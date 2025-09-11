Υδρογονάνθρακες:-Συγκροτήθηκε-η-Επιτροπή-Αξιολόγησης-της-ΕΔΕΥΕΠ-για-τις-προσφορές-της-κοινοπραξίας-chevron-και-helleniq-energy

Σε συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών, οι οποίες υποβλήθηκαν για έρευνα υδρογονανθράκων από την κοινοπραξία Chevron και HELLENiQ Energy, προχώρησε η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ).

Η κοινοπραξία υπέβαλε προσφορές για τις θαλάσσιες περιοχές:

«μπλοκ Α2»,

«Νότια της Πελοποννήσου»,

«Νότια της Κρήτης 1»,

«Νότια της Κρήτης 2».

Η σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης

Η σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Δρ. Αριστοφάνης Στεφάτος, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της ΕΔΕΥΕΠ. Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Διονύσιος Γκούτης, Γενικός Διευθυντής της ΕΑΓΜΕ και μέλος του ΔΣ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Μέλος: Dr. Michael Hadjitofi, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της ΕΔΕΥΕΠ. Αναπληρωτής ο Δρ. Σπυρίδων Παπαευθυμίου, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας.

Μέλος: Δρ. Ευθύμιος Ταρτάρας, Επικεφαλής Τμήματος Γεωεπιστημών και Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΔΕΥΕΠ. Αναπληρώτρια η Βασιλική Ζαβλάγκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μέλος: Δρ. Σπυρίδων Μπέλλας, Κύριος Ερευνητής και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωενέργειας, και πρώην Αντιπρόεδρος της ΕΔΕΥΕΠ. Αναπληρωτής ο Δρ. Γεώργιος Τσιφουτίδης, Προϊστάμενος Τμήματος Γεωθερμίας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μέλος: Δρ. Ιωάννης Βακαλάς, Επίκουρος Καθηγητής Γεωλογίας Υδρογονανθράκων της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αναπληρωματικό μέλος ο Δρ. Κωνσταντίνος Τζιμέας, Ανώτερος Σύμβουλος Έρευνας στην ΕΔΕΥΕΠ.

Γραμματείς της Επιτροπής: Όλγα Θεοδώρα Κάκκαβα, νομική σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ και Δρ. Γεώργιος Μακροδήμητρας, γεωλόγος-ιζηματολόγος, επιστημονικός συνεργάτης της ΕΔΕΥΕΠ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, δήλωσε: «Η ΕΔΕΥΕΠ, σε στενή συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διεξάγει με απόλυτη διαφάνεια και συνέπεια τον διεθνή διαγωνισμό για νέες περιοχές έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Η κατάθεση δεσμευτικής προσφοράς από τη σύμπραξη των εταιρειών Chevron (operator) και HELLENiQ ENERGY αποτελεί καθοριστική επιτυχία της προσπάθειας που ξεκίνησε το 2022 και σηματοδοτεί την είσοδο στην ελληνική αγορά μίας εταιρείας με κορυφαία τεχνογνωσία σε deepwater projects παγκοσμίως, οικονομική ισχύ και μακροχρόνια εμπειρία στην Ανατολική Μεσόγειο. Η διαδικασία του διαγωνισμού υλοποιείται με επιτυχία εντός του εθνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου, των εθνικών δεσμεύσεων και των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων. Η Επιτροπή Αξιολόγησης που όρισε το ΔΣ της ΕΔΕΥΕΠ θα μελετήσει σχολαστικά τις προσφορές των ενδιαφερομένων, πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον».

Τα επόμενα βήματα

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, εντός 60 ημερών, η ΕΔΕΥΕΠ θα υποβάλει στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την εισήγησή της, ώστε να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα επόμενα βήματα.

Το επόμενο στην ακολουθία βήμα είναι η σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης εντός διμήνου, για να καταλήξουν προς κύρωση από το ελληνικό κοινοβούλιο. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ολοκληρωθούν τα παραπάνω μέχρι το τέλος του χρόνου.

Κ. Χατζηδάκης: Για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας διεθνώς μιλάμε με έργα

Στην προσφορά που κατέθεσε η Chevron, η 2η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρία διεθνώς, μαζί με την HELLENiQ Energy, για έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης, αναφέρεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Η ανάρτησή του στο Facebook ξεκινά από μια ιστορική αναδρομή: «Πολλοί το αμφισβητούσαν από την αρχή. Θυμάμαι τον Ρίκαρντ Σκούφια και τον Άρη Στεφάτο, που είχα τοποθετήσει στην ηγεσία της ΕΔΕΥΕΠ (σσ Ελληνική Διαχειριστική Εταρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων) το 2020, σε μια περίοδο δύσκολη για τη συγκεκριμένη αγορά διεθνώς, να μου λένε: “Υπουργέ, επιχειρούμε να προσελκύσουμε τη Chevron και έχουμε αρκετές πιθανότητες να τα καταφέρουμε”. Άλλοι παράγοντες της αγοράς, ωστόσο, είχαν σοβαρές αμφιβολίες. Τους θεωρούσαν υπεραισιόδοξους. Η διερεύνηση, άλλωστε, υδρογονανθράκων εκείνη την εποχή δεν ήταν ιδιαίτερα «της μόδας», καθώς λόγω περιορισμένης ζήτησης, συνδεόμενης με την κρίση του κορωνοϊού, έπεφταν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Ωστόσο, εκείνοι επέμειναν. Με τη στήριξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και με τη βοήθεια όλων όσων διατελέσαμε Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

Και στη συνέχεια, «στη συνολική προσπάθεια προστέθηκαν δυσκολίες σε σχέση με τον γεωπολιτικό χαρακτήρα του εγχειρήματος. Οι αμφιβολίες, άλλωστε, που διατυπώνονταν από διάφορες πλευρές στο εσωτερικό της χώρας, σε σχέση με την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης, ήταν συνεχείς και αδιάλειπτες. Από χθες το απόγευμα, όμως, κανένας “άπιστος Θωμάς” δεν μπορεί παρά να διαπιστώσει με τον πιο επίσημο τρόπο το ενδιαφέρον των Chevron και HELLENiQ Energy. Αλλά και να δει πως η κυβέρνηση αυτή μπορεί να μην είναι η καλύτερη στα μεγάλα λόγια, αλλά πάντως στο πεδίο της ενίσχυσης της θέσης της Ελλάδας διεθνώς μιλάει με έργα! Συγχαρητήρια στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας! Συγχαρητήρια στην ΕΔΕΥΕΠ!», καταλήγει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Διαβάστε ακόμη: