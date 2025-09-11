Τράπεζα-Κύπρου:-Πάνω-από-10-φορές-υπερκάλυψη-σε-ομόλογο-300-εκατ.-ευρώ

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ανακοινώνει ότι στις 10 Σεπτέμβριου 2025 ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 μειωμένης εξασφάλισης ύψους €300 εκατ., στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων ύψους €4,000,000,000.

Η έκδοση είχε σημαντική ζήτηση, προσελκύοντας ενδιαφέρον από περισσότερους από 100 θεσμικούς επενδυτές. To τελικό βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα €3 δις και υπερκαλύφθηκε περισσότερο από 10 φορές. Η τελική τιμολόγηση φέρει περιθώριο ίσο με 195 μ.β., χαμηλότερη κατά 35 μ.β. από την αρχική ένδειξη τιμολόγησης. Τόσο η ισχυρή συμμετοχή των θεσμικών επενδυτών όσο και η τελική τιμολόγηση αντικατοπτρίζουν την αναγνώριση του ισχυρού οικονομικού προφίλ του Συγκροτήματος από τις αγορές.

Τα Νέα Χρεόγραφα Κεφαλαίου θα εκδοθούν σε τιμή ίση με 99.632%, θα φέρουν επιτόκιο ύψους 4.25% και απόδοση ύψους 4.321%. Ο τόκος επί των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου θα καταβάλλεται ετησίως αναδρομικά και θα επανακαθορισθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2031.

Τα Νέα Χρεόγραφα Κεφαλαίου λήγουν στις 18 Σεπτεμβρίου 2036. Η Εταιρία θα έχει το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης τους οποιαδήποτε μέρα κατά τη διάρκεια της περιόδου των έξι μηνών από τις 18 Μαρτίου 2031 μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2031 (συμπεριλαμβανομένων των πιο πάνω ημερομηνιών) υπό την αίρεση λήψεως όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και των σχετικών όρων εξόφλησης.

Η έκδοση των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2025. Τα Νέα Χρεόγραφα Κεφαλαίου αξιολογήθηκαν σε Ba1 από τη Moody’s Investors Service Cyprus Limited. Τα Νέα Χρεόγραφα Κεφαλαίου θα εισαχθούν στην επίσημη λίστα του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευσή στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Τα έσοδα από την έκδοση των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου πρόκειται να χορηγηθούν υπό μορφή δανείου από την BOC Holdings στη θυγατρική της, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η ‘Τράπεζα’) και θα χρησιμοποιηθούν από την Τράπεζα για γενικούς σκοπούς χρηματοδότησης. Το δάνειο αναμένεται να πληροί τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να μπορεί να προσμετρηθεί ως Πρόσθετα Κεφάλαια Κατηγορίας 2 για την Τράπεζα.

Η έκδοση των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου θα διατηρήσει τη βέλτιστη κεφαλαιακή δομή και θα συνεισφέρει στον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συγκροτήματος κατά περίπου 300 μ.β.

Επιπρόσθετα, και σε συνέχεια της ανακοίνωσης στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, η Εταιρία έχει προσκαλέσει τους κατόχους των υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 Σταθερού Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου ονομαστικής αξίας ύψους €300 εκατ. με πρόωρη εξόφληση μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου 2026 (ISIN: XS2333239692) (τα ‘Υφιστάμενα Χρεόγραφα Κεφαλαίου’) να προσφέρουν τα Υφιστάμενα Χρεόγραφα Κεφαλαίου για αγορά από την Εταιρία με τιμή αγοράς ίση με 102.3% της ονομαστικής αξίας των Υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου, όπως περιγράφεται στο μνημόνιο προσφοράς ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Η BofA Securities Europe SA και η Goldman Sachs Europe Bank SE ενήργησαν ως Global Coordinators και Structural Advisers, και μαζί με τους Barclays Bank Ireland PLC, Citigroup Global Markets Limited, και Morgan Stanley Europe SE ενήργησαν ως Joint Lead Managers. Ο Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO) ενέργησε ως Co-Manager.