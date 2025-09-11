Υπερταμείο: Η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων επεκτείνεται διεθνώς – Τα πρώτα έργα εκτός Ελλάδας

Η Μονάδα, αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία, το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό και την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητά της, απέκτησε τη δυνατότητα να συμμετέχει σε δράσεις και διεθνείς συνεργασίας για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση έργων και μεταρρυθμίσεων στο εξωτερικό.

Η ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης ν. 5108/2024 τον Μάιο 2024 άνοιξε τον δρόμο για τη διεύρυνση της αποστολής της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου εκτός της ελληνικής επικράτειας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η Μονάδα, αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία, το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό και την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητά της, απέκτησε τη δυνατότητα να συμμετέχει σε δράσεις και διεθνείς συνεργασίας για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση έργων και μεταρρυθμίσεων στο εξωτερικό.

Μια νέα εποχή εξωστρέφειας με οφέλη για την ελληνική οικονομία

Η διεύρυνση του ρόλου της Μονάδας στο εξωτερικό θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη για την εθνική οικονομία:

Ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς με την αύξηση της εξωστρέφειας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τόνωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες αποκτούν ένα σημαντικό συνδετικό κρίκο με τις διεθνείς αγορές.

Ενθάρρυνση διεθνών συνεργασιών με τη συμμετοχή του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των ελληνικών εταιρειών σε περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος, όπως η Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Μαύρη Θάλασσα.

Δημιουργία Μητρώου ελληνικών επιχειρήσεων – Προστιθέμενη αξία για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Τον Νοέμβριο 2024 η Μονάδα δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Μητρώου ελληνικών επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία ενεργοποιούνται συλλογικά δυνάμεις του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, συμμετέχοντας σε έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας και επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακος και φάσματος.

Η πρόσκληση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, συγκεντρώνοντας υψηλό ενδιαφέρον από την επιχειρηματική κοινότητα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο διεύρυνσης του Μητρώου, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα εγγραφής σε ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις.

Το 1ο έργο του PPF στο εξωτερικό

Η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF), συμμετέχοντας σε διεθνή κοινοπραξία (consortium), αναδείχθηκε ανάδοχος τον Αύγουστο 2025 σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε έργο χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε., συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα, το έργο αφορά στην παροχή στοχευμένης τεχνικής υποστήριξης σε ενεργοβόρες βιομηχανίες και επιχειρήσεις καθαρής τεχνολογίας, με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους, τη μείωση των εκπομπών ρύπων και την ενίσχυση βιώσιμων πρακτικών.

Η Μονάδα ήδη συμμετέχει και σε άλλους διεθνείς διαγωνισμούς που είναι σε εξέλιξη για τους οποίους αναμένονται τα αποτελέσματα, με τα πρώτα δείγματα να είναι ενθαρρυντικά.

Υπογραφή MoU Ελλάδας – Μολδαβίας

Τον Σεπτέμβριο 2025, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, αρμόδιος για θέματα οικονομικής διπλωματίας και εξωστρέφειας, υπέγραψε για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρνησης, Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) με την αναπληρώτρια πρωθυπουργό και υπουργό Ανάπτυξης και Ψηφιοποίησης της Μολδαβίας, Nistor Doina.

Το MoU προβλέπει, μεταξύ άλλων, την παροχή στοχευμένης στήριξης από το PPF στις αρχές της Μολδαβίας για την ωρίμανση, προετοιμασία και υλοποίηση έργων του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου της Μολδαβίας, που συνδέεται με την πορεία ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξιοποιώντας την πλούσια τεχνογνωσία που διαθέτει και την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα που έχει επιδείξει σε σύνθετα έργα στρατηγικής σημασίας, το PPF θα υποστηρίξει τις Μολδαβικές αρχές προκειμένου να απορροφήσουν ευρωπαϊκούς πόρους και να υλοποιήσουν κατά προτεραιότητα έργα σε κρίσιμους τομείς του Αναπτυξιακού Σχεδίου.

Διακρατικές επαφές με στρατηγική στόχευση

Ουζμπεκιστάν : Πραγματοποιήθηκαν επαφές με τα υπουργεία Οικονομικών και Επενδύσεων του Ουζμπεκιστάν με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων ύψους 10 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), που αφορούν στην παροχή τεχνικής υποστήριξης για έργα ενέργειας και κρίσιμων υποδομών. Επίσης, διερευνήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας σε θέματα μεταρρυθμίσεων και ενίσχυσης του θεσμικού πλαισίου, με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απορρόφηση χρηματοδοτήσεων.

Βουλγαρία : Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις για την παροχή τεχνικής στήριξης στην κυβέρνηση της Βουλγαρίας σχετικά με την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρόταση αφορά στην υλοποίηση περιβαλλοντικών έργων σε λιμάνια της χώρας με στόχο τη μείωση του ανθρακικού τους αποτυπώματος. Το Υπερταμείο έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση 10 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα για υποδομές cold ironing σε 4 περιφερειακά λιμάνια του χαρτοφυλακίου του.