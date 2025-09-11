Τσάρλι Κερκ: Καταγγέλλουν κενό ασφαλείας στην ομιλία – Η σκοτεινή φιγούρα του δράστη – Ριζοσπαστική αριστερά δείχνει ο Τραμπ

Ο Τάιλερ ΜακΓέτινγκεν που ήταν παρών στη μοιραία εκδήλωση δήλωσε έκπληκτος στο NBC News για το ότι δεν του ζητήθηκε να περάσει από έλεγχο ασφαλείας για να μπει. «Δεν υπήρχε σημείο ελέγχου για να μπεις. Κυριολεκτικά, ο καθένας μπορούσε να μπει αν ήθελε» είπε χαρακτηριστικά.

Σε συνέντευξη τύπου λίγες ώρες μετά την δολοφονία, εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι έξι συνάδελφοί του βρισκόταν στην εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν περίπου 3.000 άτομα. «Υπήρχαν επίσης και μερικοί αστυνομικοί με πολιτικά ρούχα που βρισκόταν στο πλήθος», πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον ίδιο ο Κερκ είχε και δική του ομάδα ασφαλείας με την οποία οι αστυνομικοί ήταν σε συνεννόηση.

Την ίδια ώρα, δριμεία είναι η κριτική που ασκείται για την απουσία μέτρων ασφαλείας στην ομιλία του 31χρονου που θεωρείτο η φωνή του Τραμπ στη νεολαία των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των αξιωματούχων, η θανατηφόρα σφαίρα «έφυγε» από την κορυφή του Losee Center, περίπου 60 μέτρα μακριά από το σημείο όπου μιλούσε ο Κερκ.

Το μοναδικό στοιχείο που έχουν για την ώρα οι αρχές φέρεται να είναι μια φιγούρα που έχει καταγραφεί σε σκεπή κτηρίου απέναντι από το σημείο στο οποίο μιλούσε ο Κερκ το απόγευμα της Τετάρτης.

Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης της δολοφονίας του 31χρονου συντηρητικού ακτιβιστή, Τσάρλι Κερκ, που δέχθηκε μια σφαίρα στον λαιμό ενώ μιλούσε στο πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Ο ίδιος καθώς και άλλα δύο άτομα που παρακολούθησαν την τελευταία – όπως αποδείχθηκε – ομιλία του Κερκ είπαν, επίσης, ότι δεν υπήρχαν ανιχνευτές μετάλλων έξω από το κτίριο.

Έγγραφο του πανεπιστήμιου στο οποίο διεξήχθη η ομιλία, αναφέρει ότι υπάρχει μια επιτροπή που αξιολογεί την ασφάλεια για εκδηλώσεις που θεωρούνται «σημαντικές», χωρίς να είναι σαφές αν η εκδήλωση της Τετάρτης είχε αυτόν το χαρακτηρισμό

Η 25χρονη Άφτον Μίλερ, η οποία είναι φοιτήτρια του UVU και μέλος της οργάνωσης Turning Point USA που είχε ιδρύσει ο Κερκ, συμφώνησε ότι δεν φαινόταν να υπάρχει «ιδιαίτερη ασφάλεια» λέγοντας ότι η ίδια και μια φίλη της «απλά μπήκαν μέσα» και ένα άτομο που φαινόταν να είναι υπάλληλος του πανεπιστημίου τους είπε να «βρουν μια θέση, με σειρά προτεραιότητας».

Ο χάρτης του ΝΒC που αποτυπώνει την πρώτη εκτίμηση για το πώς δολοφονήθηκε ο Κερκ

Τα τελευταία λόγια του Κερκ

Ο Κερκ, που καθόταν κάτω από μια σκηνή και, φορώντας απλό λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» («Ελευθερία») και σκουρόχρωμο παντελόνι, απαντούσε σε ερωτήσεις του κοινού, δέχτηκε την επίθεση όταν μέλος του ακροατηρίου πήρε το μικρόφωνο για να τον προκαλέσει, συζητώντας μαζί του για τις μαζικές δολοφονίες στις ΗΠΑ.

«Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν υπάρξει δράστες σε περιστατικά μαζικών πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια;» ρώτησε το μέλος του κοινού, με προκλητική διάθεση προς τον ακτιβιστή.

Η απάντησή του ήταν «πολλοί», με το πλήθος να αντιδρά έντονα. Ακολούθως, ο ίδιος άνθρωπος είπε στον Κερκ ότι ο αριθμός ήταν «πέντε», ρωτώντας αν ήξερε πόσοι ένοπλοι δράστες μαζικών πυροβολισμών υπήρξαν στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια.

«Μετράμε ή όχι τις εγκληματικές συμμορίες;» ρώτησε από την πλευρά του ο Κερκ. Αυτές ήταν οι τελευταίες του λέξεις, πριν η σφαίρα τον χτυπήσει και τον ρίξει από την καρέκλα του, καθώς αίμα άρχισε να ρέει από τον λαιμό του.

Τη ριζοσπαστική αριστερά «δείχνει» ο Τραμπ

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «μια σκοτεινή στιγμή για την Αμερική» λέγοντας ότι ο Κερκ είναι «μάρτυρας της αλήθειας και της ελευθερίας»

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης πως η δολοφονία του 31χρονου συνδέεται με την ένοπλη επίθεση που δέχτηκε ο ίδιος στην Πενσυλβάνια και με άλλες γνωστές περιπτώσεις βίας, όπως η ένοπλη επίθεση σε στέλεχος της United Healthcare στη Νέα Υόρκη. Κατήγγειλε την «ριζοσπαστική και πολιτική βία», δηλώνοντας ότι είναι το «τραγικό αποτέλεσμα του εκφοβισμού όσων διαφωνούν μαζί μας».

«Εδώ και χρόνια, η ριζοσπαστική αριστερά εξισώσει θαυμάσιους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με ναζί και τους χειρότερους εγκληματίες και δράστες μαζικών δολοφονιών στον κόσμο. Αυτή η ρητορική ευθύνεται άμεσα για την τρομοκρατία που ζούμε σήμερα στη χώρα μας κι αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως» είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των ΗΠΑ.