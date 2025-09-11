ΧΑ:-Ρεαλιστικός-στόχος-η-υπέρβαση-των-2035-μονάδων

Άνοδο κατά 0,84% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2031,51 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 201,2 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα της συνεδρίασης την υπεροπλία με το ΓΔ να κινείται μόνο σε θετικό έδαφος, με τη μεταβλητότητα ωστόσο να μην ξεπερνάει τις 15 μονάδες.

«Οδηγός» ο τραπεζικός κλάδος και αρκετά ακόμη blue chips (Helleniq Energy, ΟΤΕ, ΜΟΗ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ).

Πέτυχαν, δε, το κλείσιμο στις δημοπρασίες να συμπέσει με το ενδοσυνεδριακό υψηλό της ημέρας. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων υποχωρούσαν στο 3,344% με τις ευρωπαϊκές αγορές να υποχωρούν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,44%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+3,51%) να υπεραποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,81%) σε συνέχεια των εξαιρετικών 6μηνιαίων μεγεθών της, η Lamda (+1,30%), η Helleniq Energy (+1,60%), η Optima (+1,75%), η ΜΟΗ (+1,97%), ο ΟΤΕ (+1,54%), ο Ελλάκτωρ (+1,63%), ο ΟΤΕ (+1,54%) αλλά και η Φάϊς (+5,5%) με την Αβαξ (+4,21%) από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση.

Απολογιστικά, 61 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 38 εκείνων που υποχώρησαν.

Η ΕΚΤ αποφασίζει σήμερα για τα παρεμβατικά της επιτόκια με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν ότι θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Στις ΗΠΑ ήρθε νέο ιστορικό ρεκόρ για τον S& P μετά τη μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού στο 2,6% για τον Αύγουστο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερα το σενάριο επαναλαμβανόμενων μειώσεων των επιτοκίων της Federal από το Σεπτέμβριο.

Η Κύκλος Χρηματιστηριακή σημειώνει ότι είναι πιο κοντά η υπέρβαση των 2035 μονάδων του ΓΔ και η επιδίωξη υψηλότερων στόχων στη συνέχεια.