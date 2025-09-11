Υπουργός-Εσωτερικών-των-ΗΠΑ-στη-συνάντηση-με-Μητσοτάκη:-Θεωρούμε-την-Ελλάδα-στρατηγικό-εταίρο,-μπορούμε-να-επεκτείνουμε-την-ενεργειακή-συνεργασία-μας

Το μήνυμα ότι «οι ΗΠΑ θεωρούν την Ελλάδα στρατηγικό εταίρο και πιστεύουμε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών μπορούν να επεκταθούν και ενισχυθούν ιδίως στον τομέα της ενέργειας και της ενεργειακής ασφάλειας» έστειλε κατά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης Τραμπ και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Νταγκ Μπέργκαμ.

Από την πλευρά του ο Έλληνας πρωθυπουργός επισήμανε ότι η συνάντηση πραγματοποιείται μια ημέρα μετά την ανακοίνωση της Chevron για την προσφορά της στον διαγωνισμό για τα ελληνικά θαλάσσια blocks της Κρήτης, σημειώνοντας ότι «είμαστε ευτυχείς που μπορούμε να μιλάμε για τον περιφερειακό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας για την περιοχή».

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη

Η παρουσία σας συμπίπτει με την 11η Σεπτεμβρίου, είναι μια ημέρα φορτισμένη συναισθηματικά, είπε αρχικά ο πρωθυπουργός, ο οποίος εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τη δολoφονία του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ.

«Η πολιτική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας και η ελευθερία του λόγου πρέπει να προστατευτεί με κάθε τρόπο» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αφού, δε, χαρακτήρισε «ενδιαφέρουσα στιγμή για να επαναβεβαιώσουμε τη στρατηγική συνεργασία και να επικεντρωθούμe στην ενεργειακή συνεργασία», ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού έρχεται «μια ημέρα μετά την ανακοίνωση της Chevron για τα δικαιώματα σεισμικών ερευνών νότια της Κρήτης επιβεβαιώνοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της ελληνικής δημοκρατίας στην περιοχή».

«Είμαστε ευτυχείς που μπορούμε να μιλάμε για τον περιφερειακό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας για την περιοχή. Είμαστε μια χώρα που εξάγει φυσικό αέριο, είμαστε κόμβος διαμετακόμισης, εξάγουμε ηλεκτρική ενέργεια και προσβλέπουμε στην ενίσχυση της συνεργασίας προς όφελος των λαών μας» κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ: Η Ελλάδα είναι στρατηγικός μας εταίρος

«Οι ΗΠΑ θεωρούν την Ελλάδα στρατηγικό εταίρο και πιστεύουμε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών μπορούν να επεκταθούν και ενισχυθούν ιδίως στον τομέα της ενέργειας και της ενεργειακής ασφάλειας» είπε ο κ. Μπέργκαμ ξεκινώντας τις δηλώσεις του.

Όπως είπε «η κυβέρνηση Τραμπ έχει ορισμένους στόχους που συνδέονται με την ενέργεια και ένας από αυτούς είναι η ενεργειακή επάρκεια, η πώληση ενέργειας στους φίλους και συμμάχους ώστε να μην χρειάζεται να αγοράζουν από τους αντιπάλους μας».

«Ο διάδρομος Βορρά-Νότου, ο ρόλος της Ελλάδας με τη μακρά ιστορία στη ναυτιλία και την πρόσβαση στη θάλασσα, με το σύστημα αγωγών που εκτείνεται βόρεια από εδώ, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για συμμετοχή ελληνικών εταιρειών και της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια για την Ανατολική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τις ευκαιρίες που υπάρχουν εκεί» κατέληξε ο Αμερικανός υπουργός.