αγαπητός από όλους».

Καθώς μιλούσε για τη δολοφονία, η Τσάνεϊ κατηγορήθηκε ότι γέλασε και σχολίασε ειρωνικά: «Δεν έχω μοιραστεί ποτέ στη ζωή μου μια ανάρτηση του Τραμπ. Θα σκεφτώ να μοιραστώ αυτή. Αλλά θα πω κάτι με μια επιφύλαξη: δεν ήταν θαυμαστός και αγαπητός από όλους, οπότε αυτό είναι υπερβολή».

«Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία αν ήταν αγαπητός, καταλαβαίνω γιατί το είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Δεν το κριτικάρω. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι δεν χρειάζεται να συμπαθούμε και να θαυμάζουμε κάποιον για να θέλουμε να πιστεύουμε ότι μπορεί να βγαίνει και να μιλάει και να μοιράζεται τις απόψεις του μπροστά σε ανθρώπους που τον υποστηρίζουν και σε ανθρώπους που δεν τον υποστηρίζουν», συμπλήρωσε.

Το βίντεο του BBC διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αντιδράσεις για τα σχόλια της Τσάνεϊ: «Ντροπή σου, κακό πλάσμα! Νομίζω ότι εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο διαφωνούν με την άποψή σου. Ήταν αγαπητός, διακεκριμένος, μορφωμένος, ταλαντούχος. Ο Τσάρλι είναι νεκρός. Μην το γιορτάζεις. Μην γελάς με αυτό», έγραψε ένας χρήστης των social media.

Ένας άλλος χρήστης σχολίασε: «Δεν μπορούσα να το πιστέψω όταν το άκουσα στο BBC. Γιατί έβαλαν αυτή τη Δημοκρατική, την Τζόι Τσάνεϊ, στο πρόγραμμα; Γελούσε με τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ. Καθαρό κακό».